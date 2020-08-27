Обнаружили скидки на Honor 9X, колонка Xiaomi Xiaoai и беспроводные наушники QCY

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Honor 9X, колонка Xiaomi Xiaoai и беспроводные наушники QCY по приятным ценам

Цены не электронику неумолимо растут, а заработная плата далеко не всегда поспевает за этим и повышается не так стремительно. Именно поэтому многие стремятся совершать покупки взвешенно, рационально подходя к выбору и хотят сделать покупку максимально выгодной для себя? Возможно ли реально сэкономить? Конечно. Если вы будете приобретать нужные товары в период распродаж и по скидкам, тогда есть реальный шанс снизить расходы на шопинг.

Дело за малым — знать, что где-то что-то продают по сниженным ценам. И тут на помощь придет Telegram-канал Andro price, где ежедневно публикуются самые интересные и выгодные предложения. Вам остается только присоединиться к нему, чтобы на постоянной основе получать необходимую информацию ос скидках. Для примера приводим топ-3 интересных предложения сегодняшнего дня для совершения выгодных покупок.

Honor 9X





Характеристики: Kirin 710F, EMUI 9.1, 6.59" FHD+, 4000мАч, NFC, 4/128 Гб, цвет черный

Предложение для РФ

Цена: $141,02 - https://lite.al/Q7z1vN

Купон магазина $1.0 + промокод "BEREGITESEBYA"

Портативная колонка Xiaoai





Характеристики: 2W, Bluetooth 5.0, 480 мАч, цвет белый

Предложение для РФ

Цена: $10,49 - https://lite.al/UDY_57

Промокод "H52DF10847E27001"

Беспроводные наушники QCY





Характеристики: T5 Pro, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 600мАч, беспроводная зарядка, IPX5

Предложение для РФ

Цена: 1 814,58 руб - https://lite.bz/bLZZ9

Купон магазина 77,88 руб + промокод "AUG3084"

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