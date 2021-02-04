Обновление в интерфейсе Android ТV – теперь всё проще и понятнее

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Google обновила интерфейс в Android ТV, теперь он максимально приближён к оболочке Google ТV

Хорошие новости в области смарт-телевизоров. Не так давно Google представила новую приставку Chromecast для ТВ с обновленным интерфейсом Google ТV.

Эта понятная, простая и информативная оболочка многим понравилась, и отличалась от того, что видят пользователи обычных телевизоров на ОС Android ТV. Но теперь разницы не будет. Компания Google выкатила новое обновление для ОС Android ТV с весьма переработанным интерфейсом. Он сильно похож на оболочку Google ТV.

Если пройтись по пунктам меню, то там мы видим всего три пункта – Home (домашний экран), Discover (рекомендации для вас) и Apps (приложения).

Вкладка Home отображает привычный нам главный экран Android ТV, со списком каналов и сервисов. Раздел Discover (рекомендации) является списком подборок, которые Google вам рекомендует на основании с вашим вкусом (по аналогии с музыкальными рекомендациями). Ну и вкладка Apps даёт вам доступ к вашим приложениям. Интересно что навязчивые рекомендации приложений от Play Store убрали.

Хороший способ – сначала собрать отзывы об интерфейсе, выпустив приставку, а потом выкатить для всех полноценое обновление.

Сообщают что обновление уже доступно в США и некоторых Европейских странах, а в течение месяца обновиться смогут и остальные.

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Источник : engadget.com﻿