Обвал второго крупнейшего рынка смартфонов

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Самый крупный рынок смартфонов в мире — Китай. А на втором месте Индия и это полностью объясняет тот факт, почему многие компании стремятся сюда, хотят стать на нем крупнейшими игроками и неплохо зарабатывать на продажах устройств. Прилетела занятная новость, что индийский рынок во втором квартале нынешнего года изрядно просел, подпортив статистические и финансовые показатели многих компаний.

В Индии рухнул рынок смартфонов

Из отчета аналитиков Canalys следует, что в период с апреля по июнь нынешнего года на рынке Индии было продано 17,3 млн трубок. И это на 48% меньше, чем было реализовано смартфонов за аналогичный период прошлого года. Лидером в этом регионе продолжает оставаться Xiaomi, которая контролирует 30,9% рынка. В количественном выражении это 5,3 млн проданных устройств.

На втором месте оказалась компания Vivo, доля которой за второй квартал нынешнего года оценивается в 21,3%. Замкнула тройку лидеров Samsung, контролирующая 16,8% рынка Индии. На четвертой и пятой позиции оказались Oppo и Realme, на которых пришлось 12,9% и 10% доли рынка соответственно.

Подсчет показывает, что китайские производители контролируют около 80% индийского рынка смартфонов. В числе аутсайдеров второго квартала нынешнего года называют Apple, чьи продажи просели на 20% в годовом исчислении и объем реализованных устройств оценивается всего в 250 тысяч.

Источник: canalys