Объявлена дата анонса Honor X30: бюджетка под елочку

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Армия пользователей устройств серии Honor X насчитывает 90 млн

Не так давно состоялась премьера Honor 60 и Honor 60 Pro, которые поспешили посчитать последними новинками компании в этом году. Но на конец года бывший суббренд Huawei приберег еще одного дебютанта — Honor X30. Сегодня компания официально объявила, что намерена представить эту модель 16 декабря.

В своем посте Honor подчеркнула, что линейка X одна из успешных в ее модельном ряду и насчитывает около 90 млн пользователей. И теперь компания готова показать новинку в рамках этой серии. Подробностями о самом Honor X30 компания делиться не стала.

Известно, что новинка должна стать доступным устройством и получит чипсет Snapdragon 695, который изготовлен с применением 6-нанометрового техпроцесса, обладает вычислительными ядрами Kryo 660 и графической подсистемой Adreno 619. Смартфону также приписывают тройную тыльную камеру с главным модулем на 48 Мп и парочкой бесполезных датчиков разрешением 2 Мп каждый.

Это все, что известно о Honor X30. Но до анонса еще есть время и инсайдеры могут больше рассказать о новинке до ее анонса. Как и сама компания может поделиться подробностями о смартфоне.

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Источник: Gizmochina