Представлены Honor 60 и Honor 60 Pro: улучшенные версии Honor 50

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Сегодня Honor провела презентацию в Китае, где представила Honor 60 и Honor 60 Pro. Внешне новинки продолжают тот стиль, который был задан предшественниками. Технически оба дебютанта во многом схожи, хотя формально Honor 60 Pro все же выделяется большим экраном, чуть улучшенной производительностью и есть отличия по камерам.

Honor 60 оснастили 6,67-дюймовым экраном разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, HDR10 и частотой отклика тача 300 Гц, чипсетом Snapdragon 778G с пиковой частотой 2,4 ГГц, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб. Емкость батарейки составила 4800 мАч и есть поддержка быстрой 66-ваттной зарядки.

Разрешение фронтальной камеры 32 Мп и на тыльной стороне установили сет из трех модулей 108 Мп (f/1.9) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Руководит работой Honor 60 операционная система Android 11 с надстройкой Magic UI 5.0. В активе смартфона экранный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и двух симок.

Honor 60 Pro отличается от базовой версии OLED‑панелью диагональю 6,78 дюйма разрешением 2652х1200 пикселей и поддержкой HDR10+, уже в базовой версии предложили 256 Гб постоянной памяти и для автопортретов датчик на 50-мегапикселей. Чип здесь Snapdragon 778G+, который по факту является чуть разогнанной версией Snapdragon 778G.

Основная камера также тройная, но широкоугольный модуль на 50 Мп, тогда как у базовой версии он разрешением 8 Мп. Есть еще одно преимущество у «прошки» — стереозвук. Все прочие параметры дублируются с Honor 60.

Honor 60 предлагается в трех модификациях, где младшая обладает 8/128 Гб памяти и оценена она в $424. За версию с 8/256 Гб запросили $471 и с 12/256 Гб — $518. Honor 60 Pro доступен в двух версиях с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $581 и $628 соответственно.

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Источник: mydrivers