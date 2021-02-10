Объявлена дата анонса POCO F4 GT

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Меньше чем через две недели должны показать глобальный вариант Redmi K50 GE

В прошлом году Xiaomi выпустила игровой Redmi K40 Gaming Edition, который чуть позже удачно трансформировала в POCO F3 GT. Идея с выпуском относительно доступного устройства для геймеров продолжит свое развитие и на горизонте замаячил релиз POCO F4 GT. И долго его ждать не придется.

Сегодня компания выложила тизер, посвященный предстоящей презентации POCO F4 GT, а пройдет она 26 апреля. В дополнение к смартфону компания намерена показать какие-то новинки из сегмента Интернета вещей. Что это будут за устройства, информации нет.

Логично будет предположить, что POCO F4 GT станет очередным продуктом ребрендинга и на этот раз клонируют Redmi K50 Gaming Edition, который дебютировал первым в семействе Redmi K50. Если эта догадка верна, то предстоящий POCO F4 GT предложит платформу Snapdragon 8 Gen 1, OLED-панель диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой.

В активе смартфона должны быть стереодинамики, система жидкостного охлаждения, выдвижные курки и тройная тыльная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Главный вопрос — сколько запросят за POCO F4 GT. Как правило, ценовая политика компании отличается умеренностью, а значит, у новинки есть все шансы стать бестселлером при адекватном ценнике.

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Источник: androidauthority