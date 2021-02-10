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Молодой бренд Redroad осенью прошлого года выпустил новый пылесос – V17. Это беспроводной ручной пылесос, который должен существенно облегчить процесс уборки. К плюсам данной модели относится большая мощность, продуманная система фильтрации, бесшумная работа и множество нужных насадок в комплекте. При этом, цена Redroad V17 существенно ниже, чем у конкурентов. Уверены, что вас заинтересовало это устройство, поэтому давайте приступим к обзору.

Технические характеристики

Тип уборки Сухая Мощность всасывания 155AW Мощность вакуума 26 500 Па Номинальная мощность 450 Вт Скорость вращения двигателя 125 000 об/мин Фильтрация 5 уровней фильтрации, фильтр HEPA Режимы работы Turbo, Med и Eco Шумоподавление 9-ступенчатая система шумоподавления Уровень шума 65 дБ LED-экран Есть Емкость пылесборника 0,6 л. Емкость аккумулятора 2500 мАч Время автономной работы 60 минут (в режиме Eco) Время полной зарядки 3.5 часа Вес: 1.6 кг

По техническим характеристикам уже видим, что Redroad V17 – лучший в своей ценовой категории. В пылесосе реализованы все необходимые параметры и фишки, которые могут понадобиться для качественной очистки помещения, мебели и даже авто. Более подробно ознакомиться с брендом и их продукцией можно на официальном сайте.

Комплект поставки

Redroad V17 приятно удивляет своей комплектацией. Помимо самого пылесоса, в комплекте идет:

основная моторизованная роликовая щетка с дополнительным валиком и турбощеткой;

удлинительная труба из металла;

гибкое колено;

удлинительный гибкий шланг;

узкая щелевая насадка с подсветкой;

две выдвижных щелевых насадки;

турбощетка от пылевых клещей;

аккумулятор;

зарядное устройство;

крепление на стену для хранения;

документация.

Комплектация реально вмещает в себя огромное количество полезных элементов. Есть все щетки, которые могут понадобиться пользователю. Больше всего внимания привлекает главная моторизованная щетка, о которой далее и поговорим.

Внешний вид и сборка

Redroad V17 выполнен в стандартном для ручных пылесосов дизайне. Основные цвета, используемые в дизайне – это красный, белый и серый. Ручка пистолетного типа, а внизу находится несъемный пластиковый контейнер для мусора. Под крышкой расположено два HEPA-фильтра. Большой фильтр содержит активированный уголь. К нему прикручен дополнительный маленький фильтр. Верхние панели съемные. Также можно изменять цвет крышки, приобретая новые накладки.

На тыльной стороне находится небольшой LED-экран, который выводит информацию о состоянии устройства, проценте заряда и текущем режиме работы. На экране можно указать режим работы: Turbo, Med или Eco. Кнопку с режимом не нужно удерживать во время работы, она фиксируется автоматически длительным нажатием. По желанию работу можно не фиксировать, а просто удерживать и периодически отпускать курок, что актуально при экономии заряда. Еще длительное нажатие открывает настройки, в которых можно выбрать язык из 13 доступных.

С помощью пластикового кронштейна можно прикрепить пылесос и все дополнительное оборудование к стене. Это позволит сохранить свободное пространство.

Использование щеток и удлинительных труб

Моторизованная щетка Redroad V17 имеет две разные насадки, двигающиеся асинхронно друг другу. Один валик с мягким покрытием, поэтому лучше справляется с гладкими покрытиями (плитка, линолеум, ламинат). Второй валик имеет V-образную накладку с искусственным ворсом. Благодаря разным насадкам двухроликовая щетка гораздо эффективнее очищает разные поверхности по сравнению с обычной турбощеткой. Более того, она не наматывает волос, шерсть и нитки, как иногда бывает с такими щетками. Валики можно вынимать, мыть, менять местами или заменять аналогичными. В комплекте идут дополнительные насадки, поэтому вы можете поставить, например, два мягких валика или два V-образных. Моторизованная турбощетка оснащена светодиодами, которые нужны для освещения поверхности во время перемещения.

Вторая турбощетка, идущая в комплекте, отлично справляется с очисткой мягкой мебели от пылевых клещей. Данная щетка буквально высасывает всю пыль из диванов, кроватей и подушек. Благодаря компактным габаритам ее также удобно использовать для уборки салона автомобиля.

Три другие насадки уже не такие интересные, но они также важны при уборке. Удлиненная щелевая насадка имеет яркую подсветку и применяется, как уже понятно из названия, для очистки небольших щелей (например, зазоры в диване). Две другие насадки с искусственным ворсом разной жесткости получили выдвижную конструкцию. Их можно применять для очистки мебели, штор и других загрязненных мест.

Насадки соединяются с корпусом устройства благодаря длинной металлической трубе с матовым покрытием. Это стандартная и привычная труба для вертикальных пылесосов. Процесс уборки может упростить удлинительный гибкий шланг, а также сгибаемое колено. Благодаря ему вам не нужно будет наклоняться, чтобы убрать под кроватью или низкой другой мебелью.

HEPA-фильтры и шумоподавление

Особое внимание уделяется HEPA-фильтрам. Как уже отмечалось выше, главный фильтр имеет в составе активированный уголь, который очищает воздух и убирает запахи. Фильтры улавливают 99,97% мелкой пыли. Во время уборки получаем чистый хирургический воздух, а это очень важно для людей с аллергией. Даже те, кто чувствителен к пыли и запахам, могут спокойно использовать Redroad V17 без вреда для здоровья. Пылесос имеет пять уровней фильтрации, и это позволяет избежать вторичного загрязнения из-за летящей пыли.

Redroad V17 может похвастаться и бесшумной работой. Шумоподавление состоит из 9 уровней, среди которых заявлен бесщеточный двигатель, использование полимерного хлопка, поглощающего звуковые высокие волны, сборка без швов, благодаря чему отсутствует шум при вибрации и т. д. Разумеется, полностью сделать работу пылесоса бесшумной невозможно, но в Redroad V17 шум сведен к минимуму всеми доступными способами. В режиме Eco уровень шума составляет 58-59 дБ, в Med – 61-62 дБ и в Turbo – 67-69 дБ.

Автономность

Емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч. Аккумулятор может заряжаться как отдельно, так и в самом пылесосе. Как и в случае практически со всеми беспроводными пылесосами, автономность на среднем уровне. В режиме Eco можно добиться 60 минут работы, но в Turbo Redroad V17 продержится всего 10 минут. Для комфортной уборки будет достаточно и среднего уровня, с которым время работы составит 30-40 минут. Этого вполне достаточно, чтобы убрать всю квартиру.

Выводы

Приобрести Redroad V17 можно на AliExpress, перейдя на страницу товара. Цена существенно ниже, чем у конкурентов, учитывая отличные характеристики пылесоса и полную комплектацию. Можем смело рекомендовать к покупке данную модель. Вертикальный пылесос позволит очистить не только полы, но и мебель, толстые ковры, шторы и даже автомобильный салон. Следите за нашим Telegram-каналом andro-price.com, чтобы не пропустить самые выгодные предложения. Пишите в комментарии, понравился ли вам Redroad V17.