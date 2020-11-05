Обзор фитнес-часов Amazfit X: кто просил эффектные часы с гибким дисплеем?

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Обозреваем Amazfit X. Что еще кроме премиальной внешности они могут предложить

Эффектные и привлекательные. Именно такое первое впечатление производят фитнес-часы Amazfit X. Надо отдать должное дизайнерам — им удалось создать действительно притягательный и оригинальный носимый гаджет, отличающийся от прочей братии. А вот насколько он умный, автономный и полезный — выясняем на практике.

Amazfit X от бренда Huami, хорошо известного многим энтузиастам носимой электроники. Они находка для тех, кто не беден и желает покрасоваться оригинальным гаджетом на запястье. По исполнению и материалам корпуса новые фитнес-часы метят в высшее общество и сразу чувствуется, что перед нами продукт сегмента премиум. Носимый гаджет выглядит красиво и элегантно, ему действительно удается привлечь визуальное внимание к своей персоне.

Но это по первым ощущениям, а вот когда начинаешь пользоваться Amazfit X видны огрехи и понимаешь, что не все сделали продуманно и с ориентиром на практичность. Гибкий дисплей, плавно перетекающий в ремешок, все же умудряется возвышаться и так и норовит собрать все царапины и пыль. Футуристичности новинке придает и отсутствие механических клавиш управления, но правая грань, реагирующая на касания в деле функциональности, выглядит как «недоросль», которому многое не дано.

Интерфейс часов привычен, но мелкий шрифт не позволяет комфортно работать с Amazfit X. При желании пользователь может запустить одну из тренировочных программ, определить показатель насыщения крови кислородом и измерить пульс. Но оплатить покупки уже не получится, NFC сюда не завезли. По автономности новинка также не дает фору конкурентам со своими 3-4 днями работы они смотрятся скромно на фоне прочих устройств-долгожителей. Стоят ли в итоге Amazfit X своих денег и рекомендованы ли они к покупке — на видео.