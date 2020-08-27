Обзор Google Pixel 4a - лучше iPhone SE 2020? Сравнение и тесты

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Обзор Google Pixel 4a. Сравнение с iPhone SE 2020, тесты камеры и стоит ли покупать

Ну, вот, ребята, наконец-то и до нас добрался Google Pixel 4a. Англоязычные обзорщики уже успели назвать его одним из самых лучших смартфонов за свой бюджет. Тем интереснее будет посмотреть на этот аппарат покупателям из наших стран, где продукция Google до сих пор официально не представлена. Дичь это или же все-таки сбалансированный аппарат на повседнев? Давайте разбираться.

Сравнивать мы его будем с iPhone SE 2020 – это устройство само кричит о схожести с героем обзора: «бюджетный ценник» (об этом даже говорить не будем) и премиальные фичи.

И сразу с места в карьер – Google берет верх внешним видом. Посмотрите на огромные рамки из 2017 на iPhone и на трендовый безрамочный дизайн с аккуратным вырезом для фронталки на Pixel 4a. Чувствуете разницу? Конечно, внешний вид не так важен, и многие фанаты «яблочного» бренда будут кричать о крутом железе SE 2020. И здесь хочется сказать две вещь: во-первых, поверьте, мощности Snapdragon 730G вам хватит за глаза, а, во-вторых, зачем вам крутой чипсет на таком маленьком дисплей и с такой ущербной автономностью?

Если рассматривать Pixel 4a в вакууме, то он точно должен порадовать настоящего гика. В нем куча плюсов: чистая система, нормальный дисплей с очень хорошим запасом яркости, отличная, повторюсь, отличная камера. А для любителей компактов на Android новый «бюджетный» Pixel – вообще чуть ли не единственный выбор.

Больше информации вы узнаете в обзоре. Приятного просмотра!

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