Samsung Galaxy M51 появился на Amazon India раньше официального старта продаж

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Новый бюджетник от Samsung M51 уже выложили на сайте Amazon India.

Не так давно мы писали о том, что Samsung готовит к выходу новый бюджетник Galaxy M51, который должен порадовать любителей царской автономности. То были слухи, а теперь у нас на руках подтверждение скорого выхода этого монстра, которое пришло от самих Samsung.

Страница смартфона появилась на сайте индийского представительства Amazon. На странице товара можно также найти несколько изображений и характеристик. Дата старта продаж Samsung Galaxy M51 в Индии пока неизвестна. Однако в самом Amazon можно выставить галочку на опции «Уведомить о поступлении», что говорит о скором запуске продаж.

Из рекламных фотографий и списка характеристик мы узнали, что M51 предложит 6,67-дюймовый sAMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и вырезом по центру для фронтальной камеры. Также мы знаем, что смартфон действительно будет питать огромная батарейка на 7000 мАч.

Смартфон может быть оснащен основным блоком камер на 4 сенсора с главным датчиком на 64 Мегапикселя. Фронталка должна порадовать 32-мегапиксельным сенсором. Огромный аккумулятор смартфона должен поддерживать быструю зарядку на 25 Вт. Сердцем Samsung Galaxy M51 будет выступать чипсет от Qualcomm Snapdragon 730.

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Источник: Gizmochina