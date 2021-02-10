Обзор Realme 8 Pro: все по красоте и нагнал страху на конкурентов?

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Разбираемся, близок ли Realme 8 Pro к идеалу или есть то, что мешает смартфону стать единственно верным выбором

Выбор недорогих смартфонов, так чтобы максимум за минимальный прайс, как правило ограничивается моделями Xiaomi и Realme. Есть подозрение, что Realme 8 Pro не даст спокойно почивать на лаврах конкурентам от Xiaomi. Этот смартфон выглядит простым, понятным, немного брутальным, но без лишней маркетинговой мишуры. Можно брать?

По характеристикам Realme 8 Pro — стандартный пакет для среднего класса с небольшим бонусом в виде быстрой 50 Вт зарядки. И этот показатель можно было бы смело отнести к неоспоримым достоинствам смартфона, если бы не одно но. У предшественника мощность зарядки составляла 65 Вт.

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До статуса прорывной модели Realme 8 Pro не хватает качественного вибромоторчика и дисплея с повышенной герцовкой. Но если с первым можно смириться, то тот факт, что дисплей не «разогнали» может стать тем решающим фактором, который заставит сделать выбор в пользу конкурентов.

А вот, где Realme 8 Pro превосходит ожидания, так это по автономности и основной камере. Пусть смартфон и лишен оптического зума, но фоточки с приближением — сильная его сторона. В остальном камера отрабатывает уверенно — детализация нормальная, динамический диапазон приличный, к резкости нет претензий. Разве что цветопередаче не хватает честности, оттенки выглядят несколько приукрашенными.

Возможно, кому-то покажется скучным исполнение фронтальной поверхности Realme 8 Pro, но самоидентичности у «спинки» с головой. Процессор не хватает звезд с неба, но уверенно отрабатывает необходимый минимуму и уже в минимальной комплектации предлагают 6/128 Гб. Не завезли стереодинамики, но поставили один качественный динамик. Частота обновления дисплея не «выкручена», но здесь честная AMOLED-панель с DC Dimming и Always on Display. С Realme 8 Pro компания сделал очередной уверенный ход, хотя не обошлось без компромиссов и странных решений. Больше — на видео.