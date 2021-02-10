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Обзор Realme 8 Pro - что предложили в новой модели

15.04.2021 541 0

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Realme 8 pro – звездный красавчик

 

Комплектация

Дизайн

Характеристики

Дисплей

Камеры

Производительность

Автономность

Интерфейс

Особенности

Итог

Конкуренты

Видеообзор

 

Риалми 8 про на столе


Уже с самого начала обзора читателю должно быть понятно, что новая модель от Realme вышла не без компромиссов. Надо сказать, что это не новая болезнь. Производители давно приучают к тому, что если бюджет при покупке ограничен, то на чем-то придется сэкономить, выделив для себя главные параметры.

 

Риалми 8 про с Редми ноут 10 про


Разные компании в своих в «народных» моделях делают ставку на разные характеристики: кто-то на железо, кто-то на дисплей, кто-то на материалы и камеру и т.д. И эти ставки в последующих моделях одной линейки тоже могут меняться.

 

Бренд Realme можно всецело назвать «народным» – они еще не доросли до уровня флагманов, да и, возможно, не стремятся. Но есть в новинке и то, за что ее можно похвалить. Судя по всему, главными особенностями своей новой модели китайцы решили сделать фотовозможности, дизайн и автономность.

 

Риалми 8 про камеры

 

Если сравнивать с предыдущим поколением, то улучшений здесь не так и много, а вот ухудшения тоже присутствуют. Об этом и не только – в нашем обзоре.

 

Желтая коробка

 

Начнем как обычно, с упаковки. Традиционно для Realme, она выполнена в желтом цвете. Внутри – сам смартфон, кабель USB-typeC, блок зарядки на 65 Вт (аппаратом поддерживается только 50 Вт), скрепка и силиконовый чехол, слегка затемненный. Маленький бонус - защитная пленка уже наклеена на экран. Особо подробно рассказывать здесь не о чем.

 

Комплектация Риалми 8 про

 

Шик чувствуется?

 

Внешность у восьмерки с приставкой про можно назвать стильной. Задняя крышка Realme 8 Proвыполнена с матовым и неким перламутровым покрытием, подчеркивая звездную тематику. Но это все тот же пластик, в отличие от 7 про. Симпатичный, приятный тактильно, но пластик. В общем, чехол идет в комплекте не зря.

 

Задняя надпись Риалми 8 про

 

Экран с вырезом под фронтальную камеру защищает стекло от GorillaGlass 3-го поколения из далекого 2013 года. Казалось бы, эти стекла уже давно поросли мхом, ведь на носу 2021 год и конкуренты используют 6-е поколение. Но не тут-то было – Realme решили вдохнуть в него новую жизнь или, возможно, просто сэкономить...


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В любом случае, многим пользователям наплевать на эти показатели, и они защищают экран дополнительным стеклом или пленкой.

 

Подбородок Риалми 8 про

 

Мы обратили внимание на подбородок – у Риалми 8 про он как-то чересчур массивный. Называть это недостатком или нет, судите сами.

 

Характеристики

 

·       Размеры/вес: 160.6 x 73.9 x 8.1 мм, 176 г

·       Дисплей: 6.4 дюйма S-AMOLED; разрешение 2400x1080 FHD+, соотношение сторон 20:9; 60 Гц (частота отклика 180 Гц); плотность пикселей 409 ppi; пиковая яркость 1000 нит.

·       Память: оперативная 6/8 Гб LPDDR4x; встроенная 128 Гб UFS 2.1 с возможностью установки карты MicroSDдо 512 Гб.

·       Процессор: QualcommSnapdragon 720G, 8-ядерный, частота до 2,3 ГГц; графический процессор Adreno 618

·       Камеры: основной модуль – 108 Мп, размер сенсора 1/1.52″, 0.7 μm (в биннинге 2.1 μm – 12 Мп), апертура f/1.88, PDAF; сверхширокоугольный модуль – 8 Мп, угол 119º, апертура f/2.25; макромодуль – 2 Мп, апертура f/2.4, минимальное расстояние 4 см; датчик глубины – 2 Мп, монохромный, апертура f/2.4; сдвоенная светодиондная вспышка; фронтальная камера – 16 Мп, апертура f/2.45

·       ОС: Андроид 11, оболочка RealmeUI 2.0

·       Аккумулятор: 4500 мАч

·       Зарядное устройство: 50 Вт, поддержка QC3.0

·       Особенности: NFCв глобальной версии, стереозвук отсутствует, сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, лоток для 2-х сим-карт и карты памяти.

·       Цвета: Голубой (infiniteblue), темно-серый (infiniteblack) и черный (punkblack)

 

Цвета Риалми 8 про

 

Дисплей

 Экран Риалми 8 про


Порадовать дисплей 8 про может тем, что это прежде всего AMOLED со своими сочными цветами, глубоким черным и экономным расходом заряда батареи. Частоту обновления решили оставить 60 Гц, зато присутствует полноценный Always On Display, который можно настраивать под себя, и DC Dimming для понижения уровня ШИМа. Как мы уже говорили вначале, нужно выбирать, кому что…

 

Яркости экрана более чем достаточно: пиковая яркость составляет 1000 нит. Так что в солнечный день вам не придется искать тень для того, чтобы посмотреть в экран. Для сравнения, у Redmi Note 10 Pro 1200 Redmi note 10 pro 1200 нит, у Samsung Galaxy A52 – 800.

 

Звездные камеры

Камеры Риалми 8 про 

 

Вся красота звездного неба теперь останется на ваших снимках – так завлекают маркетологи Риалми. Это первая модель компании, которая получила сенсор на 108 Мп. Разумеется, китайцы хотели создать хайп вокруг этого.

 

Приложение камеры Риалми 8 про

 

Например, сам ген. директор анонсировал такие особенности камеры, как starrymode (съемка ночного неба с объединением снимков в один), time-lapsevideo(запись движения звезд по небу одним тапом) и tiltshift (делает четкой часть снимка, размывая остальное). Присутствует и продвинутый ночной режим. В целом режимов для селфи и видеозаписи здесь хватает, чтобы подзалипнуть и немного побаловаться. Подростки точно это любят.

 

Фото с риалми 8 про 10

Фото с риалми 8 про 10.1

 

3-хкратным зумом уже давно никого не удивишь, тем более что достигается он здесь не за счет оптики, но и это тоже относят к достоинствам аппарата. И за это действительно разработчиков можно похвалить. Да, именно разработчиков, потому что зум основан на цифровых алгоритмах обработки, а не на оптике.

 

Примеры снимков с камер вы можете посмотреть ниже.

 

Фото с риалми 8 про 11

Фото с риалми 8 про 11.1

Фото с риалми 8 про 12

Фото с риалми 8 про 12.1

Фото с риалми 8 про 13

Фото с риалми 8 про 13.1

Фото с риалми 8 про 14

Фото с риалми 8 про 14.1

 

32-мегапиксельная фронталка снимает не хуже конкурентов, но и не лучше.

 

Фото с риалми 8 про 15

Фото с риалми 8 про 15.1

 

Снимать видео Realme 8 pro умеет в разрешении 4К и 30 fps. Плюсом является стабилизация изображения в таком разрешении съемки. Максимальное количество кадров в секунду для любителей замедленного «слоу мо» 960 fpsдостигается при разрешении 720 пикселей. Еще и отдельный режим «суперстабилизации» завезли.

 

Производительность

 Игра на Риалми 8 про

 

Уже третью свою новинку Realmeснабжают одним и тем же процессором. Да, в 8 про стоит все тот же привычный нам Snapdragon 720G от Qualcomm, хотя вышел он в прошлом году. На своем сайте Realme позиционируют его как «процессор для гейминга», но мы-то с вами знаем, что таковым его можно назвать с очень большой натяжкой.

 

Шадоуган леджендс на Риалми 8 про

Геншин на Риалми 8 про

 

Сегодня можно сказать, что его производительности хватает для нетребовательных игр и повседневных задач, включая работу с камерой. Кстати, надо заметить, что снимки обрабатываются быстрее, чем у конкурентов-аналогов. Но чего-то особенного ожидать от прошлогоднего среднебюджетного дракона нет смысла. Тяжелые игры – не его предназначение. Для этого стоит смотреть в сторону PocoX3 Proили хотя бы F2 Pro.

 

Стоит осознавать, что для того, чтобы модели из средней ценовой категории достался флагманский процессор, нужно изрядно экономить на многих факторах.

 

Память Риалми 8 про

 

Базовая версия имеет на борту 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Здесь ничего необычного. Для кого важны результаты тестов, то в антуту – держите: его планка 346 тысяч попугаев.

 

Автономность

 Риалми 8 про в руке

 

За продолжительность жизни Realme 8 proотвечает все тот же аккумулятор на 4500 мАч, что и в предыдущем поколении. Это больше, чем средний уровень емкости. Не максимальный, но кирпичом его сделать точно не хотели – вес и габариты (особенно толщина) даже уменьшились. Возможно, его цель среди конкурентов – ударить по Mi 11 Liteот Xiaomi.

 

Надо отдать должное, живет 8 про достаточно долго. В нашем фирменном тесте автономности он занял 13-е место, разрядившись после 9 часов и 49 минут. И это достойный результат! Конечно, учитывая его 60-герцовый AMOLED-дисплей и процессор-середнячок, таким он и должен быть.

 

Нижний торец Риалми 8 про

 

Немного опечалил тот факт, что аккумулятор способен заряжаться максимум от 50-ваттной зарядки, хотя в комплекте идет блок на 65 Вт. Будем откровенными – распускать нюни из-за этого не стоит, ведь разница на практике очень незначительная. Да и, как показывал опрос наших подписчиков telegram-канала, большинству и 30 Вт хватает с головой.

 

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Интерфейс

Интерфейс Риалми 8 про 

 

Над оптимизацией тоже заметно поработали. На первом включении пользователю будет улыбаться одиннадцатый Андроид под управлением RealmeUI 2.0. Из «ништяков» этой оболочки можно отметить:

·       кастомизация функции Always On Display и рабочего стола
·       клонирование пространства (копия всей операционной системы, включая все приложения)
·       настройка уведомлений на экране блокировки
·       возможность делиться приложением (именно apk-файлом)
·       функция плавающих окон (любое приложение в плавающем окне экрана)
·       настройка интенсивности вибрации (например, для звонков и будильника)
·       возможность выбирать значки состояния для скрытия/отображения в верхней строке
·       быстрое редактирование скриншотов
·       быстрые функции свайпами и жестами в камере
·       режим суперэнергосбережения
·       оптимизированная ночная зарядка (полезная вещь в смартфоне)

 

AOD на Риалми 8 про

 

Особенности и звук

 

Наличие модуля NFC уже стало для бренда традицией. Только, покупая на китайских площадках, будьте внимательны – для рынка Индии его не предусмотрели. А вот стереозвуком бесконечность с приставкой «про» не порадует, его убрали. Единственный динамик звучит достойно, есть поддержка DolbyAtmos, но хотелось бы услышать стерео, тем более что в прошлой версии стереозвук был. Разъем для наушников оставили.

 

Экран Риалми 8 про 2

 

Мы стали обращать внимание на работу датчиков приближения, так как не у всех смартфонов с этим порядок. Для кого-то это становится настоящим кошмаром – постоянные случайные нажатия ухом или щекой во время разговора. У Realme 8 proдатчик работает без нареканий, можете быть спокойны.

 

Также стоит упомянуть и влагозащиту – она здесь отсутствует. С собой в душ его брать не советуем.

 

Риалми 8 про на столе 2

 

Подведем итог

 

В оконцовке обсудим рациональность апгрейда и даунгрейда Realme 8 pro, а также его соответствие прайсу.

 

Плюсы:

  • Улучшенная камера на 108 Мп с большим выбором режимов;
  • AMOLED-экран с функцией Always on Display и DC Dimming;
  • Камера с высоким разрешением и 3-хкратным зумом;
  • Быстрая зарядка мощностью 50 Вт;
  • Сравнительно компактные размеры и небольшой вес.

 

Минусы:

 

  • Экран без повышенной частоты обновления;
  • Отсутствие стереозвука;
  • Задняя крышка из пластика;
  • Нет заявленной влагозащиты;
  • Мощность зарядки понижена до 50 Вт.

 

Процессор Snapdragon 720G не будем относить к минусам устройства, потому как такой же (или похожий 732G) используется почти во всех аналогах от конкурентов в этом сегменте.

 

Настройки Риалми 8 про

 

За 259$ в базовом варианте памяти 6/128 Гб (версия без NFC стоит 229$) это неплохой вариант. Но, кажется, 7 про за примерно такую же цену выглядит даже привлекательнее: у него и задняя крышка из стекла, и стереозвук и зарядка чуть мощнее. А прирост в камере – больше на бумаге, чем на практике. У 8 про есть отдельные фишки, но стоят ли таких жертв?

 

Конкуренты

 

Если посмотреть в сторону конкурентов, то Xiaomi Mi 11 lite будет выглядеть более стильно и защищенно, с более крутым дисплеем и стереодинамиками. У него немного проще камера и слабее зарядка. Но его стоимость начинается с 300$.

 

Ми 11 лайт с коробкой

 

Более навороченным в плане материалов корпуса, железа (870-й «дракон»!) и дисплея выглядит новый Poco F3. За него же придется заплатить минимум 349$ в базовой версии памяти 6/128 Гб. И у него тоже есть недостатки, такие как ШИМ, короткая жизнь заряда батареи и слабая камера.

 

Поко Ф3

 

Ближайший конкурент – Xiaomi Redmi Note 10 pro. Картинка на его дисплее обновляется с частотой 120 Гц, и задняя крышка выполнена из стекла. НО… функция Always On Display, можно сказать, отсутствует, DC Dimming тоже, датчик приближения – это вообще боль. И ценник немного выше, чем у Риалми. Сейчас ориентировочная цена в Китае составляет 335$ за версию 6/128 Гб.

 

Редми ноут 10 про

 

Видеообзор Realme 8 pro


 Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿

 

realme 8 pro риалми 8 про
Автор: Фесенко Тимофей Дата публикации: 15.04.2021

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