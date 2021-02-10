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Realme 8 pro – звездный красавчик

Комплектация

Дизайн

Характеристики

Дисплей

Камеры

Производительность

Автономность

Интерфейс

Особенности

Итог

Конкуренты

Видеообзор





Уже с самого начала обзора читателю должно быть понятно, что новая модель от Realme вышла не без компромиссов. Надо сказать, что это не новая болезнь. Производители давно приучают к тому, что если бюджет при покупке ограничен, то на чем-то придется сэкономить, выделив для себя главные параметры.





Разные компании в своих в «народных» моделях делают ставку на разные характеристики: кто-то на железо, кто-то на дисплей, кто-то на материалы и камеру и т.д. И эти ставки в последующих моделях одной линейки тоже могут меняться.

Бренд Realme можно всецело назвать «народным» – они еще не доросли до уровня флагманов, да и, возможно, не стремятся. Но есть в новинке и то, за что ее можно похвалить. Судя по всему, главными особенностями своей новой модели китайцы решили сделать фотовозможности, дизайн и автономность.





Если сравнивать с предыдущим поколением, то улучшений здесь не так и много, а вот ухудшения тоже присутствуют. Об этом и не только – в нашем обзоре.

Желтая коробка

Начнем как обычно, с упаковки. Традиционно для Realme, она выполнена в желтом цвете. Внутри – сам смартфон, кабель USB-typeC, блок зарядки на 65 Вт (аппаратом поддерживается только 50 Вт), скрепка и силиконовый чехол, слегка затемненный. Маленький бонус - защитная пленка уже наклеена на экран. Особо подробно рассказывать здесь не о чем.





Шик чувствуется?

Внешность у восьмерки с приставкой про можно назвать стильной. Задняя крышка Realme 8 Proвыполнена с матовым и неким перламутровым покрытием, подчеркивая звездную тематику. Но это все тот же пластик, в отличие от 7 про. Симпатичный, приятный тактильно, но пластик. В общем, чехол идет в комплекте не зря.





Экран с вырезом под фронтальную камеру защищает стекло от GorillaGlass 3-го поколения из далекого 2013 года. Казалось бы, эти стекла уже давно поросли мхом, ведь на носу 2021 год и конкуренты используют 6-е поколение. Но не тут-то было – Realme решили вдохнуть в него новую жизнь или, возможно, просто сэкономить...





Вот какое мнение имеют подписчики нашего канала в telegram:

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В любом случае, многим пользователям наплевать на эти показатели, и они защищают экран дополнительным стеклом или пленкой.





Мы обратили внимание на подбородок – у Риалми 8 про он как-то чересчур массивный. Называть это недостатком или нет, судите сами.

Характеристики

· Размеры/вес: 160.6 x 73.9 x 8.1 мм, 176 г

· Дисплей: 6.4 дюйма S-AMOLED; разрешение 2400x1080 FHD+, соотношение сторон 20:9; 60 Гц (частота отклика 180 Гц); плотность пикселей 409 ppi; пиковая яркость 1000 нит.

· Память: оперативная 6/8 Гб LPDDR4x; встроенная 128 Гб UFS 2.1 с возможностью установки карты MicroSDдо 512 Гб.

· Процессор: QualcommSnapdragon 720G, 8-ядерный, частота до 2,3 ГГц; графический процессор Adreno 618

· Камеры: основной модуль – 108 Мп, размер сенсора 1/1.52″, 0.7 μm (в биннинге 2.1 μm – 12 Мп), апертура f/1.88, PDAF; сверхширокоугольный модуль – 8 Мп, угол 119º, апертура f/2.25; макромодуль – 2 Мп, апертура f/2.4, минимальное расстояние 4 см; датчик глубины – 2 Мп, монохромный, апертура f/2.4; сдвоенная светодиондная вспышка; фронтальная камера – 16 Мп, апертура f/2.45

· ОС: Андроид 11, оболочка RealmeUI 2.0

· Аккумулятор: 4500 мАч

· Зарядное устройство: 50 Вт, поддержка QC3.0

· Особенности: NFCв глобальной версии, стереозвук отсутствует, сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, лоток для 2-х сим-карт и карты памяти.

· Цвета: Голубой (infiniteblue), темно-серый (infiniteblack) и черный (punkblack)

Дисплей





Порадовать дисплей 8 про может тем, что это прежде всего AMOLED со своими сочными цветами, глубоким черным и экономным расходом заряда батареи. Частоту обновления решили оставить 60 Гц, зато присутствует полноценный Always On Display, который можно настраивать под себя, и DC Dimming для понижения уровня ШИМа. Как мы уже говорили вначале, нужно выбирать, кому что…

Яркости экрана более чем достаточно: пиковая яркость составляет 1000 нит. Так что в солнечный день вам не придется искать тень для того, чтобы посмотреть в экран. Для сравнения, у Redmi Note 10 Pro 1200 Redmi note 10 pro 1200 нит, у Samsung Galaxy A52 – 800.

Звездные камеры

Вся красота звездного неба теперь останется на ваших снимках – так завлекают маркетологи Риалми. Это первая модель компании, которая получила сенсор на 108 Мп. Разумеется, китайцы хотели создать хайп вокруг этого.





Например, сам ген. директор анонсировал такие особенности камеры, как starrymode (съемка ночного неба с объединением снимков в один), time-lapsevideo(запись движения звезд по небу одним тапом) и tiltshift (делает четкой часть снимка, размывая остальное). Присутствует и продвинутый ночной режим. В целом режимов для селфи и видеозаписи здесь хватает, чтобы подзалипнуть и немного побаловаться. Подростки точно это любят.





3-хкратным зумом уже давно никого не удивишь, тем более что достигается он здесь не за счет оптики, но и это тоже относят к достоинствам аппарата. И за это действительно разработчиков можно похвалить. Да, именно разработчиков, потому что зум основан на цифровых алгоритмах обработки, а не на оптике.

Примеры снимков с камер вы можете посмотреть ниже.

32-мегапиксельная фронталка снимает не хуже конкурентов, но и не лучше.





Снимать видео Realme 8 pro умеет в разрешении 4К и 30 fps. Плюсом является стабилизация изображения в таком разрешении съемки. Максимальное количество кадров в секунду для любителей замедленного «слоу мо» – 960 fps– достигается при разрешении 720 пикселей. Еще и отдельный режим «суперстабилизации» завезли.

Производительность

Уже третью свою новинку Realmeснабжают одним и тем же процессором. Да, в 8 про стоит все тот же привычный нам Snapdragon 720G от Qualcomm, хотя вышел он в прошлом году. На своем сайте Realme позиционируют его как «процессор для гейминга», но мы-то с вами знаем, что таковым его можно назвать с очень большой натяжкой.

Сегодня можно сказать, что его производительности хватает для нетребовательных игр и повседневных задач, включая работу с камерой. Кстати, надо заметить, что снимки обрабатываются быстрее, чем у конкурентов-аналогов. Но чего-то особенного ожидать от прошлогоднего среднебюджетного дракона нет смысла. Тяжелые игры – не его предназначение. Для этого стоит смотреть в сторону PocoX3 Proили хотя бы F2 Pro.

Стоит осознавать, что для того, чтобы модели из средней ценовой категории достался флагманский процессор, нужно изрядно экономить на многих факторах.

Базовая версия имеет на борту 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Здесь ничего необычного. Для кого важны результаты тестов, то в антуту – держите: его планка 346 тысяч попугаев.

Автономность

За продолжительность жизни Realme 8 proотвечает все тот же аккумулятор на 4500 мАч, что и в предыдущем поколении. Это больше, чем средний уровень емкости. Не максимальный, но кирпичом его сделать точно не хотели – вес и габариты (особенно толщина) даже уменьшились. Возможно, его цель среди конкурентов – ударить по Mi 11 Liteот Xiaomi.

Надо отдать должное, живет 8 про достаточно долго. В нашем фирменном тесте автономности он занял 13-е место, разрядившись после 9 часов и 49 минут. И это достойный результат! Конечно, учитывая его 60-герцовый AMOLED-дисплей и процессор-середнячок, таким он и должен быть.

Немного опечалил тот факт, что аккумулятор способен заряжаться максимум от 50-ваттной зарядки, хотя в комплекте идет блок на 65 Вт. Будем откровенными – распускать нюни из-за этого не стоит, ведь разница на практике очень незначительная. Да и, как показывал опрос наших подписчиков telegram-канала, большинству и 30 Вт хватает с головой.

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Интерфейс

Над оптимизацией тоже заметно поработали. На первом включении пользователю будет улыбаться одиннадцатый Андроид под управлением RealmeUI 2.0. Из «ништяков» этой оболочки можно отметить:

· кастомизация функции Always On Display и рабочего стола

· клонирование пространства (копия всей операционной системы, включая все приложения)

· настройка уведомлений на экране блокировки

· возможность делиться приложением (именно apk-файлом)

· функция плавающих окон (любое приложение в плавающем окне экрана)

· настройка интенсивности вибрации (например, для звонков и будильника)

· возможность выбирать значки состояния для скрытия/отображения в верхней строке

· быстрое редактирование скриншотов

· быстрые функции свайпами и жестами в камере

· режим суперэнергосбережения

· оптимизированная ночная зарядка (полезная вещь в смартфоне)

Особенности и звук

Наличие модуля NFC уже стало для бренда традицией. Только, покупая на китайских площадках, будьте внимательны – для рынка Индии его не предусмотрели. А вот стереозвуком бесконечность с приставкой «про» не порадует, его убрали. Единственный динамик звучит достойно, есть поддержка DolbyAtmos, но хотелось бы услышать стерео, тем более что в прошлой версии стереозвук был. Разъем для наушников оставили.

Мы стали обращать внимание на работу датчиков приближения, так как не у всех смартфонов с этим порядок. Для кого-то это становится настоящим кошмаром – постоянные случайные нажатия ухом или щекой во время разговора. У Realme 8 proдатчик работает без нареканий, можете быть спокойны.

Также стоит упомянуть и влагозащиту – она здесь отсутствует. С собой в душ его брать не советуем.

Подведем итог

В оконцовке обсудим рациональность апгрейда и даунгрейда Realme 8 pro, а также его соответствие прайсу.

Плюсы:

Улучшенная камера на 108 Мп с большим выбором режимов;

AMOLED- экран с функцией Always on Display DC Dimming; экран с функцией

Камера с высоким разрешением и 3-хкратным зумом;

Быстрая зарядка мощностью 50 Вт;

Сравнительно компактные размеры и небольшой вес.

Минусы:

Экран без повышенной частоты обновления;

Отсутствие стереозвука;

Задняя крышка из пластика;

Нет заявленной влагозащиты;

Мощность зарядки понижена до 50 Вт.

Процессор Snapdragon 720G не будем относить к минусам устройства, потому как такой же (или похожий 732G) используется почти во всех аналогах от конкурентов в этом сегменте.

За 259$ в базовом варианте памяти 6/128 Гб (версия без NFC стоит 229$) это неплохой вариант. Но, кажется, 7 про за примерно такую же цену выглядит даже привлекательнее: у него и задняя крышка из стекла, и стереозвук и зарядка чуть мощнее. А прирост в камере – больше на бумаге, чем на практике. У 8 про есть отдельные фишки, но стоят ли таких жертв?

Конкуренты

Если посмотреть в сторону конкурентов, то Xiaomi Mi 11 lite будет выглядеть более стильно и защищенно, с более крутым дисплеем и стереодинамиками. У него немного проще камера и слабее зарядка. Но его стоимость начинается с 300$.

Более навороченным в плане материалов корпуса, железа (870-й «дракон»!) и дисплея выглядит новый Poco F3. За него же придется заплатить минимум 349$ в базовой версии памяти 6/128 Гб. И у него тоже есть недостатки, такие как ШИМ, короткая жизнь заряда батареи и слабая камера.

Ближайший конкурент – Xiaomi Redmi Note 10 pro. Картинка на его дисплее обновляется с частотой 120 Гц, и задняя крышка выполнена из стекла. НО… функция Always On Display, можно сказать, отсутствует, DC Dimming тоже, датчик приближения – это вообще боль. И ценник немного выше, чем у Риалми. Сейчас ориентировочная цена в Китае составляет 335$ за версию 6/128 Гб.

Realme 8 pro Видеообзор





Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿