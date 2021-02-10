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Характеристики

Комплектация

Дисплей

Производительность

Камеры и звук

Автономность

Цена и итоги

Видеообзор

Некоторое время назад мы писали о смартфоне Realme GT Neo. Это был (и есть) достойный конкурент Xiaomi с их Poco F3 или X3 Pro, да и вообще добротный смартфон за низкий прайс. И теперь пора описать Realme GT 5G без дописки Neo. Он может называться просто Realme GT или же Realme GT 2021. Надо сказать, что они мало отличаются между собой. Но все же эти отличия есть, и о них надо знать. Да и в целом будет неплохо описать плюсы и минусы этого зверя.

G Характеристики Realme GT 5

Размеры/вес: 158.5 x 73.3 x 8.4 мм, вес 186г

Дисплей: 6.43” Super AMOLED, разрешение 2400×1080 FHD+ (20:9); частота обновления 120 Гц (частота отклика 360 Гц); плотность пикселей 543 ppi

Память: оперативная 8/12 Гб LPDDR5; встроенная 128/256 Гб UFS 3.1 без возможности установки карты памяти

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888, частота ядер от 2.84 ГГц; графический процессор Adreno 660

Камеры: основной модуль – 64Мп (Sony IMX682), угол обзора 78,6º, апертура f/1.8; сверхширокоугольный модуль 8Мп, угол обзора 119 º, апертура f/2.3; макромодуль 2 МП, угол обзора 88,8º, апертура f/2.4; фронтальная камера – широкоугольный объектив 16Мп, угол обзора 78º, апертура f/2.5

ОС: Андроид 11, оболочка Realme UI 2.0

Аккумулятор: 4500мАч

Зарядное устройство: мощность 65Вт

Особенности: NFC, Wi-Fi 6, стереозвук Dolby Atmos, оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, Bluetooth 5.2 с поддержкой аудиокодеков SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC Bluetooth

Цвета: темно-синий, серебристый и желтый с черной полосой

Комплектация и внешний вид

Вскрыв упаковку, вы увидите внутри сам смартфон и кабель USB type-C к нему, блок питания на 65 Вт и силиконовый чехол, скрепка для сим-карт тоже на месте. Защитная пленочка уже заботливо наклеена.

Если сразу обратить внимание на расцветки смартфона, то полезно будет знать, что в желтом цвете задняя крышка выполнена из эко-кожи, а остальные цвета – из стекла. Это первой отличие от GT Neo, у которого задняя панель была из пластика. К слову, из доступных расцветок, кроме желтой, есть темно-синяя и серебристая.﻿

В случае с желтой эко-кожей панель дополняет черная вставка из пластика с фактурой. Кстати, эко-кожа (по-нашему, дермантин) интересна на ощупь и не оставляет на себе отпечатков, но вряд ли вы долго сможете радоваться ощущениям. Все-таки это не долговечный материал, поэтому чехол – наше все! Сам же каркас пластиковый.

Габариты Realme GT такие же, как и у Neo, все идентично. Только заявленный вес увеличился на 6 грамм, скорее всего из-за стекла. А в целом мы привыкли к средним габаритам смартфонов от бренда, которые удобны для руки. Это уже традиция для Realme, что он меньше, чем лопаты у конкурентов. Слота для карты памяти нет, только для 2-х сим-карт. Это минус. Но есть разъем 3,5мм для наушников. Это плюс.

Блок камер также не претерпел изменений. Как и раньше, это просто прямоугольная черная платформа в стиле Самсунг А51. Все также вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу экрана.

Дисплей

Экран у Риалми ДжиТи все также очень хорош. Здесь установлена матрица Super AMOLED с отличной цветопередачей, яркостью и насыщенностью. Заявлено 100% покрытия цветового охвата по DCI-P3. По идее, он должен быть идентичен дисплею у Realme GT Neo, но каким-то образом плотность пикселей выросла с 409 ppi до 543 ppi. За счет чего это произошло, непонятно. Кажется уже естественным, что в этой модели частота обновления экрана просто должна быть 120Гц. Но учтите, что в некоторых сценариях использования вам будет доступно только 60Гц. Если интересно, как сделать 120Гц везде, то вот ссылочка на подробную инструкцию. Скорость отклика для заядлых игроков - 360Гц, поэтому реагировать на ваши касания он будет мгновенно.

ШИМ на минимальной яркости достаточно высокий, но он убирается с помощью функции DC Dimming. И это еще одно отличие от версии Neo, где не было этой функции и ШИМ просто резал глаза!

Отдельно можно упомянуть и сканер отпечатка пальцев, расположенный под экраном. Его «опустили ниже плинтуса», практически в самый низ дисплея. Это непривычно, если вы до него использовали смартфон от других брендов. Пока мы наблюдали такое расположение только у продукции холдинга BBK.

Производительность

Если к названию чего угодно добавляют приписку GT, то значит это должно работать очень быстро. В модели GT Neo был установлен чип от компании Mediatek - Dimensity 1200. А в Realme GT это уже Snapdragon 888 от Qualcomm, изготовленный по 5-нм техпроцессу. Максимальная частота основного ядра 2.84 ГГц. В тесте Антуту он набирает 822 000 баллов.

В смартфоне предусмотрено охлаждение из нержавеющей стали, которое покрывает всю площадь нагрева. Но в этой модели производители решили не обуздывать пылкого коня. В самых требовательных играх он смело выдает средних 64 fps и почти без просадок.

Да, троттлинг практически отсутствует. И температура остается в норме в течение всего времени использования. На самой пиковой нагрузке температура составила 57,4 градуса. Но даже если не учитывать пик, то в играх 52ºС вам обеспечены, и это горячо.

Оперативная память Realme GT выполнена по технологии LPDDR5, тогда как GT Neo мог похвастаться только LPDDR4x. Физический накопитель тоже быстрый, по стандарту UFS 3.1. Короче, тут все по красоте.

Отдельно стоит упомянуть стабильность прошивки Realme OS 2.0, которая очень схожа с Color OS или Oxygen OS. Но у нее есть несколько своих плюшек. Нарекания на MIUI от Xiaomi нарастают с огромной силой, поэтому для многих стабильная система – это чуть ли не самое важное в смартфоне.

Камеры и звук

В прошлый раз мы сравнивали работу камер Realme GT Neo с Poco F3. Решили продолжить это сравнение, так как камеры, по сути, остались те же. Итак, леди и джентльмены, на ринге в левом углу Realme GT, в правом углу Poco F3. Fight!





Фотографии с основного модуля получаются детализированные в светлое время. А при съемке в пасмурную погоду иногда агрессивно работает HDR. Он сильно осветляет темные участки и фото получаются ну уж слишком яркими, в отличие от реальности.

Ультраширокий модуль по четкости тоже круче у Realme. В общем, во всех примерах он побеждает конкурента.

Фронтальные камеры работают примерно одинаково. Разве что у Poco чуть шире угол обзора. Но все-таки GT Neo снимал на фронталку гораздо хуже. Скорее всего, Mediatek проигрывает Qualcomm по алгоритмам обработки изображений.

Электронная стабилизация видео существенно портит картинку – появляется творог из движущихся объектов. Тут Поко оказался лучше. И по записи звука на микрофон Риалми ГТ тоже слил своему конкуренту. Отчетливо слышно голос на Poco F3, а у Realme он как будто из канализации.

За воспроизведение звука отвечают два динамика. Есть поддержка Dolby Atmos и Hi-ResAudio. Сами динамики звучат примерно так же хорошо, как и у GT Neo.

Автономность

Это, пожалуй, одна из самых печальных сторон Realme GT 5G. Батарея на 4500мАч – стандартная для моделей Риалми. Но автономности этой моделя явно не хватает, до конца дня ваш помощник с трудом будет доживать. В нашем тесте автономности он занял … барабанная дробь … «почетное» 82-е место. Даже тот же GT Neo продержался на целый час с лишним дольше и оказался на 17-м месте. Так что в этом Mediatek молодцы.

Быстрая зарядка в комплекте предусмотрена на 65Вт и можно особо упомянуть отдельное зарядное устройство на 50Вт, которое можно докупить. Его фишка в маленьких габаритах и щадящем режиме – смартфон во время подзарядки не нагревается.

Цена и итог

На данный момент Realme GT можно купить на Алиэкспресс примерно за 450$ с учетом скидок. И это выгодная цена!

Как всегда, для вас ссылка на покупку:

https://s.zbanx.com/r/RlmUXU2F1T4V

Плюсы смартфона:

мощный процессор

стабильная система

стильный дизайн (субъективно)

стереозвук и наличие аудиоджека

Минусы:

нагрев

отсутствие слота для карты памяти

автономность

запись видео

Если сравнить Realme GT с Realme GT Neo, то это как 2 капли воды, только в разных цветах корпуса и с разными процессорами. GTимеет на борту топовый процессор от Qualcomm, а GT Neo– от MediaTek. Snapdragon 888 против Dimensity 1200. Все просто. Но с 888-ым «драконом» под капотом ценник скачет сразу на 100$ вверх, корпус греется как сковородка и падает автономность. Зато в играх вы не ощущаете троттлинга, валите всех монстров без просадок.

В любом случае, он стоит своих денег. А подбор смартфона, учитывая его плюсы и минусы, это дело личное. Мы сделали все, чтобы вам с этим помочь.

Realme GT 5G Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!