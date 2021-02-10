В поисках идеала: как включить 90/120FPS почти ВЕЗДЕ на смартфонах Realme и Oppo

34

Смартфоны с повышенной частотой дисплея скоро станут стандартом. Особенно ценна увеличенная герцовка в приложениях и играх, где помимо навыков игрока важны технические преимущества. Плавная, стабильная картинка и отсутствие лагов делает игровой процесс не только визуально приятным, но и эффективным. Дисплей с частотой 60 Гц физически не сможет отображать больше 60 FPS. Тут в игру вступают экраны с частотой обновления 90 Гц, 120 Гц и выше.









Но не редко, когда смартфоны, предлагающие дисплеи с высокой герцовкой, «не вывозят» 90/120FPS и здесь придется точечно подтянуть смартфон к параметрам игр. Если у вас смартфон Realme или Oppo можно исправить это сторонними методами. Мы набросали для вас алгоритм действий и сразу скажем, что вам понадобиться прибегнуть к помощи утилиты SetEdit (Settings Database Editor).









Как включить 90/120FPS:

для начала скачайте программу SetEdit (Settings Database Editor) из Google Play;

найдите строку peak_refresh_rate и кликните по ней до появления на экране меню;

нажмите Edit VALLUE и измените значение на 1;

сохранить и выйти;

заходите в «Настройки» и ищите пункт «Экран и яркость»;

частоту обновления экрана установить 90 Гц или 120 Гц (в зависимости от того какую герцовку поддерживает смартфон).

После этого вы сможете наслаждаться 90/120FPS в играх. Но этот метод действует только применительно к тем играх, где разработчики сами принудительно не ограничили частоту кадров. Также помните, что при перезагрузке смартфона настройки сбросятся и при включении придется пройти заново всю процедуру, чтобы вернуть повышенную частоту кадров в играх.





Для того, чтобы вы могли контролировать частоту кадров, можно включить отображение этого параметра на экране.





Что необходимо сделать: