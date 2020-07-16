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Обзор Redmi Note 9 – младший смартфон популярной линейки от суббренда Xiaomi

Это бюджетный вариант весьма популярных аппаратов Redmi Note 9S и Note 9 Pro, оснащённый модулем NFC и процессором от компании MediaTek. Немаловажными деталями могут оказаться также и ИК-порт, расширенный слот под две сим-карты и карту памяти и mini-jack для подключения проводных наушников.

Вариант, конечно, неплохой, если вам нужен рабочий смартфон с возможностью бесконтактной оплаты, но нужно понимать, что это бюджетный аппарат. А значит и рассматривать его стоит как бюджетник, не рассчитывая на шикарное быстродействие или потрясающие камеры.

Дизайн и комплектация

Экран

Камеры

Производительность

Автономность

Звук

Программное обеспечение

Итоги



Видеообзор

Дизайн и комплектация Redmi Note 9

Внешне аппарат выглядит неплохо. Пластиковый корпус жемчужно-белого, темно-синего или изумрудно-зелёного цвета, квадратный модуль камер как у «старших братьев» и врезанная в угол дисплея фронталка явно говорят о современности аппарата. Однако тот же пластиковый корпус как бы намекает на то, что смартфон принадлежит к бюджетной линейке – модели более высокого класса Redmi оснащает стеклянными задними панелями. Нельзя сказать что это бесспорный минус, особенно с учётом того, что абсолютное большинство пользователей всё равно предпочитает пользоваться защитными чехлами, но факт есть факт – пластик дешевле, легче и даёт абсолютно иные тактильные впечатления, нежели стекло.

Под блоком камер находится сканер отпечатка пальца. Это более «традиционное» решение, нежели сканер на кнопке включения, а сам он расположен очень удобно – промахнуться по нему сложно. Да и работает быстро, разве что отказывается распознавать мокрые или грязные пальцы – как, в принципе, и все сканеры в этой ценовой категории.

В комплекте всё как обычно – силиконовый чехол, документация, скрепка и зарядное устройство USB Type-C с блоком питания на 20 ватт. Нельзя сказать что чехол шикарный, но если вы заказываете аксессуары в интернет-магазинах, он позволит «дожить» до момента получения нового чехла – родной довольно толстый, немного скользкий и очень маркий, если это чёрный вариант, который поставляется с тёмно-синим аппаратом. На прозрачном чехле отпечатки не так заметны, но всё же многие предпочитают альтернативные аксессуары комплектным.

Без чехла аппарат быстро пачкается и довольно легко царапается, так что его наличие в комплекте как нельзя кстати.

Экран Redmi Note 9

Redmi Note 9 получил большой экран диагональю 6.53 дюйма с врезанной в угол фронтальной камерой. Это, может, и не самое эстетичное, но самое современное решение, позволяющее уменьшить до минимума рамки вокруг экрана, не добавляя в аппарат лишних подвижных элементов. Выдвижная фронталка, как в Redmi K20, конечно, круче, так как она позволяет предоставить пользователю всю площадь экрана без каких-либо капель, дырок и вырезов, но по каким-то причинам Xiaomi и Redmi отказались от подобного решения – возможно, из-за стоимости надёжного механизма, который намного повысит конечную стоимость смартфонов.

Так или иначе – «дырка» в экране есть, и с ней нужно или смириться и привыкнуть, или «залить» чёрным цветом в настройках и забыть о ней напрочь.

В целом экран сам по себе неплохой. Яркости 450нит, в целом, хватает, но в солнечный день, конечно, хотелось бы иметь какой-никакой запас. Частота обновления экрана стандартная, 60 герц, чего, в принципе, и следовало ожидать от бюджетника. В желтый, розовый или синий оттенок экран не уходит, баланс белого нормальный, а при желании можно в настройках отрегулировать цветовую схему. В общем, экран как экран, без особых недостатков и явных преимуществ.

Камеры Redmi Note 9

В последнее время бюджетники Redmi сделали некий упор на камеры. Нельзя сказать что у них стали получаться фотки на уровне флагманов, но в целом динамика заметна. Ни Samsung, ни Huawei, ни какой-либо ещё бренд не наделяет свои бюджетники камерами такого уровня – кроме, разве что, Realme.

У Redmi Note 9 с камерами тоже всё неплохо. Да, он уступает Note 9S по многим параметрам, но огромной пропасти нет.

При дневном освещении у Note 9S выше резкость и фото получаются более контрастными, но в целом качество картинки схожее. Если не приближать – разницы можно и не заметить (при кропе, конечно, обнаружится разница в детализации фотографий).

При слабом освещении в помещении Note 9 тоже проигрывает в резкости и динамическом диапазоне, но нельзя сказать что он делает отвратные фотографии. Вполне приемлемые для своей стоимости – запечатлеть романтический ужин на память или на радость интернет-друзьям вполне можно.

Запись видео возможна только в FullHD, записи в 4К нет в принципе. Работает электронная стабилизация, но ситуацию она особо не спасает – качество съёмки, мягко говоря, посредственное.

Интересно (и довольно печально) то, что Redmi Note 9 всухую сливает по всем параметрам прошлогоднему Redmi Note 8T. И при дневном свете, и в сумраке, и в помещении – во всех сценариях Redmi Note 8T снимает лучше, чем Redmi Note 9. В чём именно проблема, в сырой прошивке или наплевательском отношении на пользователей бюджетников, не ясно, ясно лишь то, что любителям мобильной фотосъёмки категорически не стоит отказываться от прошлого поколения в пользу новинки – разочарование неизбежно.

Производительность Redmi Note 9

Redmi Note 9 позиционировался производителем как бюджетный игровой смартфон. Новый процессор MTK G85, дебютировавший в этом аппарате, сам по себе довольно мощный – к скорости открытия приложений не придраться, синтетические тесты выдают неплохие результаты, но при нагрузке он сильно греется и троттлит.

А это значит что играть на нем можно на средних или низких настройках – высокие и ультра-высокие он просто-напросто не «вытягивает». Тяжёлая игра ShadowGun Legends на максималках идёт с показателем 21FPS и частыми просадками до попросту «неиграбельных» значений. Так что игровым смартфоном его можно назвать разве что ради красного словца, по факту это просто неплохая рабочая лошадка.

Ещё один важный дефект – при нагреве начинает глючить сенсор. Можно смириться с самим фактом нагрева, можно, хоть и сложно, смириться с троттлингом, но глюки сенсора, казалось бы, давно должны были остаться где-то в третьем эшелоне. Ан нет, Xiaomi/Redmi за 150 долларов «радуют» владельца таким вот непотребством.

Автономность

Redmi Note 9 получил ёмкий аккумулятор на 5000мАч – и не очень быструю зарядку на 20Вт. С нуля до ста процентов аппарат заряжается более двух часов.

По большому счёту, если не играть, то смартфон может продержаться дня полтора-два. Однако в играх батарея просто тает на глазах – «привет» от особенностей медиатековских процессоров и слабой оптимизации ПО в принципе.

Также смартфон прошел наш фирменный тест автономности. Можете ознакомиться с его результатами.

Звук

Об этом параметре нельзя не сказать, но говорить тут, к сожалению, практически не о чем.

Звук из мультимедийного динамика Redmi Note 9 попросту обычный. Ничего не дребезжит и не скрипит, какой-то шикарной громкости нет и в помине, но звонок слышно нормально. При разговоре оба абонента слышат друг друга хорошо, дома или в офисе можно даже понизить громкость разговора. В общем, всё нормально.

А вот слушать музыку через Bluetooth-наушники, скажем так, не стоит. Понятно, что кодека AptX даже ждать не стоит – это разработка Qualcomm, а в Redmi Note 9 установлен чип от MediaTek. Но отсутствие хотя бы AAC, другого кодека для нормальной передачи звука на беспроводные наушники, реально разочаровывает: аппарат получил только базовый кодек SBC, с которым звук, скажем так, получается довольно посредственным.

Так что наличие разъёма под проводные наушники тут не приятный бонус, а скорее жизненная необходимость.

Программное обеспечение

Вообще, именно программное обеспечение на данный момент является самым слабым местом в Redmi Note 9. Беспричинная выгрузка приложений из памяти, жор батареи в играх, отвал Wi-Fi, фризы там, где их по идее вообще быть не должно реально мешают использованию. Можно списать это на вечную проблему Xiaomi с первыми версиями прошивок или же на отказ от оптимизации MIUI 11 в ожидании MIUI 12, но факт есть факт – то, что есть сейчас, со всеми багами и лагами – это что-то за гранью. Ладно, фанаты Xiaomi привыкли к слабой оптимизации приложения камеры и небольшим фризам в первых версиях прошивок, но отвал Wi-Fi и тупящий при нагреве сенсор реально мешают нормально пользоваться смартфоном. При том не совсем понятно, в чем именно проблема: в физических компонентах или в коде прошивки.

Итоги

Redmi Note 9 имеет все шансы стать нормальным смартфоном для тех, кто не увлекается мобильными играми и не рассчитывает на фотографии профессионального качества. Недорогой, оснащённый всеми популярными разъёмами и интерфейсами, с шустрым процессором и нормальной камерой, он подойдёт и ребенку, на чей аппарат жалко тратить 300$, и взрослому, не увлекающемуся игрушками, и любителю планшетов, которому телефон нужен в основном для звонков и мессенджеров, а не для игр и видео. Но сейчас у него куча проблем, связанных в первую очередь с очень сырым программным обеспечением.

Тот же отваливающийся через некоторое время нахождения смартфона в спящем режиме Wi-Fi, на который жаловались в том числе многие владельцы Redmi Note 9S, у них «пришёл в себя» после перехода на кастомную прошивку. Фризы и лаги в оболочке, знакомые многим пользователям новинок от Xiaomi, зачастую исчезают чуть ли не с первым обновлением прошивки. Камеру тоже подтягивают. Но это, как водится, будет потом, в обновлениях, а вот прямо сейчас некоторые из этих проблем по-настоящему раздражают и реально мешают спокойно пользоваться аппаратом.

Если же подождать релиза MIUI 12 и исправления этих багов – можно получить довольно автономный аппарат за скромную сумму, который действительно радует наличием модуля NFC, что является крайней редкостью в этом ценовом сегменте.

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Видеообзор Redmi Note 9