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Обзор Galaxy A52: действительно лучший в своем классе?

Внешний вид

Комплектация

Дисплей﻿

Камера

Автономность

Итог

Видеообзор

На последнем хотелось бы остановится подробнее. Базовая версия обойдётся около 360 долларов, а за топовую просят 430. Согласитесь, довольно дорого. Еще цена обусловлена дополнительными опциями, которые не предоставляют конкуренты. В любом случае, он подойдёт для фанатов бренда, и я бы рекомендовал переходить с А51 на более свежее решение. А фанатам китайских компаний стоит присмотреть что-то другое.





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Совсем недавно компания Samsung выпустила 3 новых смартфона А – серии. Это – Galaxy A 32, Galaxy A 52, Galaxy A 72. Смартфоны нацелены на популярный средний ценовой сегмент, а это в районе от 7 до 15 тыс. грн. Как известно, компании Samsung тяжело конкурировать в этом ценовом диапазоне на фоне с китайцами, но, возможно, в этот раз у них это получится.





Как я уже сказал выше, всего компания представила 3 смартфона, и мы решили начать обзор именно с Samsung А52. На мой взгляд, данный девайс олицетворяет, если можно так выразиться, середину из середин. То есть из всех троих данный аппарат имеет хорошее соотношение цены и качества, и он должен продаваться больше и лучше, чем его собратья. Но это покажет время, а сейчас мы пройдёмся по самому смартфону и посмотрим, что компания переосмыслила за последний год.









Корпус , внешний вид и память

Производитель радует нас довольно-таки приятным разнообразием цветовых решений: белый, голубой, фиолетовый и черный. Так что каждый человек в независимости от пола и вкусов сможет найти для себя подходящее решение. Я бы выбрал белый, а вам советую посмотреть на них вживую и определить для себя достойный вариант. Задняя крышка, как ни странно, похожа на нынешний флагман Samsung S21.

С первого взгляда рядовой пользователь не сразу поймет, какой смартфон у вас в руках. Такой внешний вид мне очень импонирует. Три камеры смотрятся очень даже хорошо, но это моё виденье. Как говорится, о вкусах не спорят.







Сам по себе Galaxy A52 лежит в руке удобно и не вызывает дискомфорта при повседневном использовании, хотя и вырос в размерах по сравнению с А51. Габариты:





Высота 159,9 мм

Ширина 75,1 мм

Толщина 8,4 мм

Вес 189 г



Корпус выполнен из матового пластика. Отпечатков пальцев не собирает, что является большим плюсом. Возможно, многие хотели бы видеть стекло на задней крышке аппарата, но вы задумайтесь над такой вещью – 90% пользователей носят свои смартфоны в чехлах, и вам уже через несколько дней будет все равно – пластик у вас или стекло.

А вот при падении, в случае трещины задней крышки из стекла, вам за ремонт придётся выложить немаленькую сумму. Так что пластик – это хорошо. А вот каркас компания Samsung могла бы и усилить, так как он выполнен из того же пластика. Здесь уже экономия.









Samsung Galaxy A52: характеристики, время анонса и цена﻿







Кнопки управления в виде качельки регулировки громкости и клавиши включения находятся на правой грани. Сверху расположили лоток для сим-карты и... А здесь уже либо ещё одна симка, либо карта памяти. Хотя хотелось бы напомнить, что в прошлом году у А51 в этом плане было все хорошо.

Хочешь две сим-карты и флешку? Получай. Правда, в оправдание А52 скажу, что на борту минимальная комплектация имеет 128 Гб. И все же факт того, что производитель заставляет выбирать между всем этим, немного смущает. Ну да ладно, это всё вкусовщина.







Раз уж разговор зашел за внутреннюю память то стоит напомнить, что телефон будет поставляться в двух версиях – это 4 Гб и 8Гб. И здесь напрашивается вполне логичный вопрос: «А где 6 Гб?» В идеале я бы брал версию с 8Гб и 256 Гб своей памяти. Так вы убьете двух зайцев. И телефон будет «переваривать» все приложения без тормозов, и две сим-карты можно использовать без потери своих фотографий и видео.

Но вот еще один камень преткновения – и это разница в 70$ между версиями. Невольно закрадывается мысль о том, что компания Samsung сделала это для большей прибыли и просто забыла за 6Гб. Но кто знает?







Во всём этом можно найти и позитив. И здесь я бы выделил класс защиты по стандарту IP67. Для уточнения, это означает, что Samsung А52 имеет защиту от пыли и его можно погружать в воду до 1 м не более, чем на 30 мин. Для данного ценового сегмента это очень хорошо. Не каждый производитель может похвастаться таким.







Про переднюю часть смартфона особо говорить не приходится. Почти все пространство занимает экран. Рамки по бокам не слишком большие и случайных нажатий у вас не должно возникнуть. Нижний подбородок слегка больше, чем верхний, но это заметно, только если очень хорошо присмотреться. Также на экране сверху есть маленькая точка в виде селфи-камеры. На мой взгляд, смотрится довольно симпатично и аккуратно.





Железо









И вот мы плавно подошли к тому, что компания Samsung умеет делать выводы и учиться на своих ошибках. Наконец-то в среднем ценовом сегменте они заменили свои фирменные процессоры Exynos на Snapdragon и Mediatek.

Правда, пока это нельзя заметить во всех смартфонах компании, но первые шаги в лучшую сторону они уже проделывают. Хотя, с другой стороны, теряется какая-никакая конкуренция, что тоже печально. Но сейчас не об этом.

Итак, на борту стоит не самый свежий, но еще далеко не старичок Snapdragon 720G в паре с графикой Adreno 618 (500MHz). Частота процессора 2,3 + 1,8 ГГц. Выполнен он по 8-нанометровой технологии. На практике и по ощущениям с этим процессором работоспособность Samsung A52 увеличилась по сравнению с прошлогодним А51.

Телефон работает довольно шустро. Микрофризов и «лагов» я не заметил. Поверх операционной системы стоит фирменная оболочка One Ui 3.1. Это всё та же One Ui, которую вы все прекрасно знаете, со своими плюсами и минусами.



По тестам смартфон меня неплохо так обрадовал. При проверке на троттлинг, которая длилась 30 мин, процессор до 20 мин выдавал в среднем 97%. После сбросил мощность всего до 87%. Согласитесь, это очень хороший показатель.

При этом смартфон был слегка теплым. Неизвестно, в какой чан с зельем компания Samsung опускала данное устройство, но это принесло свои плоды. Должно быть, дело в охлаждении. Но это возможно узнать только после вскрытия. Оставим это для других блогеров.



Как я уже писал (или говорил?) ранее, в простых задачах типа мессенджера или не ресурсоёмких процессах смартфон работает нормально и без микрофризов. Но что по играм?



Здесь все на среднем уровне, и ожидать чего-то более не стоит. К примеру, в игре ShadowGun Legends на высоких настройках графики смартфон показал 36 FPS. Что, согласитесь, неплохой показатель для данного смартфона. Конечно, если сравнить его с конкурентами, то FPS у него выше и играется стабильнее.

При этом, как и при троттлинг-тесте, смартфон был лишь теплым и не вызывал желания опустить его в холодную воду. В общем, на фоне конкурентов хорошо, а вообще – всё на уверенном среднем уровне. Samsung может поставить себе за это маленький плюсик в борьбе с Китайскими брендами.

Экран

С экранами у компании Samsung почти никогда не возникает проблем. И в данном случае они находятся на вершине в плане повышенной герцовки экрана в среднем ценовом сегменте. Но не спешите радоваться, так как есть и косяки. Давайте по порядку.



В Samsung A52 установили Super Amoled матрицу с разрешением 2400х1080 точек, 407 ppi и частотой обновления в 90 Гц. Такие тренды по введению повышенной частоты экрана в средний сегмент мне очень нравятся.

Это означает, что нам не нужно будет переплачивать за то, чтобы почувствовать все прелести 90 или 120 Гц. Я так думаю, все последующие смартфоны, которые будут выпускаться в этой ценовой политике в независимости от бренда, будут с повышенной герцовкой. Как говорится, поживём – увидим.





Samsung Galaxy A52: лучший в своем классе по качеству съемки видео﻿





Конечно, они могли бы поставить экран в 120 Гц, но это могло сделать А52 более дорогим и никому не нужным. А по своему опыту скажу, что разницу 90Гц и 120Гц вы вряд ли сможете заметить. А вот повышенный ценник, я думаю, вы сразу усмотрите. Также неизвестно, как бы отрисовывал интерфейс на 120 Гц Snapdragon 720G.



Повторюсь еще раз, при экране в 90 Гц, Samsung A52 выдаёт плавную анимацию без задержек, телефоном приятно пользоваться. Но при этом есть и недочёты, например, углы обзора. Если смотреть на экран под углом, можно заметить искажение цветов, что не совсем радует.

Максимальная яркость составляет 470 нит. На практике смартфоном будет вполне комфортно пользоваться на улице при солнечной погоде. В меню настроек экрана вы можете настроить цветопередачу.







Для пользователя есть два режима – это «насыщенные цвета» и «естественные цвета». Если в «естественные цвета» инженеры Samsung сами решают, какую картинку вы будете видеть, то в «насыщенные цвета» пользователю даётся небольшая регулировка трёх основных цветов RGB (красный, зелёный, синий). Я доверился аппарату и решил не вмешиваться в настройки.

Что я могу сказать? Как по мне, экран в режиме «естественные цвета» настроен очень хорошо, глаза не устают и не «выедает». А вот в «насыщенные цвета» картинка ожидаемо становится ярче, но я не слишком одобряю такой режим. Хотя моим друзьям такое решение «зашло» и они не чувствуют никакого дискомфорта. Здесь уже дело вкуса.

В тех же настройках экрана можно выбрать частоту экрана. На выбор есть 60 и 90 Гц. Правда при режиме в 90 Гц Samsung A52 будет сам выбирать, где будет 60, а где 90 Гц. Но это также можно отнести и к плюсу, будет расходоваться меньше заряда аккумулятора. Также хотелось отметить полноценный Always on Display с глубоким чёрным цветом.











Еще один минус — это ШИМ. На максимальной яркости он не так заметен, но стоит качельку регулировки яркости опустить на минимальное значение, экран начинает заметно мерцать. Мне до сих пор не ясно, почему некоторые китайские бренды смогли добавить в настройки включение DS Dimming, а компания Samsung пренебрегает своими пользователями. Вопрос остаётся открытым и это неплохо так подпортило мой опыт эксплуатации.

100% - 57%

75% - 55%

50% - 52%

25% - 110%

15% - 157%

0% - 23%



Раз уж мы заговорили про экран, стоит упомянуть, что сканер отпечатков пальцев находится, как и у А51, под экраном. Срабатывает он не так хорошо, как обычный, впрочем, как и большинство подобных решений. Возможно, компании Samsung стоит задуматься про сканер, встроенный в кнопку включения/выключения.

Камера





Теперь перейдём к блоку камер. На задней панели их расположилось 3. Первая камера на 64 – мегапикселя с оптической стабилизацией диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Вторая, уже всем привычная, сверхширокоугольная 12 – мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией.

Третья, как по мне никому не нужная, 5 – мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.4 и вспомогательный модуль на 5 – мегапискелей для определения глубины сцены. Ах да, чуть не забыл, фронтальная камера здесь на 32 – мегапикселя с диафрагмой f/2.2. С характеристиками камеры закончили, перейдём к тестам.







В этом году в Samsung A52 добавили оптическую стабилизацию. Хочу отметить, что её наличие существенно подняло качество снимков на достойный уровень по сравнению с прошлым годом. При дневных съемках аппарат показывает себя достойно, впрочем, как и большинство смартфонов. Детализация на хорошем уровне.

Благодаря хваленой стабилизации получить размазанный снимок крайне тяжело. Фото получаются в стиле Samsung – более насыщенными и яркими, чем у конкурентов. Как раз будет, что выложить в Instagram.





﻿Тест камеры Samsung Galaxy A52: оцениваем качество фото﻿﻿

Ночные снимки на А52 получаются хорошими. Скажу даже больше, он фотографирует лучше своих конкурентов. Шумов на фотографии в минимальном количестве, детализация в тёмных участках на достойном уровне.

Стоит отметить, что по умолчанию телефон снимает в 16 мегапикселей, в настройках камеры вы сможете переключить на 64 мегапикселей. На деле серьёзных изменений вы не заметите, разве что при увеличении снимка будет видно больше деталей.







Также есть двукратный зум и десятикратный программный. Не знаю, как часто вы пользуетесь этой фишкой, но я особого внимания на это не акцентирую. За «ширик» долго говорить не приходится. Угол обзора в 123 градуса помогает захватить в кадре всё самое важное. По краям фото не мажет, динамический диапазон в норме. В общем, пойдёт.











Портретный режим тоже радует. Не сказать, что дополнительный модуль решает, по мне так это баловство. Объект в кадре определяет правильно, за счёт чего нет заметного размытия в ненужных местах. Ну и к самому качеству снимка тяжело придраться.











Макросъёмка просто есть. Действительно качественный снимок нужно еще постараться сделать. Возможно, у меня сильно трясутся руки и снимки получались размытыми. Только после 5 раза на них можно было смотреть.







Фронтальная камера слегка подкачала. Снимки получаются не сказать, чтобы очень плохими, но как по мне, резкость слишком завышена. Также цветопередача хромает. Фото не совсем естественны, возможно, нужно покрутить в настройках.





По видео Samsung A52 можно похвалить. Снимает он в 4К с частотой кадров 30 в сек. Если снизить разрешение до Full HD, то смартфон сможет снимать до 60 кадров в сек. Присутствует усиленная стабилизация, которая здорово помогает при съёмке. Качество звука записывает на среднем уровне.





Батарея и звук





По ёмкости аккумулятора можно было и больше, но и так неплохо. В А 52 встроили батарею на 4500 мАч. Этого хватит до конца дня более-менее активного использования, а вот если чисто звонки и немного мессенджеров, то до полутора дней вполне проживёт. Для сравнения, А51 держал около 86 часов в спокойном режиме, а наш виновник торжества 105 часов. Можно сказать, что процессор, экран и слегка увеличенный аккумулятор сделали своё дело и продлили жизнь А52.



В комплекте производитель положил зарядку мощностью в 15 Ват. Всё же Samsung еще довольно жадный на мощную комплектную зарядку. Сам смартфон поддерживает до 25 Ват. У меня оказалась такая зарядка под рукой, и я замерил скорость заряда. От комплектного блока телефон с 0 до 100% принял в себя заряд энергии за 2 часа, в свою очередь 25 Ват зарядка уменьшила это время на 30 мин.





Как обстоят дела с автономностью Samsung Galaxy A52: тест на время работы﻿





Также Samsung A52 поддерживает стереозвук. Реализация слегка урезана, но всё же лучше, чем у А51, так как вторым динамиком используется разговорный спикер. В целом, видео на YouTube смотреть комфортно. Также есть богатый выбор настроек. В меню можно заметить поддержку Dolby Atmos и эквалайзер для настройки звука под свои собственные нужды.



Для любителей проводных наушников есть приятный бонус в виде разъёма 3.5 мини – джека. А для беспроводного решения телефон Samsung А52 оснастили Bluetooth версией 5.0, а также поддержкой кодека aptX, что является приятным бонусом для меломанов.





Вердикт



Подведём итоги. Плюсы:



Экран в 90 Гц

Класс защиты по стандарту IP67

Время автономной работы

Камера и видео

Из минусов:

Маленький выбор оперативной памяти

Селфи - камера

Урезанный лоток под сим-карту

Цена

На последнем хотелось бы остановится подробнее. Базовая версия обойдётся около 360 долларов, а за топовую просят 430. Согласитесь, довольно дорого. Еще цена обусловлена дополнительными опциями, которые не предоставляют конкуренты. В любом случае, он подойдёт для фанатов бренда, и я бы рекомендовал переходить с А51 на более свежее решение. А фанатам китайских компаний стоит присмотреть что-то другое.