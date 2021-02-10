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Обзор Xiaomi black shark 4 - трепещите перед черной акулой

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Характеристики

Производительность

Интерфейс

Автономность

Камеры и звук

Итог









Сегодня предметом нашей критики станет новый игровой смартфон от Xiaomi – Black Shark 4. Этот смартфон интересен своими характеристиками в плане железа и фишек для геймеров. Мы будем описывать обе версии модели: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, так как отличий у них не много.

комплектация





Как всегда, начинаем с упаковки. Расцветка коробки в черно-серых узорах. Кроме смартфона, внутри чехол-бампер, зарядное устройство аж на целых 120 Вт, USB-кабель, скрепка и, наконец, самое нужное - наклейки с акулами и надписями «Black Shark». Чехол порадовал - это не обычная силиконовая накладка, а прочный пластик, и выглядит стильно.

Игровой дизайн?





Каких-то смелых дизайнерских решений на внешности Блек шарк 4 не проявилось. Ранее весь корпус был рельефный, с брутальными выступами, применялось несколько цветов. Теперь это просто обычный по виду смартфон: сзади стеклянная глянцевая крышка с небольшим горизонтальным блоком камер и маленьким логотипом. Разве что, есть расцветки с узорами, но это такое себе…









На боковой грани по краям размещены 2 физические кнопки, которые можно использовать в качестве курков во время игры. Изначально они спрятаны и не выступают из-под корпуса. Но они выскакивают, когда вы отщелкнете специальные зажимы рядом с ними. А вот кнопки регулировки громкости находятся на противоположной грани.

По дизайну Про-версия отличается от обычной только подсветкой небольшого треугольного логотипа на тыльной панели. Можно выбрать из доступных расцветок: серой, черной и темно-синей. Лоток для сим-карт подразумевает возможность одновременного использования 2-х симок. Для карты памяти слота нет, подумайте о необходимом для вас объеме заранее. Сканер отпечатка пальцев разместили на боковом торце в кнопке питания.

дисплей





От дисплея в Black Shark 4 ожидается многое, поэтому на нем Xiaomi не стали экономить. Установлена сочная super-AMOLED матрица с частотой обновления 144 Гц, а скорость отклика вообще бешенная – 720 Гц! Передавать ваши прикосновения в виртуальный мир он будет молниеносно!









Частотой обновления экрана можно управлять, например, выбрав 144 Гц, 90 Гц или 60 Гц. ШИМ присутствует, но вполне умеренный –чувствуется проработанное подавление мерцания. Вырез под фронтальную камеру достаточно маленький, находится он по центру дисплея.









Нас приучили к тому, что функция Always on Display в AMOLED-дисплеях может быть «кастрированной», поэтому теперь мы всегда обращаем на это внимание. Что ж, в случае с Блек Шарк 4 можно вздохнуть с облегчением, тут эта функция работает полноценно. Есть настройки для вывода на экран надписей или часов в разных стилях.

характеристики

Основные характеристики Xiaomi Black Shark 4:





· Размеры/вес: 163,8 х 76,4 х 9,9 мм, 210 г

· Дисплей: 6,67″ Super AMOLED, разрешение 1080х2400, HDR10+, частота обновления 144 Гц, скорость отклика 720 Гц, плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость 1300 нит, Always On Display, DC Dimming

· Память:

Black Shark 4 – ﻿оперативная: 6/8/12 Гб LPDDR5; постоянная: 128/256 Гб UFS 3.1

Black Shark 4 Pro – оперативная: 8/12/16 Гб LPDDR5; постоянная:256/512 Гб UFS 3.1, тип накопителя SSD.

· Процессор:

Black Shark 4 – ﻿Qualcomm Snapdragon 870

Black Shark 4 Pro – ﻿Snapdragon 888

Видеоускоритель Adreno 660

· Камеры:

Black Shark 4 – ﻿48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка)

Black Shark 4 Pro – ﻿64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка)

фронтальная камера: 20Мп, f/2.45

· ОС: Android 11, MIUI (Joy UI) 12.5

· Аккумулятор: Li-Po

Black Shark 4 – ﻿4800 мАч

Black Shark 4 Pro – ﻿4500 мАч

· Зарядное устройство: 120 Вт USB type-C, поддержка QC4.0+

· Особенности: NFC, Wi-Fi 6, стереозвук, две физические кнопки на боковой грани, разъем 3,5 мм для наушников, 3 микрофона с шумоподавлением, Bluetooth 5.0 aptx HD

· Цвета: черный глянцевый, черный с узором, серый глянцевый, серый с узором и синий с узором

производительность

Ну а теперь обсудим то, из-за чего, собственно, его и будут покупать люди –железо. Сяоми Блек шарк 4 Про получил самый мощный на сегодняшний день процессор Qualcomm Snapdragon 888. И хотя обычная версия имеет на борту более слабый чип Snapdragon 870, на практике 870-й «дракон» показывает тоже очень достойные результаты.









Здесь можно забежать наперед и упомянуть, что стоимость 888-го «Снэпа» на порядок отличается от 870-го. Она не соответствует приросту его производительности.

Поэтому Black Shark 4 (а тем более 4 Pro) – это реальная ракета! На максимальных настройках графики он уверенно выдает стабильные 60 fps, например, в игре Call Of Duty или Genshin Impact.

Для борьбы с нагревом в 4-ой версии отвечает новая система охлаждения: это происходит с помощью двух тепловых трубок и листов графита между ними, распределенное по всей поверхности задней крышки. Заявлено, что она на 18% эффективнее, чем у 3-го поколения. И он действительно не перегревается!

автономность





Неизвестно, почему Xiaomi решили сделать разную емкость аккумулятора в двух версиях, но факт остается фактом: у «прошки» емкость батареи на 300 мАч меньше - 4800 мАч и 4500 мАч соответственно. Зато заряжается она просто моментально, мощность в 120 Вт дает о себе знать. От начала и до конца зарядка продлится всего примерно 15 минут. Это не рекорд, но все же.









Приятно, что во время зарядки телефон не особо нагревается, его комфортно держать в руках. Но разъем для USB-кабеля расположен по центру, так что играть и заряжать смартфон одновременно –то еще удовольствие.

Живет же наш пациент от одного заряда сравнительно недолго. Наверное, сделано это было для того, чтобы пользователь мог почаще кайфовать от нереально быстрой зарядки. Ну а если серьезно, то все закономерно и дополнительные 200 - 300 мАч здесь не особо помогли бы, зато корпус стал бы еще толще. На минуточку, без чехла его толщина и так составляет почти 10 мм.

Беспроводная зарядка не поддерживается.

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интерфейс





Работает игровой смартфон под управлением совсем не игровой прошивки, MIUI 12.5. Да, официально заявлена оболочка Joy UI 12.5, но от обычной «Миюай» она мало чем отличается. Есть небольшие плюшки в виде проецирования экрана со смартфона на умный телевизор или ПК с минимальными задержками, настроек фильтров и контрастности экрана под игры, геймерской клавиатуры. Описывать это детально нет смысла, все в основном так же, как и в любом другом смартфоне от Xiaomi.









Отдельной фишкой модели является пространство Shark Space, в котором можно настраивать под себя игры или работу системы во время игры. В нем реализован своеобразный геймерский интерфейс, поэтому его точно оценят любители мобильного гейминга.

Камеры и звук





Камеры в этом смартфоне - далеко не основной элемент, поэтому много о них говорить не будем. Можно упомянуть, что они вообще есть, и аж три, но лучше бы была одна нормальная. Снимают все модули довольно посредственно. Ну и ладно. Камерофоном его никто и не называл. А вот «передний глаз» акулы есть за что похвалить – резкость и детализация у фронталки отличные, цветопередача тоже порадовала. Естественно, для геймеров фронтальная камера намного важнее.









Xiaomi снабдили 4-ую версию Black Shark стереодинамиками. Но вот их расположение, мягко говоря, вызывает сомнения. Когда вы держите смартфон двумя руками, динамики четко закрываются ладонями, и звук практически полностью пропадает. Неужели, это не понятно было при разработке? Этот смартфон создан для игр и это его естественное положение в руках…

Сам же звук из динамиков вполне достойный. Чего-то особого в нем мы не услышали. Да, это стерео, частоты сбалансированы, но громкости как-то не хватает.









Разъем для наушников никуда не делся, для игроков это тоже важный элемент. Расположен он на нижнем торце. Вибромотор здесь установлен добротный – ощущения от вибрации приятные. Общаться с партнерами по онлайн-играм будет тоже комфортно: здесь присутствуют целых три микрофона с шумоподавлением.





Можно упомянуть еще набор аксессуаров от Xiaomi специально для линейки Black Shark, которые можно приобрести дополнительно. Среди них: проводные наушники, внешний аккумулятор на 20000 мАч и, самое интересное, дополнительный кулер, который крепится на заднюю панель смартфона. Единственное, прикреплять кулер можно только если смартфон без чехла.

подведем итог





Купить нового игрового монстра можно цене за 384$ - столько просят за самую базовую версию в модификации 6/128 Гб. Ценник «Прошки» начинается от 614$. В данном случае Pro-версия имеет чуточку мощнее процессор, каплю отличий в дизайне, ненамного лучшую камеру и лучше память, зато при этом менее емкий аккумулятор. Переплачивать почти вдвое за такие улучшения однозначно не стоит.

Плюсы:

· топовый процессор даже в базовой версии

· быстрая память

· хорошее охлаждение

· отличный экран

· быстрейший отклик на касания

· удобные элементы управления

· быстрая зарядка

Минусы:

· скучный дизайн

· слабые камеры

· расположение динамиков

· не самый емкий аккумулятор (особенно у версии Pro)

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿