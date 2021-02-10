Дефицит чипов уже ударил по Black Shark

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Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro исчезли с прилавков магазинов из-за нехватки процессоров

Дефицит чипов на рынке набирает обороты и от этого становится грустно. Чипмейкеры просто не справляются со спросом и вряд ли ранее следующего года смогут удовлетворить его. Целый ряд производителей уже предсказывают дефицит устройств из-за нехватки комплектующих. Аукнулись проблемы рынка уже бренду Black Shark.

Сегодня на своей странице в Weibo генеральный директор Black Shark заявил о том, что сейчас Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro отсутствуют в продаже. Дефицит спровоцировала нехватка чипов. По словам топ-менеджера компании, нехватка микросхем была «очень большой» и компания приложила немало усилий, чтобы преодолеть проблему. Но, увы, решить ее не получилось. По всей видимости, выход Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro на глобальный рынок задержится.

Напомним, что Xiaomi была среди тех компаний, кто в числе первых объявил о дефиците комплектующих. Кроме того, она заявила о том, что ей, скорее всего, придеться поднять цену на смартфоны из-за нехватки компонентов. По всей видимости, стоимость будущих смартфонов Xiaomi не будет отличаться привычной лояльностью и привлекательностью.

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Источник: androidauthority