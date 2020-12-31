Обзор Xiaomi Mi 11: первый флагман новой волны

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Обзор Сяоми Ми 11 (Xiaomi Mi 11) - обзор флагманского телефона от Xiaomi

Как выглядит

Ого, тут классная «лопаточка»

Свежая начинка

Камера подводит

Автономность

Заключение

На очереди Xiaomi Mi 11 обзор. Под занавес 2020 года состоялась премьера нового титульного флагмана — Xiaomi Mi 11. В этот раз компания решила обойтись без одновременной премьеры Pro-версии, который по слухам увидим не ранее Китайского Нового года.

Позиционирование смартфона понятное и однозначное: флагман с одними из лучших технических характеристик и главный продукт в мире Android первых дней 2021 года. Аппарат стал более мощным, современным и стильным. Правда, стоит четко понимать, что он не является самым передовым творением мобилостроения, ведь здесь пытались удержать ценник от взлета до небес. Тем не менее, тут установлен самый шустрый процессор от Qualcomm, чуть не лучший дисплей из всех возможных на данный момент, скоростная память, прокаченный звук и другие важные фишки современного смартфона.

Как выяснили, есть в новом Xiaomi Mi 11 штуковины, которые реализованы лучше, чем в любом другом смартфоне на сегодняшний момент, но не обошлось и без подлых маркетинговых выкрутасов. Приготовьтесь к простыне текста с разбором нового флагмана Xiaomi «разлива» 2021 года. По отношению к Xiaomi Mi 10, который вышел чуть больше 10 месяцев назад, прогресс очевиден, а конкурентов толком вокруг и не видно. Так может быть Xiaomi наконец-то попала в яблочко и сорвет куш в сегменте с ценником выше $600? Список привлекательных черт манит и стоит ли поддаваться искушению?

Как выглядит Xiaomi Mi 11

Продолжатель рода не стал выглядеть как-то радикально иначе. Да и зачем? Но тем не менее экстерьер у Xiaomi Mi 11 ничуть не менее современный и солидный, чем у топовых смартфонов конкурентов. «Привязаться» и «зацепиться» глазу в хорошем смысле этого слова предлагают на исполнении тыльной камеры. Получилась модная «фишечка» на корпусе, которую оформили в форме квадрата с «зализанными» углами, и два главных датчика получили овальный ореол черного цвета, а главный модуль очерчен серебряным ореолом. Решайте сами, насколько эстетично и симпатично получилось, но одного у Xiaomi Mi 11 не отнять — решение оригинальное.

В угоду «понтам» флагман получил изогнутый дисплей, алюминиевую рамку, толщина которой скрадывается из-за изгибов, как спереди, так и сзади, закаленное стекло с обеих сторон и фронтальная камера, вписанная в «окошко» — в данном случае круглое и в левом углу экрана. Выглядит и ощущается Xiaomi Mi 11, как и подобает смартфону с ценником более $600, круто и дорого. Рамки вокруг вытянутого экрана минимальны и весит аппарат «всего» 194 грамма, но по сравнению с Xiaomi Mi 10, вес которого 208 грамм, новинка явно смотрится утонченнее и выигрышнее.

К числу новшеств в дизайне стоит отнести материалы корпуса, и здесь, кажется, не обошлось без стремления догнать и обогнать, а еще придать смартфону нарочитой премиальности в ущерб практичности и долговечности. Предусмотрено две версии: крышка из стекла и «спинка» из пластика с имитацией из кожи. В первом варианте флагман может иметь белый корпус, синий и черный. Те, кто захочет вариант с экокожей придется выбирать между смартфоном в лавандовом цвете и золотистом. Субъективно, лучше всего китайцам удалась версия с сиреневым оттенком — смотрится богато и необычно, но с закосом на цветовую палитру от флагманов Samsung.

Прочие элементы дизайна не удивляют: все на привычных местах — и качелька регулировки громкости на правом торце, динамик, слот для SIM-карт и порт USB Type-C на нижней грани. Не хватает 3,5 мм разъема для наушников — но это уже признанный тренд и маркетинг, никакой влагозащиты в Xiaomi Mi 11 нет.

На верхней грани вы найдете еще один динамик громкой связи и рядом с ним гордая надпись Harman Kardon, как кричащее «клеймо» о том, кто «раскачал» и тонко настроил динамики. Звучит новинка на уровне предшественника и для этого совершенно не нужно было привлекать производителя акустики, чье имя фигурирует исключительно в рекламных целях и придания солидности устройству.

Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем — все еще в строго отведенном месте в нижней части. Сенсор оптический, срабатывает стабильно и быстро, претензий нет. Есть забавная особенность у датчика — он способен отслеживать частоту сердечных сокращений. Стоит задержать палец на сканере секунд на 15 и можно узнать частоту пульса.

Ого, тут классная «лопаточка»

Xiaomi Mi 11 получил изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,81 дюйма и разрешением 3200х1440 точек. Компания заявляет, что это едва ли не лучший и дорогой мобильный экран на сегодня — и, судя по всему, не преувеличивает.

Помимо того, что тут используется OLED‑матрица разрешением QuadHD+, заявлена поддержка HDR10+, частота обновления 120 Гц, сенсорная поверхность, работающая с рекордной частотой 480 Гц, а также 10-битный цвет. Особый шарм — пиковая яркость 1500 нит и защищает дисплей закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Теоретически крутизна экрана Xiaomi Mi 11 несомненна. На практике тоже все выглядит достойно. Цвета яркие и сочные. Углы обзора широкие, контрастность отличная и олеофобное покрытие топовое, на экран по умолчанию наклеена защитная пленка, снимать которую не обязательно. Настройки экрана Xiaomi Mi 11 актуальные: можно включить режим Always on Display, специальный режим чтения с теплым тоном, регулировку шрифтов, темный режим и расширенные настройки цветопередачи.

Чтобы в полной мере использовать преимущества разрешения 2K, в Xiaomi Mi 11 добавили новый механизм качества изображения AI master, который поддерживает улучшение отображения сверхвысокого разрешения, интеллектуальную оптимизацию сцены AI, улучшение видео, компенсацию динамического изображения и другие функции. Предложили и технологию MEMC, которая отвечает за оценку движения и его компенсацию. Она анализирует движение в конкретном кадре и предугадывает как будут выглядеть следующие кадры, компенсируя недостатки картинки добавлением дополнительных кадров.

В настройках пользователь может выбрать частоту обновления 60 Гц или 120 Гц, но при этом производитель заявляет, что панель способна самостоятельно адаптироваться под изображение на дисплее, выдавая дополнительно 30 Гц или 90 Гц.

Свежая начинка

Новый флагман предлагает «свежайшее» железо — Snapdragon 888. И на данный момент этот чип вы не найдете ни в каком другом смартфоне. В этом плане Xiaomi Mi 11 эксклюзив и будет таким оставаться вплоть до выхода iQOO7 и линейки Samsung Galaxy S21. Он бьет рекорды производительности в бенчмарке AnTuTu, операционная система работает шустро, все игры запускаются без проблем, приложения грузятся быстро. О подтормаживаниях или «заиканиях» речи не может и быть, все летает по принципу «держите меня семеро» и мощность относится к однозначным преимуществам Xiaomi Mi 11.

Snapdragon 888 любопытен по целому ряду причин. Во-первых, это одно из первых решений с 5-нм техпроцессом. Во-вторых, традиционного флагман от Qualcomm выдает впечатляющий уровень графической производительности. А еще тут подтянули на новый уровень работу с нейронными вычислениями.

Краткие технические характеристики флагманской платформы Qualcomm образца 2021 года. Восемь свежих ядер Kryo 680: одно высококлассное модифицированное ядро Cortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, три производительных модифицированных ядра Cortex-A78, работающих на частоте 2,4 ГГц, и квартет энергоэффективных модифицированных ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 1,8 ГГц. Графическая подсистема — Adreno 660. Qualcomm заявляет о приросте общей производительности на 25%, а графической — на 35%.

Все логично и результаты в бенчмарках подтверждают мощь системы. На сегодня, на завтра и даже на послезавтра производительности платформы хватит на то, чтобы справляться с любыми задачами и ресурсоемкими приложениями на максимальной скорости, без ограничений по графическим настройкам и кадровой частоте. С охлаждением в Xiaomi Mi 11 также все в порядке. При полной нагрузке тактильно нагрев не ощущается, с задачей остужать горячий нрав Snapdragon 888 справляется на ура.

В Xiaomi Mi 11 нет слота для расширения памяти за счет карт microSD, но памяти в 128 Гб и 256 Гб достаточно, а еще здесь она стандарта UFS 3.1. С оперативной памятью — раздолье 8 Гб или 128 Гб. Она стандарта LPDDR5 и рабочая ее частота составляет 3200 МГц, а скорость передачи данных довели до 6400 Мбит/с против 5500 Мбит/с у предшественника.

Камера Xiaomi Mi 11 подводит

Смартфоны Xiaomi с качественными камерами скорее исключение, чем правило. Долгое время по своим фотовозможностям топовые продукты компании не особо далеко уходили от смартфонов среднего класса и многие «пинали» их именно за качество фото. Хотя во время презентации Xiaomi и делала вид, что Mi 11 «наш флагман для фото», но прыгнуть на голову выше предшественника и конкурентов шансов у него немного. Что изменилось? Собрали лучшее старое и забыли заменить на хорошее новое. Произошли некоторые изменения на фоне предшественника, но без значительного рывка вперед.

Но сначала хочется похвалить компанию за то, что она не стала ставить в Xiaomi Mi 11 огромную россыпь камер на тыльной стороне. Несмотря на внушительные размеры, сам блок выглядит аккуратно и создан словно из единого куска стекла. А вот дальше начинается грусть:

Основной объектив на 108 Мп, с ним работает оптический стабилизатор. Это огромный сенсор Samsung S5KHMX размером 1/1,33 дюйма. Его представили еще летом 2019 года, и мы встречали его в Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Xiaomi CC9 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 10T Pro и Motorola Edge+. Да, второй год подряд компания использует один и тот же датчик, «прокачивая» его за счет алгоритмов.

Ультраширик снимает на 13 Мп с апертурой f/2.4. И в его основе лежит датчик OmniVision OV13B10. Тоже старый знакомый, который прописался в бюджетном Redmi 9

Макрокамера на 5 Мп Samsung S5K5E9. И если вы думаете, что сенсор новый, то спешим разочаровать. Его в свое время устанавливали в Meizu 16Т и Samsung Galaxy A7 (2018).

Общее качество фото на основной модуль не вызывает много вопросов — он позволяет рассчитывать на достойные кадры как при идеальном внешнем освещении, так и в темноте. Причем это справедливо как при активации специального ночного режима, так и без него. Сенсор хорошо работает с цветом, захватывает больше деталей, но по краям мылит изображение и не всегда выдает отличную детализацию. Светосильная оптика вместе с внушительным по размерам сенсором позволяет получить приятное естественное боке при съемке крупным планом.

Широкоугольный модуль на 13 Мп лишен автофокуса и не блещет динамическим диапазоном. Снять в сумерках что-то вразумительное и хорошего качества сложно из-за невысокой светосилы. Третья камера отвечает исключительно за макросъемку и при должной сноровке можно получить приличные фоточки, которые и в социальную сеть закинуть не стыдно, и показать на экране компьютера. Четкость изображения достаточная, но вряд ли такой режим съемки кому-то часто нужен.

По совокупности качеств камера Xiaomi Mi 11 не стала на голову выше предшественника и уступает признанным камерофонам 2020 года. Отличный главный 108 Мп модуль не «вытягивает» общее среднее впечатление, формируемое не самым выдающимся шириком и отсутствием оптического зума. Одно из главных упущений в Xiaomi Mi 11 отказ от зум-перископа.

Автономность

Флагман получил аккумулятор емкостью 4600 мАч и на фоне Xiaomi Mi 10 это небольшой шаг назад. Его спокойно хватает на день работы при обычной нагрузке. Без запаса, но хватает. Новая платформа с 5 нм техпроцессом обеспечивает завидный бонус к энергоэффективности относительно предшественника.

Для зарядки в Xiaomi Mi 11 используется актуальный порт USB Type-C и работает система проводной зарядки на 55 Вт, которая позволяет зарядить батарею до 43% всего за 5 минут, а на полную зарядку уходит около 45 минут. В дополнении предложили беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную на 10 Вт.

Распыляться долго на эту тему не станем, уже много всего сказано. Да, Xiaomi не положила зарядный адаптер в коробку со смартфоном. Но на данном этапе в Китае первые пользователи могут получить зарядный блок без дополнительных трат. Достаточно при покупке Xiaomi Mi 11 выбрать «расширенную» версию и в довесок дают зарядку на 55 Вт. Что будет дальше, неизвестно. Поговаривают, что халява вскоре закончится и блок придется докупать. Покупка зарядки обойдется в $14, что в общем то и немного.

Заключение

В очередной раз Xiaomi не стала делать из «простого» флагмана модель с замахом на «самый-самый», оставив маневр для Xiaomi Mi 11 Pro. Объективно, компромиссов немного: дисплей превосходный, мощность запредельная, памяти достаточно и к автономности нет серьезных претензий. Только водозащиту не завезли и самый большой компромисс — камеры.

История прошлого года повторяется. По такому же сценарию «кроили» и Xiaomi Mi 10. Потому потенциальному покупателю нужно ответить на один вопрос: готов ли он мириться с компромиссами или нет. Если да, то он получит один из лучших смартфонов 2021 года без претензий на звание фотофлагмана. Если нет — альтернативу придется подыскивать уже в следующем году, где на первый план, прежде всего, выйдет ценообразование. И с оглядкой на это, позиции Xiaomi Mi 11 выглядят многообещающе. За конкурентов должны запросить больше.

Первое мнение о Xiaomi Mi 11 от Andro News + розыгрыш смартфона

Источники: mydrivers, toutiao, toutiao, ifanr, geekpark