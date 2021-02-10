Обзор Xiaomi Mi 11i: на чем сэкономили и стоило ли оно того

596

Сегодня у нас на обзоре Xiaomi Mi 11i. Не удивимся что вы не слышали о таком смартфоне и поспешите написать нам, что мы чего-то там придумали или перепутали. Только мы не виноваты, что в Xiaomi работают маркетологи-наркоманы, которые только и думают, как бы сделать так, чтобы пользователи охренели от того количества моделей, которые есть в портфолио бренда. Поэтому знайте, что Xiaomi Mi 11i это всего лишь глобальная версия Redmi K40 Pro.

Перед нами упрощенная версия флагмана и абсолютно правильно, что в Китае к названию «пришили» бренд Redmi, это более правильно отражает суть новинки. Все же это больше «старшой» над обычными Redmi, чем «младший помощник» флагмана. Ничего не понятно? Тогда просто знайте, что этот смартфон круче Redmi Note 10 Pro, обладает фишками от флагманов, но с целым рядом упрощений, среди которых наиболее критичный и весомый недостаток — камера, которая здесь среднего уровня, еще и с дефектом.

﻿

Крутой дисплей и самый мощный чип — это, бесспорно, здорово. Маркетологи будут убеждать нас, что Xiaomi Mi 11i подарит фантастические ощущения от картинки на экране и непревзойденную мощь чипа. И это будет недалеко от истины, но все же без нюансов не обошлось. Так, смартфону «зарезали» функцию DC Dimming, а по производительности между Redmi K40 Pro и Redmi K40 практически паритет. И зачем переплачивать за маркетинг в лице Snapdragon 888, когда тот же более дешевый Snapdragon 870 по большому счету ничем не хуже?

В Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro) камеру хорошо «порезали» и словно нарочито ухудшили чтобы она не дай бог не составила конкуренцию Xiaomi Mi 11. А приправили все это еще и браком сборки, когда малейший температурный перепад приводит к запотеванию объективов. Снимать в «тумане» — такую «фичу» даже более дешевые смартфоны не предлагают.

Ничего не дается даром, везде есть подвохи все ради меньшего ценника. И это в полной мере демонстрирует Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro). А все доводы на видео.