Один из первых прототипов Apple Watch 2013: в сети появились редкие фотографии

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Один из первых прототипов

Первый Apple Watch появился в магазинах в апреле 2015 года, но компания Apple работала над устройством задолго до этого. И потому благодаря коллекционеру раритетных устройств Apple Джулио Зомпетти сегодня мы можем увидеть один из ранних прототипов Apple Watch, созданный более чем за год до официального запуска.

В 2021 году коллекционер уже делился изображениями прототипа начала 2014, однако сегодня он показал более раннюю версию устройства.

По словам коллекционера, на этом прототипе работает версия SwitchBoard на базе iOS 8, созданная для iPod touch. Для тех, кто не знает, SwitchBoard – это внутренняя программа запуска Apple для тестирования аппаратных функций. Он позволяет инженерам и людям, работающим над процессом сборки, проверить, работают ли такие компоненты, как камера, дисплей и динамики, как ожидалось.

На задней панели этот прототип Apple Watch из нержавеющей стали имеет такой же макет, как и прототип 2014 года, с тремя датчиками сердцебиения, выровненными горизонтально. Он также имеет общую лазерную маркировку вместо окончательной маркировки с номером модели.

Макет Apple Watch имеет другое зарядное устройство, чем финальная версия. Хотя он напоминает текущее зарядное устройство для Apple Watch, но это зарядное устройство не совместимо с какой-либо другой моделью Apple Watch. Коронка Digital Crown также имеет несколько иную форму, чем та, которая используется в финальной версии.

Источник: 9to5mac