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Революция изменившая мир

Проходит год с момента, как OpenAI выпустил ChatGPT – чат-бота на основе искусственного интеллекта. И это событие явилось началом настоящей революции в технологиях.

Хочется вспомнить, как лет 5 назад люди насмехались над искусственным интеллектом, смотря на то, какие неудачные картины генерируют «прадеды» Midjorney и подобных, а теперь их просто не отличить от оригинальных.

Успех ChatGPT запустил цепную реакцию в отрасли – компании вкладывают миллиарды в разработку собственных AI-моделей и интеграцию их в свои продукты. Появились сотни стартапов, предлагающих AI инструменты для бизнеса и быта.

То есть фактически через год небольшой эксперимент OpenAI превратился в полномасштабную гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта. И кажется, это только начало. В ближайшие годы принесут еще больше инноваций в этой области.

Очевидно, что 2023 год стал годом искусственного интеллекта - и он улучшил нашу жизнь. Новички в программировании могут попросить пол ИИ их учителем, или исправить код. Студенты могут писать рефераты или даже дипломные работы, если обойдут защиту сервисов по выявлению ИИ. И это всего несколько примеров того, как можно его использовать.

Следующий год в нашей тематике смартфонов также будет в первую очередь сконцентрирован на ИИ – это показал Google в смартфонах серии Pixel 8, уже известно, что это будет главным акцентом Galaxy S24, даже китайцы готовятся создавать собственные языковые модели искусственного интеллекта.

Источник - The Verge