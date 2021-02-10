Официально объявлена дата глобальной презентации Poco F4 5G

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Запуск новинки пройдет в Индии 23 июня в 15.00 по Киевскому времени.

На протяжении последних нескольких дней Poco India в твиттере тизерит главные фишки нового Poco F4 5G.

И, судя по характеристикам, это будет лишь переименованная версия приставленного ещё 3 месяца назад в Китае Redmi K40S.

Смартфон получит топовый E4 Amoled дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью на уровне 1400 нит и поддержкой технологии HDR10+.

За производительность девайса будет отвечать хоть и не топовый, но пока что лучший процессор от Qualcomm, Snapdragon 870. В топовой конфигурации Poco F4 5G будет иметь 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1 на 256 Гб.

Также новинку ждёт значительное улучшение качества фото и видео по сравнению с предшественником Poco F3, ведь главный датчик на 64 Мп получит оптическую стабилизацию. Правда, другие два датчика не получили больших изменений. Это всё те же 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельная затычка макромодуль.

Автономность Poco F4 5G будет обеспечиваться аккумулятором на 4500 мАч, ёмкость которого можно восполнить с помощью быстрой 67-ваттной зарядки. Судя по тизерам, новинка будет доступна минимум в двух цветах: черный и зелёный.

Вопрос только в цене. Напомним, что в Китае за младшую версию Redmi K40S просят около 280 долларов США.

Источник: gizmochina