Официально: у OnePlus 9 Pro будет лучшая и самая дорогая камера за историю компании

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Компания раскрывает новые подробности о камере OnePlus 9 Pro

8 марта принес подарки не только женщинам, но и фанатам OnePlus. Компания наконец-то подтвердила то, о чем говорили давно. Теперь точно известно, что новая флагманская серия OnePlus 9 будет представлена 23 марта и это будет ее глобальный релиз, тогда как в Китае ее покажут день спустя. Если вы среди тех, кто хочет увидеть все воочию, то посмотреть презентацию можно будет на официальном сайте компании.

Оставшиеся дни до релиза OnePlus будет использовать для того, чтобы подогревать интерес пользователей к предстоящему событию. Сегодня она вновь решила больше рассказать о камере OnePlus 9 Pro. Скорее всего, OnePlus 9 получит камеру попроще, тогда как «прошка» будет «заряжена» по полной и именно ей достанется все лучшее, на чем и акцентирует внимание компания.

Пит Лау опубликовал промо-плакат, который указывает на то, что OnePlus 9 Pro получит сверхширокоугольный датчик Sony IMX766. Его разрешение составляет 50 Мп, и этот же сенсор установлен в Oppo Reno5 Pro+ вышедший в декабре прошлого года. Компания заявляет, что не поскупилась и потратила несколько миллионов долларов на то, чтобы настроить его и это самый дорогой датчик за всю историю компании.

Слухи же ориентируют нас на то, что помимо этого сенсора предложат еще Sony IMX789 на 50 Мп с поддержкой двойного исходного ISO, телеобъектив на 8 Мп датчик глубины на 2 Мп. А, чтобы сделать камеру еще лучше, к работе над ней привлекли специалистов компании Hasselblad. И это не разовая акция, а только начало 3-х летнего сотрудничества двух компаний и все для того, чтобы OnePlus научилась создавать лучшие камерофоны на рынке.

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Источники: mydrivers, gizchina