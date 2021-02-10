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Официально: у OnePlus 9 Pro будет лучшая и самая дорогая камера за историю компании

10.03.2021 1184 0

Компания раскрывает новые подробности о камере OnePlus 9 Pro

8 марта принес подарки не только женщинам, но и фанатам OnePlus. Компания наконец-то подтвердила то, о чем говорили давно. Теперь точно известно, что новая флагманская серия OnePlus 9 будет представлена 23 марта и это будет ее глобальный релиз, тогда как в Китае ее покажут день спустя. Если вы среди тех, кто хочет увидеть все воочию, то посмотреть презентацию можно будет на официальном сайте компании.

 

Официально: у OnePlus 9 Pro будет лучшая и самая дорогая камера за историю компании – фото 1

 

Оставшиеся дни до релиза OnePlus будет использовать для того, чтобы подогревать интерес пользователей к предстоящему событию. Сегодня она вновь решила больше рассказать о камере OnePlus 9 Pro. Скорее всего, OnePlus 9 получит камеру попроще, тогда как «прошка» будет «заряжена» по полной и именно ей достанется все лучшее, на чем и акцентирует внимание компания.

 

Пит Лау опубликовал промо-плакат, который указывает на то, что OnePlus 9 Pro получит сверхширокоугольный датчик Sony IMX766. Его разрешение составляет 50 Мп, и этот же сенсор установлен в Oppo Reno5 Pro+ вышедший в декабре прошлого года. Компания заявляет, что не поскупилась и потратила несколько миллионов долларов на то, чтобы настроить его и это самый дорогой датчик за всю историю компании.

 

Официально: у OnePlus 9 Pro будет лучшая и самая дорогая камера за историю компании – фото 2

 

Слухи же ориентируют нас на то, что помимо этого сенсора предложат еще Sony IMX789 на 50 Мп с поддержкой двойного исходного ISO, телеобъектив на 8 Мп датчик глубины на 2 Мп. А, чтобы сделать камеру еще лучше, к работе над ней привлекли специалистов компании Hasselblad. И это не разовая акция, а только начало 3-х летнего сотрудничества двух компаний и все для того, чтобы OnePlus научилась создавать лучшие камерофоны на рынке.

 

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Источники: mydrivers, gizchina

OnePlus 9 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.03.2021

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Официально: у OnePlus 9 Pro будет лучшая и самая дорогая камера за историю компании