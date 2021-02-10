Официально: дата анонса серии OnePlus 9, партнерство с Hasselblad и что с зарядкой в комплекте

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Компания определилась с датой презентации OnePlus 9 и заявляет об амбициях вывести качество мобильных камер на новый уровень

Сочтены деньки серии OnePlus 8, уже в марте появится новое поколение устройств. На смену придут модели OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R. И вот сегодня компания предупредила, что 23 марта она устроит анонс новой флагманской серии. А еще она подтвердила, что отныне ее партнер компания Hasselblad, которая поможет вывести качество фото на новый уровень.

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Шведская компания имеет вес и авторитет на рынке фотографического оборудования и именно она создавала аппаратное обеспечение камеры, создавшей снимки высадки Аполлона-11 на Луну в 1969 году. В будущем также планируется создать систему Hasselblad Camera for Mobile, в разработку которой OnePlus инвестируют около $150 млн в течение 3-х лет. В перспективе планируется создать панорамную камеру с углом обзора 140 градусов, технологию Т-образных линз для более быстрой автофокусировки и многое другое.

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Все самое вкусное OnePlus приберегает до презентации, но кое-какие-подробности все же были сегодня ею рассекречены. В частности, в качестве главного в основной камере OnePlus 9 будет выступать датчик Sony IMX789, который поддерживает 12-битный RAW и способен снимать видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду и 8К — 30fps.

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Специалисты Hasselblad должны помочь настроить мобильную камеру, а также с их участием созданы алгоритмы для обработки снимков. Одна из «самых технически сложных» опций — калибровка естественного цвета, отвечающая за точность цветопередачи. Среди прочего реализуют технологию линз произвольной формы, что позволит снизить искажения до 1% на сверхширокоугольных снимках. Для сравнения на асферических линзах коэффициент искажения составляет 10-20%.

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В преддверии анонса в сеть выложили «живой» снимок OnePlus 9 Pro, а также глава компании Пит Лау на официальном форуме компании заявил, что новая флагманская линейка будет поставляться с комплектной зарядкой. Ожидается, что это будут адаптеры с поддержкой мощности 65 Вт.

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Источники: androidauthority, androidauthority, mydrivers