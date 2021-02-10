Официально! Xiaomi объявила дату выхода серия Redmi Note 13 на мировой рынок – 4 января

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Мы этого ждали долго, и вот дата уже известна...

Redmi Note 13 – один из самых ожидаемых и желанных смартфонов, он был представлен еще в сентябре в Китае, но долгое время был недоступен для мировой публики. Мы были уверены, что смартфоны скоро должны выйти на мировой рынок, но точная дата до сих пор была неизвестна. И вот уже 4 января, Redmi Note 13 появится на мировом рынке.

К международному дебюту готовятся Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+. Европейские цены на Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ уже попали в центр внимания. Если истоки точны, европейцы могут приобрести Redmi Note 13 Pro за 450 евро, а Redmi Note 13 Pro+ - за 500 евро.

Относительно характеристик обычная модель Redmi Note 13 оснащена 6.67” AMOLED-дисплеем 120 Гц 1000 нит с тонкими рамками вокруг дисплея, процессором Dimensity 6080 и камерой 108 Мп.

Модели Pro представляют собой звезды шоу с 200-мегапиксельной основной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1220x2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц и большими аккумуляторами. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2 и чуть больше аккумулятором на 5 100 мАч.

Модель Pro+ имеет водонепроницаемость по стандарту IP68 и матрицу Dimensity 7200 Ultra, а также непревзойденный дизайн, отличные камеры, сверхтонкие рамки вокруг 6.67” AMOLED-дисплея. Он походит и чувствуется действительно на флагман.

В январе 2024 года запланировано очень много событий, которых стоит ожидать. Поэтому ожидаем больше новостей с 2024 года и наслаждаемся праздниками сейчас.

Источник: xiaomi