Обзор Google Pixel 9 - копируй iPhone только не под копирку

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Здравствуйте, друзья. Недавно мы осматривали топовый флагман Pixel 9 Pro XL , а сегодня поговорим о базовой модели. Официальная презентация новинок состоится 13 августа, но обо всех характеристиках мы расскажем прямо сейчас! Купить Google Pixel 9 можно в нашем магазине по выгодной цене.

Это компактный смартфон с относительно небольшим экраном, крутыми камерами и прокачанным интерфейсом с поддержкой ИИ. Смартфоны Google Pixel получают рекордные сроки обновления, считаются надежными и стабильными.

Не будем затягивать и начнем знакомиться с долгожданной новинкой.

Обзор Google Pixel 9﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы

Качество экрана

Процессор и память

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.24″ Разрешение экрана: 1080 x 2424 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 425 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+ Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), защитное стекло Gorilla Glass Victus Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G4 Варианты памяти: 12/128, 12/256 ГБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.31», размер пикселя 1.2µm, многозонный лазерный автофокус, двухпиксельный PDAF, оптическая стабилизация; Сверхшироугольный объектив: разрешение 48 Мп, размер матрицы 1/2.51», автофокусировка Запись видео в 4K с 60fps Фронтальная камера: Разрешение 10.5 Мп, размер матрицы 1/3.1", размер пикселя 1.22µm Запись видео в 4K@60fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4575 мАч Зарядка: Проволочное 27 Вт (до 50% за 30 минут), беспроводное 18 Вт Цена: От 799 евро

Ознакомившись с техническими характеристиками, можно отметить, что у Pixel 9 заметны улучшения по сравнению с предшественником. Экраны и автономность одинаковы, а вот процессор поновее, ультраширик прокачан, больше оперативной памяти.

Комплектация

Прежде всего, комплект снабжения. Компания Google всегда очень скупа в этом плане, поэтому ничего интересного от комплектации Pixel 9 ждать не приходится. Производитель добавил только кабель USB Type-C и скрепку для SIM-лотка.

Покупка блока питания и чехла ложится на плечи. Впрочем, как всегда. Так что переходим к более интересным моментам.

Дизайн, габариты и материалы

По дизайну Pixel 9 очень похож на своего старшего брата. Можно даже сказать, что это его уменьшенная копия. Конечно, разница в габаритах достаточно велика. А вот блок камеры оставили аналогичным. Пьедестал также выпирает над задней крышкой, из-за чего с легкостью царапается.

Все же Пиксель 9 не совсем соответствует званию «компактного флагмана». Если сравнивать с iPhone 15 Pro, то он значительно меньше по высоте и немного меньше по ширине. По весу они практически аналогичны.

Сегодняшний герой превосходит по габаритам Samsung Galaxy S22, S23 и S24. Основная разница заметна по высоте. Вес тоже больше. Проблема ли это? Нет, поскольку по современным меркам Google Pixel 9 можно считать маленьким и лёгким.

Материалы корпуса такие же, как у 9 Pro XL – стекло и алюминий. Только задняя крышка у стандартной модели не матовая, а глянцевая. Отпечатки пальцев собирает на «ура», ношение чехла обязательно.

Рамка алюминиевая, и вот здесь сделали наоборот: глянцевое покрытие заменили матовым. Выходит другая комбинация, отличающая базовую модель от увеличенной.

Google Pixel 9 будут продавать в четырех цветах – привычный черный, розовый, светло-зеленый и фарфоровый. Цвета нейтральные и универсальные.

Дисплей полностью плоский, как и у Айфона. По краям нет никаких округлений. Рамки вокруг экрана симметричны, но не особенно тонки. Даже у Galaxy S22 тоньше, поэтому к Пикселю можно заявлять небольшие претензии.

По разъемам все стандартно. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, есть NFC и полноценная влагозащита. Слот содержит только одну nano-SIM, карту памяти установить нельзя. Остался датчик баланса белого, мониторинг температуры убрали.

Общий внешний вид Pixel 9 не будем обсуждать, поскольку свое мнение высказывали в предварительном обзоре. Новый дизайн понравится большинству пользователей, хотя многие будут недовольны неоправданно большим пьедесталом камер.

В общем если вам нужен относительно компактный флагман, Пиксель 9 может справиться с этой задачей. Но все же на технологическом рынке есть модели с меньшими размерами и весом.

Качество экрана

Далее расскажем об экране Google Pixel 9. Диагональ снизилась до 6.24 дюйма, тогда как у 9 Pro XL было 6.8”. Разрешение OLED-экрана при этом достаточно высокое — 1080х2424 пикселя при частоте обновления 120 Гц.

Технология LTPO отсутствует, что отличает базовую модель от старших братьев. Пиковая яркость – около 1800 нит, но мы уже привыкли не верить в нарисованные цифры. При реальном измерении показатель значительно ниже.

Поддерживается такая фишка, как HDR10+. Все это уже было в предыдущем Pixel 8 . Как видим, их экраны практически не отличаются.

Если сравнивать с конкурентом Samsung Galaxy S24, то у него есть LTPO, да и отмеченная пиковая яркость выше. Также ожидается, что версия Pixel 9 Pro получит экран с большим разрешением и, возможно, какими-то дополнительными фишками.

Как итоги скажем то, что говорили и о топовом флагмане. Дисплей флагманский, даже по желанию не придерешься к цветовоспроизведению или яркости. Здесь все круто, и в реальности сложно заметить существенные отличия по сравнению с Самсунгом или Айфоном.

Процессор и память

Следующий вопрос, который хочется обсудить – это производительность. И здесь тоже минимум отличий от Pixel 9 Pro XL. Базовая модель стала обладательницей аналогичного процессора Tensor G4.

Мы уже говорили в предыдущем материале, что новое железо мощнее предыдущего Tensor G3, но разница совсем несущественна. Основной упор в свежем чипсете делался на улучшение автономности. В Pixel 9 Pro XL это было заметно, нас порадовало время автономной работы.

Возвращаясь к производительности, посмотрим, сколько Пиксель 9 набирает в синтетических тестах. Сразу скажем, что показатели достаточно скромны и не могут соперничать с другими флагманами.

В AnTuTu Pixel 9 демонстрирует около 1071000 баллов. Подобные результаты мы видели во многих китайских среднебюджетниках, так что это не впечатляет.

В Geekbench новинка набирает примерно 1653 балла в одноядерном и 3313 балла в многоядерном тесте.

Несмотря на относительно небольшую производительность, железо Pixel 9 ощутимо тротлит. Это простительно для супермощных чипов, у которых у AnTuTu до 2 миллионов баллов. Здесь же производительность посредственна для своего класса, но тротлинг и нагрев все равно присутствуют. Обидно, не правда ли?

Думаю, вы уже поняли, что Pixel 9 (как и его братья) – не лучший вариант для ресурсоемких игр.

Но в обыденном использовании все просто безупречно. В первую очередь благодаря оптимизированному программному обеспечению. С телефонами Пиксель никогда не возникало проблем при выполнении ежедневных задач.

Приобрести Google Pixel 9 можно в двух вариантах памяти: 12/128 и 12/256 ГБ. Это гораздо скромнее, чем у Pixel 9 Pro XL с максимальной версией 16/512 ГБ.

Операционная система

С программным обеспечением все точно так же, как в старшей версии. Из коробки аппарат работает на новейшем Android 15. Обещают семь лет обновлений «зеленого робота» + семь лет патчей безопасности.

Выходит, красавец точно получит Android 22. Согласитесь, что сейчас это звучит еще как-то странно. Если не любите часто менять смартфоны, просто приобретаете девятый Пиксель и забываете на годы о покупке нового девайса.

По функционалу отличий от Pixel 9 Pro XL крайне мало. Основной упор делался на углубленную интеграцию искусственного интеллекта. Это, например, опция Circle to Search, подразумевающая мгновенный поиск информации об объектах на фото и видео.

Или Pixel Screenshot, позволяющий хранить различные скриншоты и затем оперативно получать из них нужные данные. Искусственный интеллект Gemini будет глубоко встроен в систему быстрого взаимодействия.

В целом компания круто поработала над улучшением функционала. Видно, что они пробуют составить достойную конкуренцию операционной системе iOS от Apple. А мы двигаемся дальше.

Камеры

Pixel 9 – это точно не топовый камерофон. У него нет перископного модуля, все достаточно стандартно и рассчитано на обычное повседневное использование, без излишеств.

Основной модуль разрешением 50 Мп, с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией. В версии Pro установлен аналогичный модуль. Ультраширик на 48 Мп.

Фронтальная камера не изменилась по сравнению с Pixel 8: все тот же модуль на 10.5 Мп. У 9 Pro XL уже крутой 42-мегапиксельный датчик.

Фотосъемка осталась примерно на уровне предыдущей базовой модели. Примечательно, что прокачали ультраширик, а так других отличий нет. Днем фотографирует вкрутую, ночью тоже все нормально.

Максимальное качество записи видео – 4K с 60fps. Стабилизация работает хорошо.

Если у вас нет особых требований к камерам и нужна просто рабочая лошадка, Pixel 9 не разочарует. Для более серьезных задач уже полноценные камерофоны с перископными модулями.

Автономность

Со временем автономной работы не все так радужно. Новинка получит батарею емкостью 4575 мАч. Совершенно такую же, как у Pixel 8. И этого недостаточно, друзья.

Предыдущий компактный смартфон от Google разряжался ну очень быстро. Такая же проблема у других флагманов небольших размеров – iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 , S23 и S22.

С натяжкой можно ожидать день автономной работы при достаточно умеренном использовании. Никаких рекордов автономности здесь не будет. А вот у Pixel 9 Pro XL результаты уже немного лучше.

Цена и выводы

Окончательный прайс по новой серии Пикселей узнаем уже после презентации, которая состоится 13 августа. А пока озвучим приблизительную стоимость. В Европе за версию Pixel 9 на 128 ГБ должно просить 799 евро. Модификация на 256 ГБ будет дороже примерно на 100 евро.

Нормальна ли это цена? Да, учитывая дизайн, аппаратную часть, камеры, программное обеспечение и очень долгое время поддержки от производителя. Если смотреть сегмент компактных флагманов, то Пиксель 9 можно назвать одним из лучших представителей.

Кто все равно приобретет Samsung Galaxy S24 или S24. Кому-то больше по душе Айфоны, а кто вообще выберет китайский субфлагман по более низкой цене. Это все дело вкуса и бюджета. Лично мы можем советовать Pixel 9 к покупке. А вы напишите свое мнение в комментариях (и не забудьте посмотреть видеообзор).

Плюсы:

Интересный дизайн;

премиальные материалы корпуса;

влагозащита IP68;

закаленное стекло Gorilla Glass Victus;

отличный OLED-экран с высоким разрешением;

частота обновления 120 Гц и высокая пиковая яркость;

хорошие камеры;

Android 15 из коробки;

7 лет обновлений + 7 лет патчей безопасности;

функции с поддержкой ИИ;

наличие беспроводной зарядки.

Минусы:

ограниченная комплектация;

пьедестал камер сильно выступает над поверхностью;

нет перископного модуля;

средняя автономность.

Видеообзор