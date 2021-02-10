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Всем привет! Сегодня расскажем вам о часах Huawei Watch GT 4. Наверное, времена, когда часы служили только для информирования своего владельца о времени, уже безвозвратно отошли в вечность. Функциональность часов постоянно увеличивалась, все время добавлялось что-то новое. Так появились часы, отображавшие не только время, но и дату или часы с калькуляторами.



И вот такими медленными шагами компании пришли к возможности создания так называемых «SMART» часов. И теперь наличием часов с одной только функцией никого не удивишь.

Поэтому сегодня у нас на обзоре один из представителей часов с приставкой «SMART», а именно Huawei Watch GT 4, который в этом году увидел свет в двух версиях.

Первая более изящная и элегантная, имеет размер 41 мм и ориентирована на женскую аудиторию.

Вторая версия, очевидно, мужская. Она больше, диаметр часов составляет 46 мм. Именно об этой модификации сегодня мы и поговорим более подробно, так как других отличий, кроме дизайна, размеров и автономности между данными устройствами нет, то все написанное будет касаться как одних, так и других часов.

Huawei Watch GT 4 – в чем твоя уникальность?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и материалы корпуса

Программы-компаньоны

Функциональность

Автономность

﻿﻿﻿Выводы и цена

Технические характеристики

Параметр Huawei Watch GT 4 Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 1.43 дюйма Разрешение экрана: 466 x 466 пикселей Другие параметры дисплея: Плотность пикселей – 326 ppi Операционная система: HarmonyOS 4.0 Коммуникации: Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 524 мАч Мощность зарядки: Нет сведений Беспроводная зарядка: Да Размеры: 41 x 41 x 10.9 мм 46 x 46 x 10.9 мм Вес: 37 г (версия 41 мм), 48 г (версия 46 мм) Материалы корпуса: Стальной каркас, задняя крышка – пластик Цвета: Черный, Стальной, Серебряный, Золотой Цена: От 270 евро





Huawei Watch GT 4﻿﻿





К сожалению, на официальном сайте производитель умалчивает о том, какой процессор и сколько памяти установлено в Huawei Watch GT 4.

Комплектация

Коробка наших Smart-часов изготовлена из черного плотного картона. На лицевой стороне встречает глянцевое изображение устройства, а все основные надписи на упаковке выполнены золотой краской. Благодаря такому подходу наш сегодняшний гость получил определенную долю премиальности.

Интересно, что подобный стиль сохраняется и во внутренней отделке коробки: часы лежат на толстой подкладке, по краям которой проходят две тонкие золотые линии, образующие рамку. В комплекте с девайсом также предоставляются документация и провод зарядки, что немаловажно, каждый из элементов спрятан в своем отдельном отсеке внутри упаковки.

В отличие от многих других подобных устройств здесь никаких внешних контактов нет. Зарядка у Watch GT 4 беспроводная что, как ни крути, является несомненным плюсом. Сам модуль зарядки круглый с USB кабелем длиной около 80 см.

Итак, как видим, премиальность Huawei Watch GT 4 видна еще когда смотришь на коробку извне, и что еще важнее после открытия это чувство никуда не исчезает.

Дизайн и материалы корпуса

Обе модификации этой модели имеют несколько цветовых решений ремешков, изготовленных из разных материалов. Что, однозначно, прибавляет плюсов этому девайсу.

С обеих сторон ремешки оснащены телескопической шпилькой с пружинным механизмом, что позволяет этот самый ремешок легко снять и затем повторно установить в пазы корпуса часов, поэтому проблем с заменой ремешка не будет. Кстати, ширина ремешка составляет 22 мм.

Huawei Watch GT 4 имеет защиту от пыли и влаги по стандарту в 5 АТМ, которая позволяет плавать в водоеме и без проблем принимать душ, не снимая часы. Корпус выполнен из стали и имеет восьмигранную форму.

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Его ободок имитирует безель, по кругу которого отмечены числа 05, 10, 15 и так до 55 соответствующих минут. Вместо 60 (или 00) видим равнобедренный треугольник. Внутри ободка нас встречает еще одно кольцо, находящееся уже под стеклом, с циферблатом 02, 04 и до 24. Они, в свою очередь, соответствуют количеству часов в сутки.

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И вот здесь нас встречает первое разочарование, потому что все, что описано в предыдущем абзаце, к сожалению, лишь элемент декора. Поскольку ни одно из этих колец не является поворотным, и потому безэлем называться не может. Кроме того, внутреннее кольцо снизу окрашено белым, а сверху зеленым, и эти цвета невозможно изменить.

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Стекло часов закалено, но это не оберегает его на все 100% от царапин и повреждений, и именно поэтому следует подумать о какой-то защите. Кроме того, само стекло идет заподлицо с ободком, а не утопленное вглубь корпуса, что не придает ему надежности, ведь при неаккуратном движении руки, прежде всего, экран может подставиться под удар.

Дисплей круглый, матрица изготовлена по технологии AMOLED и имеет разрешение 466х466 пикселей. При диагонали 1,43" густота точек составляет 326 ppi.

Экран часов поддерживает сенсорное управление, тем не менее, справа на корпусе Watch GT 4 есть две кнопки. Верхняя аналогична Digital Crown Apple Watch, с плюс-минус такими же функциональными возможностями. Нижняя по умолчанию отвечает за запуск различных тренировок, но в настройках можно выбрать другую функцию.

Тем не менее, эти кнопки носят скорее декоративный характер, поскольку большинство выполняемых ими действий можно успешно использовать на сенсорном дисплее. Единственная незаменимая функция – включение и выключение устройства, срабатывающего при удержании верхней клавиши.

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В общем, не все так однозначно как было в предыдущей главе, многое здесь сделано для декорации, что, безусловно, не добавляет плюсов нашему сегодняшнему испытуемому.

Huawei Watch GT 4﻿﻿

Программы-компаньоны

Сразу возникает неудобство, ведь для подключения к смартфону используется программа Huawei Health, отсутствующая в Google Play. А это значит, что наиболее простой способ установить его – скачать из App Gallery – альтернативного магазина приложений от Huawei.

Также для полноценной работы всех дополнительных функций Huawei Health необходимо установить основные фирменные сервисы компании HMS Core. То есть, чтобы полноценно воспользоваться всеми возможностями часов от Huawei, необходимо использовать сразу три программы. Такое большое количество приложений, необходимых для комфортной работы, явно не идет на пользу.

Основное взаимодействие с часами происходит через Huawei Health. Это приложение имеет пять вкладок. Если начинать с левой стороны, то в первой из них расположены плитки с показателями здоровья и достижениями пользователя, например кольца активности, графики пульса, веса, сна, стресса и другие.

Следующим является вкладка с разными вариантами тренировок на выбор. Также доступны и разные программы для физического развития.

Центральный экран содержит разные статьи и блоги, связанные со здоровьем и спортом, а также рекламные материалы компании.

Далее следует вкладка, отображающая подключенные устройства. Именно она имеет больше функций, ведь отсюда можно скачать новую музыку, циферблат или любую программу прямо на часы. Кроме того, есть возможность добавить карту для оплаты с помощью устройства.

И, наконец, последняя вкладка с пользовательским профилем, в которой можно получить информацию о различных данных, достижениях, активности. Еще здесь находятся настройки, справка и сведения о программе.

В общем, все достаточно стандартно, плюс-минус то же, что предлагают конкуренты.

Функциональность

В Huawei заявили об улучшении технологии мониторинга здоровья с помощью многоканального сигнала на основе метода глубинного машинного обучения, которое называется TruSeen. Согласно заявлению производителя, в новом поколении часов она на 30% точнее по сравнению с Watch GT 3, но насколько эти слова соответствуют действительности, сказать сложно.

Большинство возможностей Watch GT 4 знакомо многим пользователям других подобных устройств. На нашем сегодняшнем госте от компании Huawei, среди прочего, доступен круглосуточный мониторинг таких показателей как количество пройденных шагов, уровень пульса и стресса, процент кислорода в крови, температура кожи, а также отслеживание качества сна.

Кстати, по последней функции — просмотреть результаты ночного отдыха можно не только в приложении на смартфоне, но и на самых часах, и это очень большой плюс, ведь такая возможность все еще отсутствует на некоторых подобных устройствах.

Также присутствует функция подсчета калорий, для этого в приложении на смартфоне нужно вносить количество и вид потребленной пищи. На основе всех полученных данных Huawei Health анализирует активность пользователя и сообщает о различных достижениях в виде заполнения колец активности и цветочков здоровья.

Но следует сразу сказать, что эта функция не очень удобна, и, по нашему мнению, проще пользоваться альтернативными программами для подсчета калорий.

Часы по умолчанию поддерживают следующие виды тренировок:

• бег на улице,

• бег на треке,

• беговая дорожка,

• ходьба на улице,

• ходьба в помещении,

• велосипед, велотренажер,

• плавание в бассейне,

• плавание в водоеме,

• скакалка,

• подъем в гору,

• хайкинг,

• кроссовый бег,

• лыжи, сноуборд,

• ходьба на лыжах,

• триатлон, эллипс,

• гребной тренажер.

Также важно отметить, что если ничего из этого большого списка не подходит, можно просто выбрать «другое». Во время некоторых видов тренировки часы рисуют преодоленный пользователем маршрут благодаря наличию навигации в устройстве. Подключение к GPS-спутникам на открытой местности производится довольно быстро, не более 20 секунд. После окончания упражнения краткая статистика доступна на экране часов, а более полная хранится в Huawei Health.

Watch GT 4 значительно облегчает пользователю взаимодействие со смартфоном, ведь теперь ему не обязательно доставать его из кармана или сумки, чтобы просмотреть входящие сообщения, а также ответить на входящий звонок. А теперь «вишенка на торте», кроме всего выше сказанного, на часах можно еще и отвечать на сообщения: есть список фраз-шаблонов, а также доступный ответ с помощью эмодзы.

К сожалению, и здесь не обошлось без маленького разочарования, так как сообщения собеседника видны только в виде текста, медиа-содержимое, включая стикеры и голосовые сообщения, просмотреть или прослушать на часах нельзя.

Основной экран часов можно персонализировать: в памяти устройства хранится несколько циферблатов. Их также можно скачать из специального магазина, доступного в Huawei Health, однако из бесплатных там только считанные единицы за большинство придется заплатить.

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Кроме того, Watch GT 4 поддерживает воспроизведение музыки, отображение прогноза погоды, оплату через NFC. Функциональность можно немного расширить установкой разных программ, но их список очень ограничен. А вот и еще одна неожиданность, для данного гаджета выпущены даже некоторые игры.

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Итак, как видим, в этом разделе нас встречают уже и определенные приятные неожиданности, которые в свою очередь качественно отличают его между конкурентами.

Автономность

Несмотря на такое разнообразие функций и возможностей, этот гаджет является долгосрочным в плане автономности устройством. При постоянном мониторинге пульса, стресса, измерении оксисена в крови и температуре тела, а также постоянных сообщениях из разных приложений Huawei Watch GT 4 выдержал неделю на одном заряде.

Вполне возможно, что если отключить некоторые из этих функций, устройство проработает две недели, как заявляет производитель.

Еще одним плюсом является скорость зарядки, ведь с 0 до 100% часы набирают менее чем за два часа.

Так что, несмотря на небольшие размеры, время автономной работы нас приятно поразило, а скорость зарядки еще больше улучшила впечатление.

Выводы и цена

После пользования этим гаджетом у нас остались положительные впечатления. Да не без минусов, но кто же идеален? За дизайном есть смысл придраться разве что к имитации безелей – лучше тогда без этой избыточности, которая не несет никакой функциональной нагрузки. Что огорчает, так это очень ограниченное количество бесплатных циферблатов для часов.

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Но больше всего вопросов вызывает необходимость использования сразу трех различных приложений, чтобы воспользоваться возможностями часов на все 100%. Неужели нельзя было обойтись одним приложением? Тем более что как App Gallery, так и HMS Core в этом вопросе очень посредственны, они больше заняты потреблением ресурсов в фоне при сборе статистики использования.

Цены на Huawei Watch GT 4 начинаются от 270 евро, что довольно ощутимо бьет по карману, учитывая, что за те же деньги можно купить неплохой, но вполне полноценный бюджетный смартфон.

Но учитывая, что эти часы мало чем уступают в плане функциональности тем же Apple Watch, да еще и на голову круче в плане автономности, ценник уже не кажется таким космическим.