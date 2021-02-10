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Привіт, друзі. Ми поспішаємо до вас із новим оглядом цікавого смартфона. Сьогодні говоритимемо про бюджетний телефон Infinix Zero 30 4G, який за невеликі гроші пропонує набір відмінних характеристик.

Цей бренд користується не такою популярністю, як, наприклад, Xiaomi або Realme. Але давайте це виправляти, оскільки Infinix Zero 30 4G має всі шанси стати новим хітом продажів. Якщо ми вже встигли вас зацікавити, влаштовуйтесь зручніше і приступайте до читання огляду Infinix Zero 30 4G.

Огляд Infinix Zero 30 4G – це новий бюджетний ТОП за свої гроші﻿

Технічні характеристики

Комплектація

Дизайн, габарити, матеріали корпусу

Якість екрана

Процесор, пам'ять, ОС

Камери

Автономність

Ціна та висновки﻿

Технічні характеристики

Матриця: AMOLED Діагональ екрана: 6.78″ Роздільна здатність: 1080 x 2400 пікселів Інші параметри екрана: Частота оновлення – 120 Гц, пікова яскравість – 950 ніт Габарити: 164.5 x 75 x 7.9 мм при вазі 182 грами Матеріали корпусу: Пластик + покриття з екошкіри Вологозахист: IP54 Кольори: Sunset Gold, Misty Green, Pearly White Процесор: 6-нанометровий Mediatek Helio G99 Графічний прискорювач: Mali-G57 MC2 Кількість ядер: Два ядра Cortex-A76 із тактовою частотою 2.2 ГГц + шість ядер Cortex-A55 із тактовою частотою 2.0 ГГц Варіанти пам'яті: 8/256 ГБ Операційна система: Android 13 з фірмовою прошивкою XOS 13 Основна камера: Головний модуль: роздільна здатність 108 Мп, діафрагма f/1.7, розмір матриці 1/1.67", PDAF; Додаткові модулі: 2 штуки по 2 Мп з діафрагмою f/2.4 Запис відео у 1440p@30fps Фронтальна камера: Роздільна здатність 50 Мп, діафрагма f/2.5, розмір матриці 1/2.76", PDAF (фазовий автофокус) Запис відео у 1440p@30fps Комунікації: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, навігація GPS Батарея: 5000 мАг Швидка зарядка: 45 Вт (до 75% за 30 хвилин) Ціна: Близько 9 999 грн

Якщо дивитися за технічними характеристиками Infinix Zero 30 4G, то отримуємо бюджетний смартфон з гідними параметрами.

Infinix Zero 30

Тут якісний AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 950 ніт, захист від бризок IP54, корпус з покриттям з екошкіри, гарний процесор початкового рівня Mediatek Helio G99, основна 108-мегапіксельна та фронтальна 50-мегапіксельна камери + акумулятор ємністю 5000 мАг. І все це за ціною, яка не перевищує 10 тисяч грн.

Погодьтеся, що з такими характеристиками Infinix Zero 30 4G цілком заслуговує на нашу увагу. Тому продовжуймо знайомство з апаратом.

Комплектація

За традицією, перша на черзі – це комплектація. Китайські бюджетні (і не лише бюджетні) смартфони завжди тішили повним комплектом постачання. І Infinix Zero 30 4G не став винятком.

Телефон приходить у стильній коробці з градієнтом, усередині якої на нас чекають додаткові елементи. А саме прозорий чохол, чия якість не вселяє довіри, блок живлення, USB-кабель, скріпка для SIM-лотка та макулатура.

Це стандартна комплектація, яку ми вже бачили мільйон разів у інших мобільних пристроях. Тому пропонуємо рухатися далі.

Дизайн, габарити, матеріали корпусу

Саме час поговорити про зовнішній вигляд Infinix Zero 30 4G. Коли бачиш смартфон вперше, то відразу спадає на думку: «Який він красивий і стильний». Над дизайном виробник справді постарався.

Почнемо із задньої кришки Infinix Zero 30 4G, яка виконана з пластику. У деяких кольорах (а саме в золотистому та зеленому) є додаткове покриття з екошкіри. Білий кольоровий варіант просто глянсовий, з красивим мармуровим градієнтом.

Таке рішення виглядає стильно, але однаково варто відзначити невеликий мінус. Корпус досить слизький, навіть у версії з екошкірою. Рекомендуємо відразу ховати Infinix Zero 30 4G у чохол, якщо не хочете його випустити та розбити.

Блок камер у Infinix Zero 30 4G теж зроблений зі смаком: увагу привертає цікава прямокутна форма із округленими краями. Обідок металевий. А ось грані корпусу Infinix пластикові, хоч на вигляд і схожі на глянсовий алюміній.

Ще одна фішка у дизайні Infinix Zero 30 4G – це екран із заокругленими гранями. Таке рішення подобається не всім, дехто вважає його непрактичним.

Але давайте визнаємо, що заокруглений екран відразу додає кілька балів у скарбничку привабливості апарату. Особливо у бюджетному сегменті, де заокруглені екрани зустрічаються не дуже часто.

З розмірами Infinix Zero 30 4G все стандартно та звично: 164.5 x 75 x 7.9 мм з вагою 182 грами. Такі габарити ми зустрічаємо у більшості сучасних телефонів.

Від пилу та вологи Infinix Zero 30 4G захищений за стандартом IP54. Звичайно, це не повноцінний клас захисту та опускати смартфон у воду в жодному разі не можна, але випадкових бризок не бійтеся.

Тепер трохи поговоримо про комунікації та роз'єми. Слот для картки пам'яті у Infinix Zero 30 4G відсутній, як і аудіоджек. Очевидно, виробник вважав, що наявність цих деталей лише вкаже на те, що Zero 30 – це бюджетник (хоча навіщо заперечувати очевидне).

Оптичний сканер відбитків розташований під дисплеєм, і це також великий плюс. Вібромотор у Infinix Zero 30 4G лінійний, але, звичайно, порівнювати його із середньобюджетниками чи флагманами не варто.

Стереозвук теж непоганий: він досить гучний, але до якості за бажання можна причепитися. На високій гучності здається, що звук трохи пискливий і шиплячий.

Але це вже нюанси, які помітні під час ретельного дослідження. А так і вібромотор, і звук Infinix Zero 30 4G цілком нормальні як для бюджетного сегмента.

Що можемо сказати щодо дизайну Infinix Zero 30 4G: виглядає телефон стильно, за габаритами не дуже великий, у руці лежить зручно. Тішить підекранний сканер відбитків пальців, лінійний вібромотор та нормальний звук.

Так, у матеріалах корпусу використовується лише пластик, але іншого й не слід було чекати від бюджетного апарату.

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Якість екрана

Наступний пункт, який ми обговоримо – це дисплей Infinix Zero 30 4G. Чисто технічно тут все відмінно: матриця AMOLED, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів, частота оновлення 120 Гц і пікова яскравість 950 ніт.

Якщо дивитися на екран Infinix Zero 30 4G наживо, теж складається позитивне враження. Дисплей яскравий і барвистий, за якістю він не гірший, ніж у бюджетних Xiaomi або Realme.

Пікової яскравості 950 ніт вистачає для комфортного використання смартфона в сонячний день. Звичайно, тут немає таких приголомшливих параметрів, як у молодших флагманів, але доступна модель цього і не потребує.

Важливий плюс Infinix Zero 30 4G – це відсутність проблем із ШІМом. Рівень ШІМу на різних яскравостях коливається від 5 до 15%, що є чудовим показником. Навіть якщо ви чутливі до шкідливого мерехтіння, з Infinix Zero 30 у вас не виникне проблем.

Частота оновлення 120 Гц реалізована добре, скролінг плавний та швидкий. Тут заслуга процесора Mediatek Helio G99, який може похвалитися гідною продуктивністю у повсякденному використанні.

Процесор, пам'ять, ОС

Якщо ми вже згадали продуктивність Infinix Zero 30 4G, то давайте продовжимо цю тему. Смартфон отримав популярний 6-нанометровий чіп Mediatek Helio G99, який зустрічався в багатьох бюджетних моделях. Для доступного телефону – це один із найкращих варіантів на сьогоднішній день.

Mediatek Helio G99 не демонструє якихось надхмарних результатів і не займає, зрозуміло, лідируючі позиції в AnTuTu. Це просто нормальне залізо для повсякденних завдань, завдяки якому смартфон справно працюватиме і не зависатиме.

Будь-які потужні іграшки, ясна річ, є нездійсненним завданням для Infinix Zero 30 4G, особливо на високих налаштуваннях графіки. З ними смартфон не впорається, тож розглядати його як ігровий апарат точно не варто.

Infinix Zero 30

Подивимося, які результати у Infinix Zero 30 4G у синтетичних тестах. В AnTuTu телефон набирає близько 420 тисяч балів. Для бюджетника це нормальний середньостатистичний показник.

Наприклад, Poco M6 Pro з процесором Helio G99 Ultra набирає в AnTuTu приблизно 450 000 балів. Погодьтеся, що різниця з Infinix Zero 30 4G невелика, і обидва смартфони знаходяться в одному ціновому сегменті.

Через те, що Helio G99 не надто потужний, тротлінгу практично немає. Ми прикріпили зображення з усіма вимірами у синтетичних тестах. Під час тротлінг-тесту отримуємо гарну рівну лінію.

Якщо вам потрібен смартфон для соцмереж, перегляду відео, спілкування в месенджерах, відвідування веб-сторінок – Infinix чудово підійде. Це така собі робоча конячка для виконання базових завдань.

Варіант пам'яті у Infinix Zero 30 4G лише один. Але не варто засмучуватися, оскільки модифікація збалансована та оптимальна. У ній пропонується 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. У 2024 році для бюджетника більше й не треба.

З коробки Infinix Zero 30 4G працює з операційною системою Android 13 та фірмовою оболонкою XOS 13. Про повний функціонал цієї прошивки ми зараз розповідати не будемо. Згадаємо лише дві цікаві функції, які представлені у смартфоні.

По-перше, є можливість згенерувати будь-які шпалери за допомогою AI. Ви просто пишете текстовий запит та отримуєте готовий результат. Можна також вибрати стиль, у якому буде виконано зображення.

І друга цікава фішка – аналог опції Dynamic Island, яка зустрічається на Айфонах. У верхній частині заблокованого екрана може відображатись певна інформація про смартфон. Наприклад, поточний заряд батареї.

Камери

Не менш важливий пункт, про який потрібно поговорити – камери Infinix Zero 30 4G. Цей телефон точно не можна зарахувати до камерофонів, але для своєї ціни він фотографує цілком непогано.

Головний модуль на 108 Мп без оптичної стабілізації і це можна розцінювати як мінус. Але при хорошому освітленні знімки виходять нормальними і жодного негативного враження не справляють.

Вночі, звичайно, якість фото на Infinix Zero 30 4G сильно знижується. Але це все одно нормальний результат для бюджетника. Ми прикріпили приклади фотографій, щоб ви могли самостійно оцінити отримані знімки.

Ультраширіка у Infinix Zero 30 4G немає. Зате роздільна здатність фронтальної камери становить цілих 50 Мп. І фронталка реально хороша (принаймні у доступній категорії смартфонів).

Немає надмірного дратівливого beauty-ефекту, яким грішать багато китайських телефонів, а особливо Xiaomi. Якщо переглянете прикріплені селфі, переконаєтесь в цьому.

Запис відео на обидві камери Infinix Zero 30 4G здійснює у 1440p@30fps. Знову ж таки, для бюджетника це нормальний показник. Якість запису відео та звуку прийнятна.

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Автономність

Закриємо питання із часом автономної роботи. Тут Infinix Zero 30 4G майже не вирізняється на фоні конкурентів. Місткість акумулятора у нього стандартна – 5000 мАг. Якщо не дуже активно користуєтеся мобільним пристроєм, то можливе заряджання раз на півтора-два дні.

Потужність зарядки становить 45 Вт. Це не дуже багато, адже деякі конкуренти пропонують 67 Вт. Але проблем зі швидкістю підживлення Infinix Zero 30 4G не буде. До 75% смартфон заряджається приблизно за 30 хвилин.

Ціна та висновки

Ось і настав час підбивати підсумки з огляду Infinix Zero 30 4G. Але перед цим озвучимо ціни на телефон. Модель вільно продається в Україні і цінник стартує приблизно з 8 755 грн.

В офіційному продажу Infinix Zero 30 4G теж є: девайс коштуватиме вам 9 999 грн. Йдеться про оптимальну та єдину модифікацію на 8/256 ГБ.

Ціна дуже приємна, оскільки пропонується глобальна версія із офіційною гарантією. Але не можна сказати, що Infinix Zero 30 4G взагалі не має конкурентів. Погляньмо на його суперників.

Перший і явний конкурент – це Poco M6 Pro. В офіційних українських магазинах він продається за 9 499 грн (теж модифікація на 8/256 ГБ). У нього такий же пластиковий корпус з вологозахистом IP54, але простіше дизайн.

По залізу різниці практично немає, зате у Poco краще камера з оптичною стабілізацією та ультраширіком. Є підтримка карти пам'яті та аудіоджек, а потужність заряджання становить 67 Вт.

Ще один конкурент – це Motorola Moto G84. У нього якісний OLED-екран з піковою яскравістю 1300 ніт, є підтримка мережі 5G, а процесор Snapdragon 695 5G знаходиться приблизно на тому ж рівні, що й Helio G99. Але оперативної пам'яті 12 ГБ.

Також присутній надширококутний модуль. В офіційному продажу за Moto G84 просять 9 499 грн.

Так що назвати Infinix Zero 30 4G прямо найкращим бюджетником не можна. У нього є конкуренти, і за деякими параметрами вони навіть крутіші.

Infinix Zero 30

Але це не означає, що Infinix Zero 30 4G взагалі не варто розглядати до покупки. Телефон дуже добрий, і його сміливо можна називати «ТОПом за свої гроші», як і Poco M6 Pro та Moto G84. А який саме смартфон обрати – вирішувати вже вам.

На цьому прощаємось із вами. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам огляд Infinix Zero 30 4G. До зустрічі!

Плюси:

повноцінна комплектація;

стильний дизайн;

покриття з екошкіри;

вологозахист IP54;

якісний AMOLED-екран;

немає ШИМу;

лінійний вібромотор;

гучний звук;

підекранний сканер відбитків пальців;

хороший процесор початкового рівня Helio G99;

8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті;

додаткові фішки у прошивці;

непогана основна та фронтальна камера;

відмінна автономність;

є в офіційному продажу;

доступна ціна.

Мінуси: