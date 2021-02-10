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14.02.2024 117 0

Привіт, друзі. Ми поспішаємо до вас із новим оглядом цікавого смартфона. Сьогодні говоритимемо про бюджетний телефон Infinix Zero 30 4G, який за невеликі гроші пропонує набір відмінних характеристик.

 

Цей бренд користується не такою популярністю, як, наприклад, Xiaomi або Realme. Але давайте це виправляти, оскільки Infinix Zero 30 4G має всі шанси стати новим хітом продажів. Якщо ми вже встигли вас зацікавити, влаштовуйтесь зручніше і приступайте до читання огляду Infinix Zero 30 4G.

 

Огляд Infinix Zero 30 4G

 

 Огляд Infinix Zero 30 4G – це новий бюджетний ТОП за свої гроші﻿

Технічні характеристики

Комплектація

Дизайн, габарити, матеріали корпусу

Якість екрана

Процесор, пам'ять, ОС

Камери

Автономність

Ціна та висновки﻿

 

Технічні характеристики

Матриця:

AMOLED

Діагональ екрана:

6.78″

Роздільна здатність:

1080 x 2400 пікселів

Інші параметри екрана:

Частота оновлення – 120 Гц, пікова яскравість – 950 ніт

Габарити:

164.5 x 75 x 7.9 мм при вазі 182 грами

Матеріали корпусу:

Пластик + покриття з екошкіри

Вологозахист:

IP54

Кольори:

Sunset Gold, Misty Green, Pearly White

Процесор:

6-нанометровий Mediatek Helio G99

Графічний прискорювач:

Mali-G57 MC2

Кількість ядер:

Два ядра Cortex-A76 із тактовою частотою 2.2 ГГц + шість ядер Cortex-A55 із тактовою частотою 2.0 ГГц

Варіанти пам'яті:

8/256 ГБ

Операційна система:

Android 13 з фірмовою прошивкою XOS 13

Основна камера:

Головний модуль: роздільна здатність 108 Мп, діафрагма f/1.7, розмір матриці 1/1.67", PDAF;

Додаткові модулі: 2 штуки по 2 Мп з діафрагмою f/2.4

Запис відео у 1440p@30fps

Фронтальна камера:

Роздільна здатність 50 Мп, діафрагма f/2.5, розмір матриці 1/2.76", PDAF (фазовий автофокус)

Запис відео у 1440p@30fps

Комунікації:

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, навігація GPS

Батарея:

5000 мАг

Швидка зарядка:

45 Вт (до 75% за 30 хвилин)

Ціна:

Близько 9 999 грн

 

Якщо дивитися за технічними характеристиками Infinix Zero 30 4G, то отримуємо бюджетний смартфон з гідними параметрами.

 

Infinix Zero 30﻿

 

Тут якісний AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 950 ніт, захист від бризок IP54, корпус з покриттям з екошкіри, гарний процесор початкового рівня Mediatek Helio G99, основна 108-мегапіксельна та фронтальна 50-мегапіксельна камери + акумулятор ємністю 5000 мАг. І все це за ціною, яка не перевищує 10 тисяч грн.

 

Характеристики Infinix Zero 30 4G

 

Погодьтеся, що з такими характеристиками Infinix Zero 30 4G цілком заслуговує на нашу увагу. Тому продовжуймо знайомство з апаратом.

 

Комплектація

За традицією, перша на черзі – це комплектація. Китайські бюджетні (і не лише бюджетні) смартфони завжди тішили повним комплектом постачання. І Infinix Zero 30 4G не став винятком.

 

Комплектація Infinix Zero 30 4G

 

Телефон приходить у стильній коробці з градієнтом, усередині якої на нас чекають додаткові елементи. А саме прозорий чохол, чия якість не вселяє довіри, блок живлення, USB-кабель, скріпка для SIM-лотка та макулатура.

 

Комплект постачання Infinix Zero 30 4G

 

Це стандартна комплектація, яку ми вже бачили мільйон разів у інших мобільних пристроях. Тому пропонуємо рухатися далі.

 

Дизайн, габарити, матеріали корпусу

Саме час поговорити про зовнішній вигляд Infinix Zero 30 4G. Коли бачиш смартфон вперше, то відразу спадає на думку: «Який він красивий і стильний». Над дизайном виробник справді постарався.

 

Почнемо із задньої кришки Infinix Zero 30 4G, яка виконана з пластику. У деяких кольорах (а саме в золотистому та зеленому) є додаткове покриття з екошкіри. Білий кольоровий варіант просто глянсовий, з красивим мармуровим градієнтом.

 

Дизайн Infinix Zero 30 4G

 

Таке рішення виглядає стильно, але однаково варто відзначити невеликий мінус. Корпус досить слизький, навіть у версії з екошкірою. Рекомендуємо відразу ховати Infinix Zero 30 4G у чохол, якщо не хочете його випустити та розбити.

 

Блок камер у Infinix Zero 30 4G теж зроблений зі смаком: увагу привертає цікава прямокутна форма із округленими краями. Обідок металевий. А ось грані корпусу Infinix пластикові, хоч на вигляд і схожі на глянсовий алюміній.

 

Ще одна фішка у дизайні Infinix Zero 30 4G – це екран із заокругленими гранями. Таке рішення подобається не всім, дехто вважає його непрактичним.

 

Але давайте визнаємо, що заокруглений екран відразу додає кілька балів у скарбничку привабливості апарату. Особливо у бюджетному сегменті, де заокруглені екрани зустрічаються не дуже часто.

 

З розмірами Infinix Zero 30 4G все стандартно та звично: 164.5 x 75 x 7.9 мм з вагою 182 грами. Такі габарити ми зустрічаємо у більшості сучасних телефонів.

 

Від пилу та вологи Infinix Zero 30 4G захищений за стандартом IP54. Звичайно, це не повноцінний клас захисту та опускати смартфон у воду в жодному разі не можна, але випадкових бризок не бійтеся.

 

Матеріали корпусу Infinix Zero 30 4G

 

Тепер трохи поговоримо про комунікації та роз'єми. Слот для картки пам'яті у Infinix Zero 30 4G відсутній, як і аудіоджек. Очевидно, виробник вважав, що наявність цих деталей лише вкаже на те, що Zero 30 – це бюджетник (хоча навіщо заперечувати очевидне).

 

Оптичний сканер відбитків розташований під дисплеєм, і це також великий плюс. Вібромотор у Infinix Zero 30 4G лінійний, але, звичайно, порівнювати його із середньобюджетниками чи флагманами не варто.

 

Стереозвук теж непоганий: він досить гучний, але до якості за бажання можна причепитися. На високій гучності здається, що звук трохи пискливий і шиплячий.

 

Габарити Infinix Zero 30 4G

 

Але це вже нюанси, які помітні під час ретельного дослідження. А так і вібромотор, і звук Infinix Zero 30 4G цілком нормальні як для бюджетного сегмента.

 

Що можемо сказати щодо дизайну Infinix Zero 30 4G: виглядає телефон стильно, за габаритами не дуже великий, у руці лежить зручно. Тішить підекранний сканер відбитків пальців, лінійний вібромотор та нормальний звук.

Так, у матеріалах корпусу використовується лише пластик, але іншого й не слід було чекати від бюджетного апарату.

 

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Якість екрана

Наступний пункт, який ми обговоримо – це дисплей Infinix Zero 30 4G. Чисто технічно тут все відмінно: матриця AMOLED, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів, частота оновлення 120 Гц і пікова яскравість 950 ніт.

 

Екран Infinix Zero 30 4G

 

Якщо дивитися на екран Infinix Zero 30 4G наживо, теж складається позитивне враження. Дисплей яскравий і барвистий, за якістю він не гірший, ніж у бюджетних Xiaomi або Realme.

 

Пікової яскравості 950 ніт вистачає для комфортного використання смартфона в сонячний день. Звичайно, тут немає таких приголомшливих параметрів, як у молодших флагманів, але доступна модель цього і не потребує.

 

Важливий плюс Infinix Zero 30 4G – це відсутність проблем із ШІМом. Рівень ШІМу на різних яскравостях коливається від 5 до 15%, що є чудовим показником. Навіть якщо ви чутливі до шкідливого мерехтіння, з Infinix Zero 30 у вас не виникне проблем.

 

Рівень ШІМУ Infinix Zero 30 4G

Рівень ШІМУ Infinix Zero 30 4G

Рівень ШІМУ Infinix Zero 30 4G

Рівень ШІМУ Infinix Zero 30 4G

 

Частота оновлення 120 Гц реалізована добре, скролінг плавний та швидкий. Тут заслуга процесора Mediatek Helio G99, який може похвалитися гідною продуктивністю у повсякденному використанні.

 

Процесор, пам'ять, ОС

Якщо ми вже згадали продуктивність Infinix Zero 30 4G, то давайте продовжимо цю тему. Смартфон отримав популярний 6-нанометровий чіп Mediatek Helio G99, який зустрічався в багатьох бюджетних моделях. Для доступного телефону – це один із найкращих варіантів на сьогоднішній день.

 

Продуктивність Infinix Zero 30 4G

 

Mediatek Helio G99 не демонструє якихось надхмарних результатів і не займає, зрозуміло, лідируючі позиції в AnTuTu. Це просто нормальне залізо для повсякденних завдань, завдяки якому смартфон справно працюватиме і не зависатиме.

 

Будь-які потужні іграшки, ясна річ, є нездійсненним завданням для Infinix Zero 30 4G, особливо на високих налаштуваннях графіки. З ними смартфон не впорається, тож розглядати його як ігровий апарат точно не варто.

 

Infinix Zero 30﻿

 

Подивимося, які результати у Infinix Zero 30 4G у синтетичних тестах. В AnTuTu телефон набирає близько 420 тисяч балів. Для бюджетника це нормальний середньостатистичний показник.

 

Infinix Zero 30 4G в іграх

 

Наприклад, Poco M6 Pro з процесором Helio G99 Ultra набирає в AnTuTu приблизно 450 000 балів. Погодьтеся, що різниця з Infinix Zero 30 4G невелика, і обидва смартфони знаходяться в одному ціновому сегменті.

 

Через те, що Helio G99 не надто потужний, тротлінгу практично немає. Ми прикріпили зображення з усіма вимірами у синтетичних тестах. Під час тротлінг-тесту отримуємо гарну рівну лінію.

 

Тротлінг Infinix Zero 30 4G

Тротлінг Infinix Zero 30 4G

 

Якщо вам потрібен смартфон для соцмереж, перегляду відео, спілкування в месенджерах, відвідування веб-сторінок – Infinix чудово підійде. Це така собі робоча конячка для виконання базових завдань.

 

Варіант пам'яті у Infinix Zero 30 4G лише один. Але не варто засмучуватися, оскільки модифікація збалансована та оптимальна. У ній пропонується 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. У 2024 році для бюджетника більше й не треба.

 

З коробки Infinix Zero 30 4G працює з операційною системою Android 13 та фірмовою оболонкою XOS 13. Про повний функціонал цієї прошивки ми зараз розповідати не будемо. Згадаємо лише дві цікаві функції, які представлені у смартфоні.

 

Оболочка Infinix Zero 30 4G

 

По-перше, є можливість згенерувати будь-які шпалери за допомогою AI. Ви просто пишете текстовий запит та отримуєте готовий результат. Можна також вибрати стиль, у якому буде виконано зображення.

 

Можливості оболонки Infinix Zero 30 4G 

 

І друга цікава фішка – аналог опції Dynamic Island, яка зустрічається на Айфонах. У верхній частині заблокованого екрана може відображатись певна інформація про смартфон. Наприклад, поточний заряд батареї.

 

Які функції є у Infinix Zero 30 4G

Фірмова прошивка Infinix Zero 30 4G

 

 

Камери

Не менш важливий пункт, про який потрібно поговорити – камери Infinix Zero 30 4G. Цей телефон точно не можна зарахувати до камерофонів, але для своєї ціни він фотографує цілком непогано.

 

Головний модуль на 108 Мп без оптичної стабілізації і це можна розцінювати як мінус. Але при хорошому освітленні знімки виходять нормальними і жодного негативного враження не справляють.

 

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на основну камеру вдень

 

Вночі, звичайно, якість фото на Infinix Zero 30 4G сильно знижується. Але це все одно нормальний результат для бюджетника. Ми прикріпили приклади фотографій, щоб ви могли самостійно оцінити отримані знімки.

 

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на основну камеру вночі

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на основну камеру вночі

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на основну камеру вночі

 

Ультраширіка у Infinix Zero 30 4G немає. Зате роздільна здатність фронтальної камери становить цілих 50 Мп. І фронталка реально хороша (принаймні у доступній категорії смартфонів).

 

Немає надмірного дратівливого beauty-ефекту, яким грішать багато китайських телефонів, а особливо Xiaomi. Якщо переглянете прикріплені селфі, переконаєтесь в цьому.

 

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на фронтальну камеру

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на фронтальну камеру

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на фронтальну камеру

Як фотографує Infinix Zero 30 4G на фронтальну камеру

 

Запис відео на обидві камери Infinix Zero 30 4G здійснює у 1440p@30fps. Знову ж таки, для бюджетника це нормальний показник. Якість запису відео та звуку прийнятна.

 

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Автономність

Закриємо питання із часом автономної роботи. Тут Infinix Zero 30 4G майже не вирізняється на фоні конкурентів. Місткість акумулятора у нього стандартна – 5000 мАг. Якщо не дуже активно користуєтеся мобільним пристроєм, то можливе заряджання раз на півтора-два дні.

 

Потужність зарядки становить 45 Вт. Це не дуже багато, адже деякі конкуренти пропонують 67 Вт. Але проблем зі швидкістю підживлення Infinix Zero 30 4G не буде. До 75% смартфон заряджається приблизно за 30 хвилин.

 

Автономність Infinix Zero 30 4G

 

 

Ціна та висновки

Ось і настав час підбивати підсумки з огляду Infinix Zero 30 4G. Але перед цим озвучимо ціни на телефон. Модель вільно продається в Україні і цінник стартує приблизно з 8 755 грн.

 

В офіційному продажу Infinix Zero 30 4G теж є: девайс коштуватиме вам 9 999 грн. Йдеться про оптимальну та єдину модифікацію на 8/256 ГБ.

 

Ціна дуже приємна, оскільки пропонується глобальна версія із офіційною гарантією. Але не можна сказати, що Infinix Zero 30 4G взагалі не має конкурентів. Погляньмо на його суперників.

 

Плюси та мінуси Infinix Zero 30 4G

 

Перший і явний конкурент – це Poco M6 Pro. В офіційних українських магазинах він продається за 9 499 грн (теж модифікація на 8/256 ГБ). У нього такий же пластиковий корпус з вологозахистом IP54, але простіше дизайн.

 

По залізу різниці практично немає, зате у Poco краще камера з оптичною стабілізацією та ультраширіком. Є підтримка карти пам'яті та аудіоджек, а потужність заряджання становить 67 Вт.

 

Ще один конкурент – це Motorola Moto G84. У нього якісний OLED-екран з піковою яскравістю 1300 ніт, є підтримка мережі 5G, а процесор Snapdragon 695 5G знаходиться приблизно на тому ж рівні, що й Helio G99. Але оперативної пам'яті 12 ГБ.

 

Також присутній надширококутний модуль. В офіційному продажу за Moto G84 просять 9 499 грн.

 

Так що назвати Infinix Zero 30 4G прямо найкращим бюджетником не можна. У нього є конкуренти, і за деякими параметрами вони навіть крутіші.

 

Infinix Zero 30﻿

 

Але це не означає, що Infinix Zero 30 4G взагалі не варто розглядати до покупки. Телефон дуже добрий, і його сміливо можна називати «ТОПом за свої гроші», як і Poco M6 Pro та Moto G84. А який саме смартфон обрати – вирішувати вже вам.

 

Ціна Infinix Zero 30 4G

 

На цьому прощаємось із вами. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам огляд Infinix Zero 30 4G. До зустрічі!

 

Плюси:

  • повноцінна комплектація;
  • стильний дизайн;
  • покриття з екошкіри;
  • вологозахист IP54;
  • якісний AMOLED-екран;
  • немає ШИМу;
  • лінійний вібромотор;
  • гучний звук;
  • підекранний сканер відбитків пальців;
  • хороший процесор початкового рівня Helio G99;
  • 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті;
  • додаткові фішки у прошивці;
  • непогана основна та фронтальна камера;
  • відмінна автономність;
  • є в офіційному продажу;
  • доступна ціна.

 

Мінуси:

  • пластиковий корпус;
  • немає слота для карти пам'яті та аудіоджека;
  • слизька задня кришка;
  • на високій гучності звук трохи пищить;
  • відсутній надширококутний модуль;
  • основна камера без OIS.
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 14.02.2024
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