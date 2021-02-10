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Обзор Moto Edge 50 Ultra – топовый камерофон из дерева! Лучше Samsung Galaxy S24 Ultra?

28.08.2024 181 0

Привет, друзья. Бюджетные смартфоны становятся хитами продаж в нашей стране. Но знаете ли вы, что бренд выпускает настоящие топовые флагманы? К примеру, сейчас можно купить Moto Edge 50 Ultra – потрясающий камерофон в деревянном корпусе.

 

Обзор Moto Edge 50 Ultra

 

На технологическом рынке множество флагманских девайсов с прокачанными камерами, выбирать между ними нелегко. Смартфоны Motorola оптимальны, интересны и сбалансированы. Сейчас разберемся, сможет ли Moro Edge 50 Ultra сразиться с Google Pixel, Samsung, OnePlus и Apple.

 

Обзор Moto Edge 50 Ultra – топовый камерофон из дерева! Лучше Samsung Galaxy S24 Ultra?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Дисплей

Производительность

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Матрица:

P-OLED

Диагональ экрана:

6.7″

Разрешение экрана:

1220 x 2712 пикселей

Другие параметры экрана:

Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 144 Гц, поддержка HDR10+, пиковая яркость – 2500 нит

Материалы корпуса:

Алюминиевые граны, задняя крышка из дерева или экокожи

Защита:

IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), защитное стекло Gorilla Glass Victus 2

Габариты:

161.1 x 72.4 x 8.6 мм, вес 197 г

Цвета:

Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz

Процессор:

4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Варианты памяти:

12/512, 16/512, 16 ГБ/1 ТВ

Основная камера:

Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.3", размер пикселя 1.2µm, разнонаправленный PDAF, оптическая стабилизация;

Телефото: разрешение 64 Мп, сенсор 72 мм, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум;

Сверхшироугольный объектив: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 12 мм, угол обзора 122˚, размер пикселя 0.64µm, автофокусировка

Запись видео в 4K@30/60fps

Фронтальная камера:

Разрешение 50 Мп, размер пикселя 0.64µm, AF

Запись видео в 4K@60fps

Коммуникации:

Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS

Звук:

Стерео

Емкость аккумулятора:

4500 мАч

Зарядка:

Проволочное 125 Вт, беспроводное 50 Вт, реверсивное 10 Вт

Цена:

От 34 900 грн

 

Если оценить Moto Edge 50 Ultra по характеристикам, первое впечатление двоякое. Сразу отметим, что вместо топового Snapdragon 8 Gen 3 используется урезанная версия с приставкой «s». Емкость аккумулятора также не вызывает восторга. Еще и технология LTPO отсутствует.

 

Технические характеристики Moto Edge 50 Ultra

 

Но все это лишь поверхностное мнение. Нужно поближе познакомиться с новинкой, чтобы вынести справедливый вердикт. Ведь стоит Moto Edge 50 Ultra дорого, почти на уровне других топовых флагманов.

 

Комплектация

Наш детальный обзор стартует с распаковки. В отличие от A-брендов, Motorola оснащает свои устройства всеми необходимыми элементами. Даже есть дополнительный бонус – приятный аромат, которым пропиталась коробка и составляющие.

 

Комплектация Moto Edge 50 Ultra

 

Внутри нас встречает сам смартфон, документация, скрепка, пластиковый чехол полупрозрачный, шнур USB-С и тяжелый блок питания мощностью 125 Вт. Как для флагмана комплектация действительно царская. На такой приятной ноте двигаемся дальше.

 

Комплект поставки Moto Edge 50 Ultra

 

Дизайн, материалы, габариты

Главная фишка в наружном виде Moto Edge 50 Ultra – это деревянная задняя крышка. Да-да, компания утверждает, что корпус изготовлен из настоящего дерева с защитным покрытием. На ощупь напоминает пластик, но смотрится симпатично.

 

Материалы Moto Edge 50 Ultra

 

Два других варианта выполнены из привычной экокожи черного и персикового цветов. Возможно, кому-то старая добрая экокожа понравится больше новомодного дерева. Грани во всех случаях алюминиевые.

 

Цвета Moto Edge 50 Ultra

 

Moto Edge 50 Ultra позиционируется как крутой камерофон, и мы знаем основной минус таких флагманов. Они получают большие блоки камер, и к тому же тяжелый и толстый корпус. Каким-то чудом производители сегодняшней новинки избежали этих проблем.

 

Модули камер небольшие и аккуратные, как у стандартного среднебюджетника. Размеры составляют 161,1 x 72,4 x 8,6 мм с весом 199 граммов.

 

Moto Edge 50 Ultra из дерева

 

Сравнивая Moto с Samsung Galaxy S24 Ultra , видно, что последний значительно толще и шире. Корейцы точно забыли об эргономике, когда разрабатывали дизайн такого гиганта.

 

Габриты Moto Edge 50 Ultra

 

Влагозащита по стандарту IP68 с этим проблем не будет. Сканер отпечатков, очевидно, подэкранный, с оптической технологией. Учитывайте, что он не ультразвуковой, как у Pixel 9 Pro . ﻿

 

Звук Moto Edge 50 Ultra громкий и объемный, в то время как линейный вибромотор не производит особого впечатления. OnePlus 12 в этом плане будет лучше. Еще немаловажная для многих фишка – это технология eSIM. Далеко не каждый флагман, особенно китайский, его получает.

 

Звук Moto Edge 50 Ultra

 

Экран Moto Edge 50 Ultra изогнут, а не плоск, как у тех же девятых Пикселей. Если вам нравятся скругленные грани, дискомфорта не почувствуете. На этом, вероятно, с дизайном закончили. По эргономике однозначный плюс.

 

Округленные грани Moto Edge 50 Ultra

 

Дисплей

Уже на моменте знакомства с экраном Moto Edge 50 Ultra становится понятно, что компания не собиралась делать какой-нибудь инновационный флагман с особыми фишками. Его параметры просто нормальные, ничего необычного или суперкрутого.

 

Дисплей хороший, но у конкурентов установленные матрицы точно не хуже. Разрешение 1.5K, частота обновления – 144 Гц (конечно, не во всех сценариях).

 

Экран Moto Edge 50 Ultra

 

Указанная пиковая яркость – 2500 нит, что похоже на правду. Настоящее измерение смотрите на прикрепленном изображении.

 

Яркость экрана Moto Edge 50 Ultra

 

Уровень ШИМА минимален, глаза точно не будут уставать. У Samsung и Pixel показатели хуже, поэтому здесь Moto похвалим.

  • 100% – 6.7%
  • 75% – 7.2%
  • 50% – 8.4%
  • 35% – 12%
  • 25% – 9%
  • 10% – 10%
  • 0% – 19%.

 

ШИМ Moto Edge 50 Ultra

 

Цветопередача приятная, но только если выставить пресет «Естественный». С завода установлены насыщенные цвета, все кажется слишком ярким и контрастным.

 

Можно заключить, что дисплей Moto Edge 50 Ultra отличный, если рассматривать в отрыве от конкурентов. Чисто технически у соперников показатели выше.

 

Дисплей Moto Edge 50 Ultra

 

Производительность

Как мы уже упоминали, Moto Edge 50 Ultra работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Увлечений это не вызывает, поскольку аналогичное железо используется в бюджетном Poco F6 .

 

Вся эта ситуация с процессором разъясняется достаточно просто. У Мото тонкий корпус и суперпроизводительный Snapdragon 8 Gen 3 нагрел бы его до огромных цифр. Там невозможно реализовать полноценную и эффективную систему охлаждения.

 

Производительность Moto Edge 50 Ultra

 

Даже Snapdragon 8s Gen 3 сильно тротлит, о чем нам сообщают синтетические тесты. На графике мы видим падение производительности на 50%. К счастью, при реальном использовании нагрев и тротлинг почти не ощущаются.

 

Тротлинг Moto Edge 50 Ultra

 

Повседневные задачи выполняются легко и комфортно, ничего не ложится. Интерфейс круто оптимизирован, работает как часы. Во время звонков, вебсерфинга, общения в мессенджерах, просмотра видеонагрев минимален и незаметен.

 

Требовательные игрушки тоже не станут проблемой для Moto Edge 50 Ultra. В Genshin Impact можно играть на ультравысоких настройках графики. Средняя частота кадров составит 48-50fps, а нагрев – около 38.7°C.

 

Нагрев Moto Edge 50 Ultra

 

И все же мы не можем поставить новинке высокий балл за производительность. Ведь стоит Мото столько же, сколько флагман на Snapdragon 8 Gen 3. Производитель точно загнул с ценой, и это основная проблема смартфона.

 

Moto Edge 50 Ultra в играх

 

Зато на модификациях памяти не стали экономить. Базовая версия уже идет на 512 ГБ, оперативную можно выбрать на 12 ГБ и 16 ГБ. В топовом варианте вообще предлагают 1 ТБ внутреннего накопителя.

 

Модификации Moto Edge 50 Ultra

 

Операционная система

Плавно переходим к вопросу программного обеспечения. Moto Edge 50 Ultra функционирует на базе Android 14 с фирменной прошивкой, максимально напоминающей чистого зеленого робота.

 

Операционная система Moto Edge 50 Ultra

 

Если к стабильности работы интерфейса нет претензий, то функционал все же немного разочаровывает. В том смысле, что не хватает крутых фишек, как у Samsung и Pixel. История с функциями AI лучше всего реализована именно у корейца и американца, тогда как Moto отстает.

 

Чтобы вы понимали, из возможностей ИИ у Мото есть только создание обоев. Ну и аналог настройки Samsung Dex, предполагающий подключение телефона к компьютеру в качестве монитора. Для топового флагмана в 2024 году этого точно недостаточно.

 

Функции ИИ на Moto Edge 50 Ultra

 

По срокам поддержки Moto Edge 50 Ultra тоже проигрывает. Он будет получать обновление Андроида в течение трех лет, а Samsung и Пиксель уже вышли на уровень семи лет. Разница в четыре года существенная и на нее точно следует обратить внимание.

 

Камеры

Бренд предлагает Moto Edge 50 Ultra в качестве топового камерофона, и сейчас мы подробно проверим это утверждение.

Главный сенсор OmniVision OV50H на 50 Мп, оснащенный лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Сверхшироугольник с таким же разрешением, сенсор Samsung JN1.

 

Камеры Moto Edge 50 Ultra

 

У телефотообъектива разрешение 64 Мп, сам датчик называется OmniVision OV64B. Есть 3-кратный оптический зум.

 

Согласитесь, что параметры неплохие, но их с натяжкой можно назвать топовыми. Телевик средний, нет 5-кратного зума. Дюймовая матрица и другие суперфишки отсутствуют. Это и понятно, ведь в тонкий корпус они не поместились бы. Навороченные опции есть, например, у Vivo X100 Pro , и там настоящий гигант.

 

Фотовозможности Moto Edge 50 Ultra

 

Мы сравнили камеры Moto Edge 50 Ultra с Samsung Galaxy S24 Ultra. Теперь вы увидите результаты. Начнём с дневных снимков на главный модуль.

 

Фотографии отличаются по цветопередаче. У Moto более холодные оттенки, у Самсунга более теплые. По детализации и динамическому диапазону почти одинаково.

 

Примеры фото на Moto Edge 50 Ultra

Как фотографирует Moto Edge 50 Ultra днем на основную камеру

 

Если фотографировать людей, то скинтон чуть-чуть лучше на Самсунге, а с эффектом «боке» круче справляется Мото.

 

Как Moto Edge 50 Ultra фотографирует людей на основную камеру

Как Moto Edge 50 Ultra фотографирует людей на основную камеру

 

Высокую оценку за портретный режим получает Galaxy S24 Ultra. Да, у его соперника более проработана детализация, но общая картинка более привлекательна на Samsung.

 

Портретный режим на основной камере Moto Edge 50 Ultra

Портретный режим на основной камере Moto Edge 50 Ultra

Портретный режим на основной камере Moto Edge 50 Ultra

Портретный режим на основной камере Moto Edge 50 Ultra

 

В ночной съемке победителем выходит Moto Edge 50 Ultra. Меньше шумов и лучше работа с источниками света.

 

Примеры ночных фото на Moto Edge 50 Ultra

Примеры ночных фото на Moto Edge 50 Ultra

Примеры ночных фото на Moto Edge 50 Ultra

 

Угол обзора шире Мото. А так по детализации и цветопередаче сверхшироугольники схожи.

 

Фото на сверхширокоугольник Moto Edge 50 Ultra

 

Вы удивитесь, но телефото тоже лучше на Moto Edge 50 Ultra. Снимки, сделанные с помощью 3-кратного зума, кажутся более естественными и детализированными именно на Мотороле.

 

Фото с 3-кратным зумом на Moto Edge 50 Ultra

Фото с 3-кратным зумом на Moto Edge 50 Ultra

 

Ниже можете посмотреть пример фото с 5-кратного зума Мото и 6-кратного от Samsung. Здесь тоже кажется, что сегодняшний герой справляется лучше или почти одинаково с Галакси.

 

Фото с 5-кратным зумом на Moto Edge 50 Ultra

Фото с 5-кратным зумом на Moto Edge 50 Ultra

 

С задней камерой разобрались. Теперь переходим к фронтальной. Moto Edge 50 Ultra получил объектив Samsung JNS на 50 Мп.

 

Фронтальная камера Moto Edge 50 Ultra

 

Однако более качественные селфи делает Galaxy S24 Ultra. У него точно лучше детализация и динамический диапазон. У Moto более широкий угол обзора.

 

Пример фото на переднюю камеру Moto Edge 50 Ultra

Пример фото на переднюю камеру Moto Edge 50 Ultra

Пример фото на переднюю камеру Moto Edge 50 Ultra

 

Оба телефона записывают видео на фронталку в 4K с 30 кадрами в секунду. Samsung тщательно прорабатывает и передний и задний фон. Это особенно заметно в сложных условиях съемки. Moto концентрируется на лице и забывает о фоне.

Съемка видео на переднюю камеру Moto Edge 50 Ultra

 

Аналогичная ситуация с видеосъемкой на основной камере. Здесь тоже 4K с 60fps. Moto Edge 50 Ultra не может похвастаться широким динамическим диапазоном. Небо освещено, в то время как у Самсунга приятная естественная картинка. По другим параметрам все отлично у обеих моделей.

 

Съемка видео на главную камеру Moto Edge 50 Ultra

Съемка видео на главную камеру Moto Edge 50 Ultra

 

Итоги по камерам. Фотосъемка на задние объекты лучше у Moto Edge 50 Ultra. А вот фронталка и запись видео – у Samsung Galaxy S24 Ultra. Так что Моторол вполне можно рассматривать как отличный камерофон.

 

Автономность

Выходим на финишную прямую. Поговорим о времени автономной работы и будем подводить итоги. Moto Edge 50 Ultra оснащен аккумулятором на 4500 мАч. Да, емкость небольшая, путем чего мы и получили тонкий и легкий корпус.

 

Аккумулятор Moto Edge 50 Ultra

 

У конкурентов аккумуляторы гораздо больше. К примеру, OnePlus 12 может похвастаться батареей на 5400 мАч, а OnePlus Ace 3 Pro – вообще 6100 мАч.

 

Возникают ли проблемы с автономностью при реальном использовании? Нет, ничего критичного мы не заметили. Moto Edge 50 Ultra работает дольше на одном заряде, чем Pixel 8 Pro и Moto Edge 50 Pro. А OnePlus 12, конечно, показывает лучшие результаты.

 

Скорость зарядки Moto Edge 50 Ultra

 

Есть мощная проводная и беспроводная зарядка. С этим все отлично.

 

Цена и выводы

Ну что, друзья, подводим итоги. В Украине международную версию Moto Edge 50 Ultra можно купить за 43 99 грн. Столько просят за топовую модификацию на 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти. Цена за базовую версию составит около 38-39 тысяч грн.

 

Цена Moto Edge 50 Ultra

 

Можно сэкономить и найти где-то «серый» вариант, чья стоимость будет в пределах 35 000 грн. Пока это предел для Moto Edge 50 Ultra, дешевле вряд ли где-нибудь купите.

 

Другой вопрос: есть ли смысл вообще его покупать, ведь есть достойные конкуренты? Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max – однозначно лучшие варианты, но они огромны и неудобны.

 

Из более или менее компактных можем посоветовать OnePlus 12. Вот это идеальный сбалансированный флагман, за который не жалко отдать значительную сумму денег. На втором месте – Pixel 8 Pro. И уже где-то третье можно определить Moto Edge 50 Ultra.

 

Конкуренты Moto Edge 50 Ultra

 

Вам понравился этот смартфон? Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте посмотреть видеообзор. Удачи!

 

Плюсы:

  • Полноценная комплектация;
  • аккуратный дизайн;
  • небольшой вес и габариты;
  • эксклюзивная деревянная крышка;
  • влагозащита IP68;
  • отличный звук;
  • высокое разрешение экрана;
  • нет ШИМА;
  • хорошая повседневная производительность;
  • 512 ГБ ПЗУ;
  • отличные камеры;
  • мощная проволочная и беспроводная зарядка.

 

Минусы:

  • Средний вибромотор;
  • матрица без LTPO;
  • сильный тротлинг;
  • видеосъемка лучше у конкурента;
  • мало фишек AI;
  • всего 3 года обновлений ОС;
  • завышенная стоимость.
 
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 28.08.2024
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Обзор Moto Edge 50 Ultra – топовый камерофон из дерева! Лучше Samsung Galaxy S24 Ultra?