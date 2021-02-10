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Привет, друзья. Бюджетные смартфоны становятся хитами продаж в нашей стране. Но знаете ли вы, что бренд выпускает настоящие топовые флагманы? К примеру, сейчас можно купить Moto Edge 50 Ultra – потрясающий камерофон в деревянном корпусе.

На технологическом рынке множество флагманских девайсов с прокачанными камерами, выбирать между ними нелегко. Смартфоны Motorola оптимальны, интересны и сбалансированы. Сейчас разберемся, сможет ли Moro Edge 50 Ultra сразиться с Google Pixel, Samsung, OnePlus и Apple.

Обзор Moto Edge 50 Ultra – топовый камерофон из дерева! Лучше Samsung Galaxy S24 Ultra?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Дисплей

Производительность

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Матрица: P-OLED Диагональ экрана: 6.7″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 144 Гц, поддержка HDR10+, пиковая яркость – 2500 нит Материалы корпуса: Алюминиевые граны, задняя крышка из дерева или экокожи Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 Габариты: 161.1 x 72.4 x 8.6 мм, вес 197 г Цвета: Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Варианты памяти: 12/512, 16/512, 16 ГБ/1 ТВ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.3", размер пикселя 1.2µm, разнонаправленный PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 64 Мп, сенсор 72 мм, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум; Сверхшироугольный объектив: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 12 мм, угол обзора 122˚, размер пикселя 0.64µm, автофокусировка Запись видео в 4K@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 50 Мп, размер пикселя 0.64µm, AF Запись видео в 4K@60fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 4500 мАч Зарядка: Проволочное 125 Вт, беспроводное 50 Вт, реверсивное 10 Вт Цена: От 34 900 грн

Если оценить Moto Edge 50 Ultra по характеристикам, первое впечатление двоякое. Сразу отметим, что вместо топового Snapdragon 8 Gen 3 используется урезанная версия с приставкой «s». Емкость аккумулятора также не вызывает восторга. Еще и технология LTPO отсутствует.

Но все это лишь поверхностное мнение. Нужно поближе познакомиться с новинкой, чтобы вынести справедливый вердикт. Ведь стоит Moto Edge 50 Ultra дорого, почти на уровне других топовых флагманов.

Комплектация

Наш детальный обзор стартует с распаковки. В отличие от A-брендов, Motorola оснащает свои устройства всеми необходимыми элементами. Даже есть дополнительный бонус – приятный аромат, которым пропиталась коробка и составляющие.

Внутри нас встречает сам смартфон, документация, скрепка, пластиковый чехол полупрозрачный, шнур USB-С и тяжелый блок питания мощностью 125 Вт. Как для флагмана комплектация действительно царская. На такой приятной ноте двигаемся дальше.

Дизайн, материалы, габариты

Главная фишка в наружном виде Moto Edge 50 Ultra – это деревянная задняя крышка. Да-да, компания утверждает, что корпус изготовлен из настоящего дерева с защитным покрытием. На ощупь напоминает пластик, но смотрится симпатично.

Два других варианта выполнены из привычной экокожи черного и персикового цветов. Возможно, кому-то старая добрая экокожа понравится больше новомодного дерева. Грани во всех случаях алюминиевые.

Moto Edge 50 Ultra позиционируется как крутой камерофон, и мы знаем основной минус таких флагманов. Они получают большие блоки камер, и к тому же тяжелый и толстый корпус. Каким-то чудом производители сегодняшней новинки избежали этих проблем.

Модули камер небольшие и аккуратные, как у стандартного среднебюджетника. Размеры составляют 161,1 x 72,4 x 8,6 мм с весом 199 граммов.

Сравнивая Moto с Samsung Galaxy S24 Ultra , видно, что последний значительно толще и шире. Корейцы точно забыли об эргономике, когда разрабатывали дизайн такого гиганта.

Влагозащита по стандарту IP68 с этим проблем не будет. Сканер отпечатков, очевидно, подэкранный, с оптической технологией. Учитывайте, что он не ультразвуковой, как у Pixel 9 Pro . ﻿

Звук Moto Edge 50 Ultra громкий и объемный, в то время как линейный вибромотор не производит особого впечатления. OnePlus 12 в этом плане будет лучше. Еще немаловажная для многих фишка – это технология eSIM. Далеко не каждый флагман, особенно китайский, его получает.

Экран Moto Edge 50 Ultra изогнут, а не плоск, как у тех же девятых Пикселей. Если вам нравятся скругленные грани, дискомфорта не почувствуете. На этом, вероятно, с дизайном закончили. По эргономике однозначный плюс.

Дисплей

Уже на моменте знакомства с экраном Moto Edge 50 Ultra становится понятно, что компания не собиралась делать какой-нибудь инновационный флагман с особыми фишками. Его параметры просто нормальные, ничего необычного или суперкрутого.

Дисплей хороший, но у конкурентов установленные матрицы точно не хуже. Разрешение 1.5K, частота обновления – 144 Гц (конечно, не во всех сценариях).

Указанная пиковая яркость – 2500 нит, что похоже на правду. Настоящее измерение смотрите на прикрепленном изображении.

Уровень ШИМА минимален, глаза точно не будут уставать. У Samsung и Pixel показатели хуже, поэтому здесь Moto похвалим.

100% – 6.7%

75% – 7.2%

50% – 8.4%

35% – 12%

25% – 9%

10% – 10%

0% – 19%.

Цветопередача приятная, но только если выставить пресет «Естественный». С завода установлены насыщенные цвета, все кажется слишком ярким и контрастным.

Можно заключить, что дисплей Moto Edge 50 Ultra отличный, если рассматривать в отрыве от конкурентов. Чисто технически у соперников показатели выше.

Производительность

Как мы уже упоминали, Moto Edge 50 Ultra работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Увлечений это не вызывает, поскольку аналогичное железо используется в бюджетном Poco F6 .

Вся эта ситуация с процессором разъясняется достаточно просто. У Мото тонкий корпус и суперпроизводительный Snapdragon 8 Gen 3 нагрел бы его до огромных цифр. Там невозможно реализовать полноценную и эффективную систему охлаждения.

Даже Snapdragon 8s Gen 3 сильно тротлит, о чем нам сообщают синтетические тесты. На графике мы видим падение производительности на 50%. К счастью, при реальном использовании нагрев и тротлинг почти не ощущаются.

Повседневные задачи выполняются легко и комфортно, ничего не ложится. Интерфейс круто оптимизирован, работает как часы. Во время звонков, вебсерфинга, общения в мессенджерах, просмотра видеонагрев минимален и незаметен.

Требовательные игрушки тоже не станут проблемой для Moto Edge 50 Ultra. В Genshin Impact можно играть на ультравысоких настройках графики. Средняя частота кадров составит 48-50fps, а нагрев – около 38.7°C.

И все же мы не можем поставить новинке высокий балл за производительность. Ведь стоит Мото столько же, сколько флагман на Snapdragon 8 Gen 3. Производитель точно загнул с ценой, и это основная проблема смартфона.

Зато на модификациях памяти не стали экономить. Базовая версия уже идет на 512 ГБ, оперативную можно выбрать на 12 ГБ и 16 ГБ. В топовом варианте вообще предлагают 1 ТБ внутреннего накопителя.

Операционная система

Плавно переходим к вопросу программного обеспечения. Moto Edge 50 Ultra функционирует на базе Android 14 с фирменной прошивкой, максимально напоминающей чистого зеленого робота.

Если к стабильности работы интерфейса нет претензий, то функционал все же немного разочаровывает. В том смысле, что не хватает крутых фишек, как у Samsung и Pixel. История с функциями AI лучше всего реализована именно у корейца и американца, тогда как Moto отстает.

Чтобы вы понимали, из возможностей ИИ у Мото есть только создание обоев. Ну и аналог настройки Samsung Dex, предполагающий подключение телефона к компьютеру в качестве монитора. Для топового флагмана в 2024 году этого точно недостаточно.

По срокам поддержки Moto Edge 50 Ultra тоже проигрывает. Он будет получать обновление Андроида в течение трех лет, а Samsung и Пиксель уже вышли на уровень семи лет. Разница в четыре года существенная и на нее точно следует обратить внимание.

Камеры

Бренд предлагает Moto Edge 50 Ultra в качестве топового камерофона, и сейчас мы подробно проверим это утверждение.

Главный сенсор OmniVision OV50H на 50 Мп, оснащенный лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Сверхшироугольник с таким же разрешением, сенсор Samsung JN1.

У телефотообъектива разрешение 64 Мп, сам датчик называется OmniVision OV64B. Есть 3-кратный оптический зум.

Согласитесь, что параметры неплохие, но их с натяжкой можно назвать топовыми. Телевик средний, нет 5-кратного зума. Дюймовая матрица и другие суперфишки отсутствуют. Это и понятно, ведь в тонкий корпус они не поместились бы. Навороченные опции есть, например, у Vivo X100 Pro , и там настоящий гигант.

Мы сравнили камеры Moto Edge 50 Ultra с Samsung Galaxy S24 Ultra. Теперь вы увидите результаты. Начнём с дневных снимков на главный модуль.

Фотографии отличаются по цветопередаче. У Moto более холодные оттенки, у Самсунга более теплые. По детализации и динамическому диапазону почти одинаково.

Если фотографировать людей, то скинтон чуть-чуть лучше на Самсунге, а с эффектом «боке» круче справляется Мото.

Высокую оценку за портретный режим получает Galaxy S24 Ultra. Да, у его соперника более проработана детализация, но общая картинка более привлекательна на Samsung.

В ночной съемке победителем выходит Moto Edge 50 Ultra. Меньше шумов и лучше работа с источниками света.

Угол обзора шире Мото. А так по детализации и цветопередаче сверхшироугольники схожи.

Вы удивитесь, но телефото тоже лучше на Moto Edge 50 Ultra. Снимки, сделанные с помощью 3-кратного зума, кажутся более естественными и детализированными именно на Мотороле.

Ниже можете посмотреть пример фото с 5-кратного зума Мото и 6-кратного от Samsung. Здесь тоже кажется, что сегодняшний герой справляется лучше или почти одинаково с Галакси.

С задней камерой разобрались. Теперь переходим к фронтальной. Moto Edge 50 Ultra получил объектив Samsung JNS на 50 Мп.

Однако более качественные селфи делает Galaxy S24 Ultra. У него точно лучше детализация и динамический диапазон. У Moto более широкий угол обзора.

Оба телефона записывают видео на фронталку в 4K с 30 кадрами в секунду. Samsung тщательно прорабатывает и передний и задний фон. Это особенно заметно в сложных условиях съемки. Moto концентрируется на лице и забывает о фоне.

Аналогичная ситуация с видеосъемкой на основной камере. Здесь тоже 4K с 60fps. Moto Edge 50 Ultra не может похвастаться широким динамическим диапазоном. Небо освещено, в то время как у Самсунга приятная естественная картинка. По другим параметрам все отлично у обеих моделей.

Итоги по камерам. Фотосъемка на задние объекты лучше у Moto Edge 50 Ultra. А вот фронталка и запись видео – у Samsung Galaxy S24 Ultra. Так что Моторол вполне можно рассматривать как отличный камерофон.

Автономность

Выходим на финишную прямую. Поговорим о времени автономной работы и будем подводить итоги. Moto Edge 50 Ultra оснащен аккумулятором на 4500 мАч. Да, емкость небольшая, путем чего мы и получили тонкий и легкий корпус.

У конкурентов аккумуляторы гораздо больше. К примеру, OnePlus 12 может похвастаться батареей на 5400 мАч, а OnePlus Ace 3 Pro – вообще 6100 мАч.

Возникают ли проблемы с автономностью при реальном использовании? Нет, ничего критичного мы не заметили. Moto Edge 50 Ultra работает дольше на одном заряде, чем Pixel 8 Pro и Moto Edge 50 Pro. А OnePlus 12, конечно, показывает лучшие результаты.

Есть мощная проводная и беспроводная зарядка. С этим все отлично.

Цена и выводы

Ну что, друзья, подводим итоги. В Украине международную версию Moto Edge 50 Ultra можно купить за 43 99 грн. Столько просят за топовую модификацию на 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти. Цена за базовую версию составит около 38-39 тысяч грн.

Можно сэкономить и найти где-то «серый» вариант, чья стоимость будет в пределах 35 000 грн. Пока это предел для Moto Edge 50 Ultra, дешевле вряд ли где-нибудь купите.

Другой вопрос: есть ли смысл вообще его покупать, ведь есть достойные конкуренты? Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max – однозначно лучшие варианты, но они огромны и неудобны.

Из более или менее компактных можем посоветовать OnePlus 12. Вот это идеальный сбалансированный флагман, за который не жалко отдать значительную сумму денег. На втором месте – Pixel 8 Pro. И уже где-то третье можно определить Moto Edge 50 Ultra.

Вам понравился этот смартфон? Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте посмотреть видеообзор. Удачи!

Плюсы:

Полноценная комплектация;

аккуратный дизайн;

небольшой вес и габариты;

эксклюзивная деревянная крышка;

влагозащита IP68;

отличный звук;

высокое разрешение экрана;

нет ШИМА;

хорошая повседневная производительность;

512 ГБ ПЗУ;

отличные камеры;

мощная проволочная и беспроводная зарядка.

Минусы: