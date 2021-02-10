Обзор poco x6 и poco f6 – стоит ли переплачивать?

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Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим два смартфона от компании poco : Poco X6 и новинку Poco F6.

Poco уже давно ассоциируется в головах у людей как бренд, предлагающий более мощное железо за свои деньги, чем конкуренты, при этом немного экономя на других характеристиках. Эти устройства несколько из разных ценовых категорий, поэтому в этой статье мы подробно рассмотрим различия между устройствами, их преимущества и недостатки, чтобы вы могли решить, стоит ли переплачивать за старшую модель или может вам достаточно доступной версии.

Дизайн и дисплей

Начнем с общих черт – их дислпеи. У обоих они качественные за свои средства – 6.67 дюймовая OLED матрица с разрешением 1.5К (1220х2712 пикселей). PPI – 447, что очень приятно для глаз на устройствах с таким большим экраном, единственное их отличие в плане дислея – максимальная яркость при просмотре HDR контента у F6 выше – 2400 нит против 1800 нит. В повседневном использовании цифры более скромные. 500 болт можно выкрутить вручную, и до 1200 болт может выкрутить автояркость на солнце.

Относительно тактильных ощущений – здесь у обоих пластиковая задняя крышка и рамка, что меня как владельца Galaxy A55 немного разочаровало, однако вспоминаем, что Poco – это в первую очередь смартфон об игровых возможностях. А для этого у обоих есть качественный тактильный отзыв, так что по системе и в играх тактильные ощущения будут приятны.

Дизайн устройств достаточно сдержан и ненавязчив. Обе модели имеют тонкие рамки вокруг дисплея и небольшое отверстие для передней камеры. На задней панели расположен блок не слишком выступающей камеры. В целом, дизайн Poco X6 и F6 можно назвать современным и практичным, без каких-либо особых дизайнерских излишеств.

Относительно вариаций цветов – Poco X6 нам предлагается в трех цветах – черный, голубой и белый. Самый интересный из них белый, потому что у него как узоры из снежки, выглядит необычно.

Относительно цветов у старшей модели - здесь они строже, темно-серый, зелено-серый и титановый. Конечно, никакого титана здесь нет, но сейчас этот цвет в тренде.

Камера

Набор камер такой – основные камеры у устройств отличаются: Omnivision OV64B у младшего, против Sony IMX 882 у старшего, сверхширокоугольник чисто физически полностью одинаков – Sony IMX 355, старый знакомый еще с Pixel 3.

Сравнивать Poco X6 в плане камеры мы будем с Moto G84 – одна ценовая категория, как никак. Первая фотография – ночная, и мы сразу видим, как сливается Poco.

Далее мы сравнили сверхшироугольники – здесь по деталям Moto G84 снова берет верх.

Далее я решил сравнить Galaxy A55 и Poco F6. Попробовав сравнить эти два устройства – Galaxy A55 побеждает Poco F6 без шансов. Я бы не сказал, что на Poco камеры прям крайне плохи, но конкуренты в каждом ценовом сегменте предлагают решение немного лучше. На всех примерах ниже телефон самсунг справа, poco слева.

Ночью я вижу гораздо больше деталей, чем у Poco – в первую очередь это за счет размера сенсора – у Galaxy он просто больше.

Относительно дневных снимков, здесь тоже чуда не произошло, иногда китаец одерживает верх в плане цветопередачи, однако в другом вижу победу корейца – даже сверхширокоугольный модуль, здесь более широкий угол захвата, да и деталей больше.

Процессор и программное обеспечение

Poco X6 работает на базе процессора Snapdragon 7S Gen 2, оборудован восьмиядерной архитектурой с четырьмя ядрами Cortex-A78 на частоте 2.4 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 на частоте 1.95 ГГц. По памяти нам предлагают варианты на 8 или 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 или 512 Гб встраиваемой памяти. К сожалению, только UFS 2.2

Первой игрой для теста я выбрал Genshin Impact. Процессор в устройстве позволяет играть с приличной частотой кадров, но придется снижать качество графики для того, чтобы игровой процесс становился более комфортным. Если же ставить самые высокие настройки, вижу нестабильный FPS (средний около 30) и просадки с микрофризами, так что даже стабильно в консольном FPS тянет я не могу.

Call of Duty: Mobile, Snapdragon 7S Gen 2 демонстрирует хорошую производительность на высоких графических настройках и максимальной частоте кадров, которые мне и предложила игра при входе. Каких-то фризов я не заметил, все четко и плавно.

Poco F6 оснащен более мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3, который демонстрирует лучшие показатели производительности и энергоэффективности. Этот процессор размещается между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 по своим характеристикам, что делает его очень конкурентным решением для геймеров.

Это устройство мне захотелось протестировать на тротлинге, поскольку это устройство у меня было первое на данном чипсете, и я был приятно удивлен – стабильность графических ядер около 80%.

В играх, таких как Genshin Impact, Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивает стабильную игру при ультра-высоких графических настройках, позволяя наслаждаться плавной игровой графикой и быстрой реакцией на действия игрока. О проектах легче здесь даже заикаться желания не имею. Кстати, стандарты памяти здесь у нас UFS 4.0 и LPDDR 5X. По объему памяти на выбор дается две опции: 8/256 и 12/512.

Оба устройства работают на HarmonyOS (преемник MIUI), на 14 версии зеленого робота. В общем, система отдает iOS-стилю, анимации вполне приятны, интерфейс не лагает.

Автономность

Батарея Poco X6 имеет емкость 5100 мАч, что обеспечивает хорошую автономность. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что позволяет зарядить устройство до 100% примерно в час. Достаточно на день использования.

Poco F6 получил несколько меньшую батарею – 5000 мАч, но более мощную зарядку – 90 Вт. Однако, несмотря на меньшую емкость за счет энергоэффективного процессора этот смартфон держит совсем получше Poco. X6

Достоинства и недостатки

Плюсы Poco X6:

Достойная автономность

Очень крутой дисплей за свои деньги

Быстрая зарядка 67 Вт

Недостатки Poco X6:

Камера хуже конкурентов в своем ценовом сегменте

Тип памяти UFS 2.2

Плюсы Poco F6:

Сверхмощное железо

Тип памяти UFS 4.0

Приятная вибрация

Качественный дисплей

Недостатки Poco F6:

Пластиковая задняя крышка

Камера хуже в своем ценовом сегменте, чем у конкурентов

Вывод

Два устройства с одинаковой философией, но из разных ценовых категорий. Доплатив вы гораздо мощнее железо и лучше камеру, хотя она все равно будет немного хуже конкурентов, однако у конкурентов не будет столь мощного железа. Моя точка зрения – оба эти устройства можно брать, если вы играете в игры и цените качественные дисплеи.