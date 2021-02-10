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Привет, друзья. Сегодня у нас на обзоре очень интересный представитель – топовый убийца флагманов от китайцев, который должен порвать конкурентов в клочья. Redmi K70 Ultra рекомендуем тем, кому нужна максимальная производительность за недорого.

Смартфоны Xiaomi – это всегда нечто качественное, инновационное и доступное. А особенно серия Редми К, радующая суперпроизводительными девайсами по цене среднебюджетников. Давайте уже переходить к обзору Redmi K70 Ultra. Уверена, этот красавец вас заинтригует.

Redmi K70 Ultra – это китайский король мощности!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры, материалы

Дисплей

Производительность и память

Операционная система и версия

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 144 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 4000 нит Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Защита: IP68 (погружение на глубину 2 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9300+ Количество ядр: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.25 ГГц + три ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 2.85 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Immortalis-G720 MC12 Варианты памяти: 12/256, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ, 24 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 23 мм, размер матрицы 1/1.56», размер пикселя 1.0µm, PDAF, оптическая стабилизация; Сверхшироугольный объектив: разрешение 8 Мп, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm, угол обзора 119˚ Макрообъект: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 8K@24/30fps Фронтальная камера: Разрешение 20 Мп, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.8µm Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ИК-порт, навигационные службы GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5500 мАч Зарядка: Проволочное 120 Вт (до 100% за 24 минуты) Цена: От 350 евро (Китай), от 23 290 грн (Украина)

Ну что, друзья, удивлены? Хотя чему здесь удивляться: это ведь топовый Redmi K70 Ultra. Было вполне ожидаемо, что его технические характеристики приятно удивят.

Дисплей здесь крутой, с высокой частотой обновления и разрешением. Есть полноценная влагозащита, а процессор Mediatek Dimensity 9300+ – один из самых мощных на рынке. Зарядка супербыстрая, и, конечно, цена приятная.

Комплектация

Китайцы никогда не разочаровали скудным комплектом снабжения. Пока еще до них не дошел тренд на минимализм и разумное потребление, как это называют A-бренды. Redmi K70 Ultra приходит вместе с плотным силиконовым чехлом, блоком питания на 120 Вт, кабелем USB Type-C и скрепкой для SIM-слота.

Есть приятный бонус. На экране с завода наклеена защитная пленка, как всегда бывает у Xiaomi. Ничего отрицательного сказать не можем, поэтому двигаемся дальше.

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Дизайн, размеры, материалы

Дизайн – это дело вкуса, да и многие уже привыкли, что под невзрачным корпусом скрывается мощное железо. У Redmi K70 Ultra не то чтобы все плохо с внешним видом, но вопрос есть.

Блок камер занимает значимое место на верхней части корпуса. Это прямоугольный пьедестал со слегка закругленными краями, внутри которого располагаются три огромных сенсора и вспышка аналогичного размера.

Честно, первая у меня возникшая ассоциация была связана с пластинкой больших таблеток. Выглядит блок камер очень специфически.

Может показаться, что такие модули нужны для очень качественной съемки, но основная камера у Redmi K70 Ultra самая обычная. Ладно, пусть будет на вкус и цвет.

Крышка сделана из матового стекла, на котором почти не остается следов от пальцев. За это производителя стоит похвалить: матовый материал гораздо практичнее глянцевого. Грани из алюминия – стандартная картина.

Предлагается Редми К70 Ультра в трех базовых цветах – белом, фиолетовом и черном. Есть еще два эксклюзивных с длинными названиями Green Championship Edition и Orange Championship Edition, но они не получат широкого распространения. Блок камер там вообще необычный.

По размерам Redmi K70 Ultra велик и тяжел, как и все китайские среднебюджетники – 160.4 x 75.1 x 8.4 мм с весом 211 граммов.

К большому плюсу стоит отнести полноценную влагозащиту IP68. Как заявляет производитель, телефон можно погружать на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Повторять в реальной жизни не стоит, но дождь или какие-нибудь случайные капли точно не повредят.

Рамки вокруг экрана Redmi K70 Ultra тонкие и симметричные. Передняя панель выглядит более симпатично, чем задняя. Оптический сканер отпечатков пальцев скрыт под экраном, но слишком близко к нижней грани. Нужно к этому привыкнуть.

Если оценивать в целом, дизайн Redmi K70 Ultra нормален как для среднебюджетника. Впечатление немного портит блок камер, но это на любителя. Плоский экран и матовая задняя панель придают практичности, тонкие рамки, материалы корпуса премиальные.

Дисплей

Далее по списку экран Редми К70 Ультра. Матрица OLED, но без поддержки LTPO. Эту деталь можно простить, ведь перед нами все-таки не флагман.

Разрешение солидное – 1220 x 2712 точек. Но стоит отметить, что у Redmi K70 Pro было значение выше: 3200х1440 точек. Заметна ли эта разница в реальности? Нет, потому не стоит переживать.

Частота обновления составляет 144 Гц, но с оговорками. Следует понимать, что этот параметр не будет сохраняться при выполнении абсолютно всех задач. Иногда будет понижение до 60 Гц, что абсолютно нормально.

С яркостью Redmi K70 Ultra тоже нюансы. Сейчас производители повсюду рисуют пиковое значение 4000-4500 болт, но оно достигается только на отдельных участках экрана в режиме HDR. То есть реальная яркость гораздо ниже.

В характеристиках Редми К70 Ультра указана стандартная яркость 1600 нит, а во время реального измерения получаем около 1100 нит. На солнце все хорошо видно, проблем никаких.

Поэтому за экран Redmi K70 Ultra ставим высокую оценку. Проблем с ШИМом нет, дисплей красочный и яркий. Вы точно не разочаруетесь.

Производительность и память

Приближаемся к самой мощной части сегодняшнего обзора Редми К70 Ультра. Железо – вот главное преимущество сегодняшнего красавца. Если верить техническим характеристикам и тестам, здесь все не просто хорошо, а прямо замечательно.

Под капотом Redmi K70 Ultra стоит 4-нанометровый чип Mediatek Dimensity 9300+ с максимальной тактовой частотой 3.25 Гц. Это настоящий зверь, которому нет равных. Новинка побила все рекорды и обогнала у AnTuTu всех конкурентов. Достигнуто значение в 2382780 баллов.

Dimensity 9300+ можно считать соперником Snapdragon 8 Gen 3. Производительность у этих чипов примерно одинакова, хотя и показатели немного разнятся. Но тут возникает встречный вопрос: что же с нагревом и ртлингом при столь большой мощности?

Чудес не произошло, друзья. Тротлинг у Redmi K70 Ultra на месте, и в тесте заметно падение производительности примерно на 35%. Это нельзя назвать серьезной проблемой, поскольку запас мощности огромен, и все игрушки идут очень хорошо.

У Genshin Impact после получаса игры корпус нагревается максимум до 44℃, а иногда опускается до 40℃. Похожий результат мы видели в OnePlus Ace 3 Pro на Snapdragon 8 Gen 3. Играть на ультравысоких настройках графики комфортно, среднее значение –50-55 кадров в секунду.

Ситуация такая же, как у других китайских телефонов с супермощными чипами. Мощность, тротлинг и нагрев – уже привычная комбинация. И аналогично в повседневном использовании все летает.

Как это часто бывает с китайскими версиями, модификаций памяти у Redmi K70 Ultra ну очень много. Базовая идет на 12/256 ГБ, а дальше предлагается уже 512 ГБ с таким же объемом ОЗУ.

Вы не найдете привычную версию на 16 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Сразу уходит 512 ГБ или 1 ТБ. Есть и максимальная 1 ТБ ПЗУ и 24 ГБ ОЗУ. Вы уже придумали, куда использовать эти 24 ГБ? Мы пока нет.

Операционная система и версия

Ни для кого не секрет, что линейка Redmi K – чисто китайская. На глобальный рынок модели выходят уже под другими названиями или так и остаются только в пределах Китая. Многие пользователи предпочитают не переплачивать за глобалку и приспосабливаются к китайской версии. Сделать это вполне реально.

Redmi K70 Ultra работает на базе прошивки HyperOS с Android 14. О возможностях этой оболочки вы уже точно знаете, ничего нового сказать не можем. HyperOS 2.0 еще в разработке, пока мы ее не увидим.

Работает телефон стабильно, к его адекватности ноль претензий. Можно установить сервисы Google, удалить ненужные китайские приложения и комфортно пользоваться.

Кстати, сегодняшний герой еще называется Redmi K70 Extreme Edition. Это так, для справки.

Камеры

Теперь о камерах Redmi K70 Ultra. Сохранилась такая тенденция, что если среднебюджетник получает самое мощное железо и становится «убийцей флагманов», с камерами у него все будет довольно скромно. Это же и не камерофоны, так что понять можно.

Главный сенсор Sony IMX906 на 50 Мп с оптической стабилизацией. И фотографирует он ровно, без каких-либо особенностей. Традиционно при хорошем освещении и снимки хорошие.

Если сильно придираться, можно заметить, что иногда не хватает детализации, иногда проработка мелких объектов, иногда динамический диапазон узковат. В общем, фотографии хорошие.

Ночью уже хуже, бывают шумы и ощутимый недостаток резкости/детализации. Ничего критичного, но до флагманов, конечно, не дотягивает.

Два дополнительных модуля – это 2-мегапиксельный макро и 8-мегапиксельный ультраширик. Аналогичный набор встречается у 80% китайских среднебюджетников. Макро бесполезно, о нем даже говорить не будем.

Ультраширик хорош, но угол обзора ограничен. При дневном освещении снимки просто нормальные, а ночью фотографировать его не рекомендуем.

Фронтальная камера на 20 Мп. Особо не отличается от фронталок в других телефонах Xiaomi. Просто неплохо, для повседневных селфи. Есть легкая размытость кожи, не хватило детализации.

Максимальное качество записи видео – 8K с 30 кадрами в секунду. Есть и 4K с 60fps. Конечно, даже у 8K качество роликов совсем не такое, как, например, у Xiaomi 14. Просто хороший среднебюджетный уровень.

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Автономность

Рассмотрим время автономной работы Redmi K70 Ultra. Батарея емкостью 5500 мАч обеспечивает работу девайса без подзарядки в течение одного-двух дней в зависимости от интенсивности использования. То есть, при умеренной эксплуатации получаем в среднем полтора дня.

Также радует мощность в 120 Вт. Redmi K70 Ultra подпитывается до 100% всего за 24 минуты. Беспроводную зарядку не добавили, но это у нас слишком завышенные требования к доступному аппарату.

Цена и выводы

В Китае цены на базовую версию Редми К70 Ультра стартуют от 350 евро. В Украине, конечно, будет немного дороже. К примеру, ориентировочная стоимость за модификацию 16/512 ГБ составляет 22 999 грн. А версию 12/256 ГБ можно найти по 23 290 грн.

Стоит ли смартфон этих денег? Безусловно, да. Можно сразу приобрести с объемом памяти 512 ГБ, забыть о нехватке места и пользоваться огромным удовольствием.

Большой и яркий OLED-экран с высоким разрешением, влагозащита, качественные материалы корпуса, процессор Dimensity 9300+ – это лишь основные преимущества.

Следует учесть, что у Redmi K70 Ultra сохранен баланс. Производитель не только уехал за счет производительности и порадовал геймеров, но и сделал девайс удобным для повседневного использования.

Даже если не играете в игры и вам, в принципе, не нужен столь мощный чип, у новинки есть множество других плюсов.

Вопрос с камерами, как обычно, остается открытым. Они неплохие, но прямо хвалить их не можем. Если хотите именно камерофон с профессиональной съемкой, Редми К70 ультра вряд ли подойдет. А вот со всеми остальными задачами он справится на «ура».





Плюсы:

Полная комплектация;

OLED-экран с высоким разрешением;

частота обновления 144 Гц;

премиальные материалы корпуса;

влагозащита IP68;

супермощный Mediatek Dimensity 9300+;

много памяти;

нормальная основная камера;

запись видео в 8K;

аккумулятор 5500 мАч;

зарядка мощностью 120 Вт;

доступная цена.

Минусы: