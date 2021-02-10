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Привет, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о новых младших флагманах. И если недавние Motorola Edge 40 Neo и Redmi Note 13 Pro+ стоили достаточно бюджетно, то сегодня поднимем планку повыше и познакомимся с премиальным субфлагманом Samsung Galaxy S23 FE.

Да, это больше средний класс, а не полноценный топовый сегмент, несмотря на значительный ценник в 600 долларов. Но мы знаем, что субфлагманы Samsung никогда не были дешевыми, и часто они обладают вполне оправданными характеристиками и высоким качеством. Ведь предыдущий Galaxy S21 FE был достойной моделью. Поэтому давайте познакомимся с его преемником.

Обзор Samsung Galaxy S23 FE – новый хит или очередное разочарование?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы

Качество экрана

Производительность, память и ПО

Камеры

Автономность

﻿Цена, конкуренты и выводы

Технические характеристики

Матрица: Dynamic AMOLED 2X Диагональ экрана: 6.4″ Разрешение: 1080 x 2340 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1450 нит, поддержка HDR10+ Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевый каркас Цвета: Mint, Cream, Graphite, Purple Габариты: 158 x 76.5 x 8.2 мм при весе 209 г Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Exynos 2200 (для Европы), 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (для США) Количество ядер: Для Европы: одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A710 с частотой 2.50 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1.8 ГГц; Для США: одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.00 ГГц + три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.50 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1.80 ГГц Графический ускоритель: Для Европы – Xclipse 920 Для США – Adreno 730 Варианты памяти: 8/128 и 8/256 ГБ Операционная система: Android 13 с прошивкой One UI 5.1 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Телефото модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 75 мм, PDAF (фазовый автофокус), 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123˚ Запись видео в 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 26 мм Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Емкость аккумулятора: 4500 мАч Мощность зарядки: 25 Вт (зарядка до 50% за 30 минут) Цена: От 599 долларов

Ну что, друзья, по первому знакомству все достаточно хорошо. Перед нами типичный младший флагман – премиальные материалы корпуса, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор, хороший набор камер и ценник в 600 долларов.

Согласитесь, ничего суперкрутого и необычного в Samsung Galaxy S23 FE мы пока не видим. Нет никакого прорыва или ТОПа за свои деньги. Телефон достаточно дорогой, а характеристики на прежнем средне-высоком уровне – это стиль Samsung. Давайте поподробнее знакомиться с новинкой, чтобы сделать правильные выводы.

Samsung Galaxy S23 FE

Комплектация

Начинаем обзор Samsung Galaxy S23 FE с комплекта поставки. Здесь у нас небольшая прямоугольная коробка, внутри которой все место занимает сам смартфон. Комплектующих элементов очень мало – документация, скрепка для SIM-лотка и кабель USB-C на USB-C.

В комплектации вы не найдете ни блока питания, ни даже прозрачного силиконового чехла. Всё очень скупо, и это уже не новость. Большинство китайских субфлагманов выгодно выделяются на фоне Samsung – у них в комплекте есть и мощные адаптеры питания, и пеналы неплохого качества, и защитная пленка уже наклеена на экране. Что ж, давайте двигаться дальше.

Дизайн, габариты и материалы

Когда смотришь на Samsung Galaxy S23 FE, возникает чувство дежавю. Где-то мы уже видели аналогичный дизайн, а именно у Galaxy A54 и Galaxy S23+. Эти модели схожи как две капли воды, и такая тенденция начинает немного раздражать. Бренд просто делает все свои новинки как под копирку, и уже не разберешь, то ли перед тобой топовый флагман, то ли середнячок.

Сам дизайн смотрится неплохо, его даже можно назвать стильным и минималистичным. Камеры теперь без пьедестала по сравнению с Galaxy S21 FE. Наш сегодняшний герой предлагается в цветах Mint, Cream, Graphite и Purple – все цвета симпатичные и сдержанные.

Как же обстоят дела с эргономикой Samsung Galaxy S23 FE? Здесь все довольно плохо. Начнем с того, что задняя и передняя панели телефона полностью плоские и ровные, без закруглений и изгибов. Да и сами края корпуса острые. Поэтому грани устройства врезаются в руку и держать аппарат просто неудобно.

Отрицательно на эргономике сказываются и габариты – 158 x 76.5 x 8.2 мм при весе 209 граммов. Напомним, что у предшественника вес составлял 177 граммов. Новая модель стала более тяжелой и толстой, и никакой компактностью здесь и не пахнет.

Есть претензии к толщине рамок вокруг экрана – они очень большие по сравнению с конкурентами. Материалы корпуса премиальные: алюминиевый каркас и задняя стеклянная панель. Но следует учитывать, что глянцевое и очень маркое стекло собирает все следы от пальцев со скоростью света.

С двух сторон Samsung Galaxy S23 FE защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5. И это не плохо, но ведь у предшественника на передней панели было более крепкое стекло Gorilla Glass Victus. Кстати, о защите – стандарт IP68 никуда не делся и по-прежнему защищает модель от пыли и воды.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, срабатывает быстро и точно. Порт USB Type-C тоже на месте, он обеспечивает быструю передачу данных и поддерживает режим Dex. Можно установить две Nano-SIM карты и подключить виртуальную eSIM .

Немного про звук: два стереодинамика издают очень громкое звучание, но само качество звука могло быть и лучше. Чувствуется, что не хватает басов.

Подведем краткие итоги по дизайну Samsung Galaxy S23 FE. Смартфон большой, тяжелый и широкий, в руке лежит неудобно, задняя глянцевая спинка очень скользкая. Внешний вид симпатичен, но слишком напоминает другие модели Samsung. Влагозащита, порт USB-C со скоростной передачей данных и подэкранный сенсор получают от нас респект.

Качество экрана

Теперь на очереди – экран Samsung Galaxy S23 FE. Производитель установил матрицу Dynamic AMOLED 2X. Проще говоря, это обычный AMOLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1450 нит, и такого показателя будет достаточно в солнечный день.

Дисплей Samsung Galaxy S23 FE хороший, с приятной цветопередачей и достаточной яркостью. Но выяснилась неожиданная проблема с углами обзора. Если смотреть на экран под небольшим наклоном, появляется синеватый оттенок. Это простительно в бюджетном сегменте, но не в субфлагманском.

Показатели ШИМа тоже стабильно высокие. У смартфонов Samsung с этим постоянная проблема. Конечно, они не критичны, но если вы чувствительны к вредному мерцанию, то при низкой или средней яркости экрана можете почувствовать дискомфорт.

Из-за плохих угол обзора и высоких показателей ШИМа экран Samsung Galaxy S23 FE все-таки не может получить от нас максимальную оценку. У большинства конкурентов таких проблем нет.

Производительность, память и ПО

Перемещаемся к вопросу производительности Samsung Galaxy S23 FE. Вы наверняка знаете, что Samsung часто оснащает европейские и американские версии своих смартфонов разными чипами. Такая же ситуация и с нашим сегодняшним гостем. Аппарат для США поставляется с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 на борту, а в европейской версии – старый добрый Exynos 2200.

Поскольку в нашей стране будет продаваться именно модель Exynos 2200, об этом железо и поговорим. Этот чип встречался в прошлогодней линейке Galaxy S22, поэтому ничего нового мы вам не расскажем.

Samsung Galaxy S23 FE набирает больше миллиона баллов в AnTuTu. Это отличный показатель, согласно которому Exynos 2200 можно считать полноценным флагманским процессором. Но мы уже привыкли, что чем железо мощнее, тем сильнее оно греется и троттлит. В недавно представленной новинке эти проблемы никуда не делись.

В требовательных игрушках на ультравысоких параметрах Galaxy S23 FE греется до значительных цифр. Не критично, но легкий дискомфорт есть, когда держишь мобильное устройство в руках. В тестах на троттлинг падение производительности составляет около 25%, что считается стандартным показателем для мощных чипов.

Использовать Samsung Galaxy S23 FE для тяжелых игр можно, но придется мириться с нагревом и троттлингом. И все же стоит отметить, что ситуация с производительностью у Galaxy S23 FE немного лучше, чем у S22.

С вариантами памяти все достаточно скромно. В обеих версиях предлагается всего 8 ГБ ОЗУ, а постоянный накопитель можно выбрать на 128 или 256 ГБ. Базовую модификацию вообще не стоит рассматривать к покупке, поскольку 128 ГБ для субфлагмана в 2023 году – ничтожно﻿ мало. А вот объема на 256 ГБ должно хватить при умеренном использовании. Радует, что хоть стандарты новые и скоростные – LPDDR5X и UFS 3.1.

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По программному обеспечению у нас Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1. Здесь уже все нам знакомо, потому долго останавливаться на этом параметре не будем. Прошивка работает стабильно и быстро, есть полезные уникальные функции, и поддержка от производителя будет достаточно длительной. Ничего нового, поэтому двигаемся дальше.

Samsung Galaxy S23 FE

Камеры

Самое время поговорить о камерах Samsung Galaxy S23 FE. Установлен набор из трех модулей – главный 50-мегапиксельный с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом (такой же, как у Galaxy S22), телефото на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 12 Мп.

Начнём с основной камеры Samsung Galaxy S23 FE, которая фотографирует достаточно хорошо. Днем при естественном освещении фотки очень качественные и детализированные, с динамическим диапазоном все хорошо. Но до полноценных флагманов все равно не дотягивает. Это уровень немного выше среднего. Все это мы уже видели в Galaxy Galaxy S22.

Ночью результаты на 50-мегапиксельный сенсор хуже. Заметны сильные шумы, а детализация на низком уровне. Если очень постараться, можно сделать хорошие фотографии. Но все равно ночная съемка является посредственной.

На портретах иногда размываются неуместные детали, такие, как волосы или элементы одежды. Да и само размытие выглядит слишком резким. Хорошо, что в параметрах можно самостоятельно настроить интенсивность «боке».

Телефото объектив с оптическим зумом однозначно обрадовал. Опять же это не топовый флагманский уровень, но фотографии отличные – с хорошей резкостью и детализацией, края не размыты, при приближении качество не ухудшается.

Ультраширик Samsung Galaxy S23 FE днем показывает достойные результаты, а при недостатке освещения уже похуже. Результат лучше, чем у китайских моделей за 300 долларов, но до флагманов далеко.

На основную камеру видео можно записывать в 8K@24fps, и на бумаге это выглядит круто. Но согласитесь, что мало кто использует такое разрешение для повседневной съемки. Есть возможность осуществить запись и в 4K, но только 30 кадров в секунду. Качество картинки нормальное, как и запись звука. Но при желании можно придраться к немного странной цветопередаче.

На ультраширик и телефото вы сможете записывать видео только в 4K.

Фронтальная 10-мегапиксельная камера Samsung Galaxy S23 FE однозначно произвела положительное впечатление. Получаем детализированные селфи с приятной цветопередачей, которые даже не стыдно выложить в соцсеть.

В общем, по камерам Samsung Galaxy S23 FE однозначно неплохой, но мы видели и гораздо более крутые результаты. Необходимо понимать, что это не флагманский уровень, и тот же Xiaomi 13 Pro фотографирует гораздо лучше.

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Автономность

С времени автономной работы у Samsung Galaxy S23 FE все хорошо, но не идеально. Несмотря на тяжелый корпус, емкость батареи составляет 4500, а не 5000 мАч. Это можно считать пустяком, но в плане автономности Samsung все равно проигрывает китайским субфлагманам с аккумулятором на 5000 мАч.

При умеренном использовании стабильно получаем день работы. К двум суткам вряд ли удастся растянуть один заряд. И здесь всплывает вторая извечная проблема Samsung – низкая мощность зарядки.

Проводная зарядка у нас идет всего на 25 Вт. Согласитесь, что в 2023 году это просто смешно. Особенно учитывая, что многие китайцы предлагают около 100 Вт, а стоят при этом дешевле новенького Самсунга.

Радует, что Galaxy S23 FE получил беспроводную зарядку, вот только ее мощность не уточняется. Только известно, что она слабее проводной. А значит, беспроводным методом смартфон будет подпитываться очень долго.

Цена, конкуренты, выводы

Нельзя сказать, что ценник Samsung Galaxy S23 FE шокирует, потому что он особо не отличается от предшественника. Но недовольство от цены все равно есть, поскольку за базовую версию на 8/128 ГБ придется заплатить около 600 долларов. Согласитесь, что это дорого, даже с учетом всех оправданий, что это Samsung, высокое качество, длительные обновления и т.д.

Для сравнения предыдущую версию сейчас можно приобрести примерно за 22 999 грн, и речь идет о модификации 8/256 ГБ. Но следует отметить, что у Galaxy S 21 FE хуже материалы корпуса, более слабый процессор и основная камера. Выходит, смысла в покупке предшественника нет, поскольку ценник почти одинаковый.

Рассматривать Galaxy S22 в качестве альтернативы мы бы вам тоже не советовали, поскольку там практически аналогичные характеристики, а цена немного выше.

А вот Galaxy S23 – это уже более интересный вариант. У него лучше и камеры, и процессор, и экран, а габариты более компактные. Да, он стоит дороже Galaxy S23 FE, но можно подождать снижения цены, которое со временем точно будет.

Приблизительно в таком же ценовом диапазоне предлагается Xiaomi 13T, у которого экран с частотой развертки 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, набор отличных камер, аккумулятор емкостью 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой. Но мы согласны, что и для Xiaomi это дорого.

Если рассматривать ассортимент Google, то Pixel 7 однозначно проигрывает Samsung Galaxy S23 FE по многим параметрам. А вот Pixel 7 Pro может стать достойной альтернативой с более крутым камерам и дисплеям. Только это уже флагманский уровень с соответствующей ценой.

В сегменте субфлагманов Samsung Galaxy S23 FE однозначно достойный вариант. Да, модель недешевая, но она может похвастаться премиальными материалами корпуса, влагозащитой IP68, производительным железом, стабильным программным обеспечением. Но стоит ли покупать ее на старте продаж – большой вопрос. Лично мы рекомендуем подождать пока цена на этот смартфон упадет, и тогда это будет выгодное приобретение.

Samsung Galaxy S23 FE

Обязательно напишите в комментариях как вам Samsung Galaxy S23 FE. До встречи!

Плюсы:

качественные материалы корпуса;

симпатичный дизайн;

влагозащита IP68;

поддержка eSIM;

мощный процессор;

стабильное и многофункциональное ПО;

около 4 лет обновлений ОС;

отличные снимки на основную камеру днем;

хороший ультраширик и телефото;

запись видео в 8K;

хорошая фронтальная камера;

беспроводная зарядка.

Минусы: