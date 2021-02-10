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Здравствуйте, друзья! Давно мы не говорили о фитнес-браслетах и смарт-часах, и эту ситуацию нужно исправлять. На самом деле, на технологический рынок выходит не так много моделей, стоящих отдельного внимания. Но интересные гаджеты все равно есть, и «умные» часы Samsung Galaxy Watch 6 Classic как раз входят в это число.

Это устройство идеально подойдет пользователям, ищущим именно полноценный smart watch с расширенным функционалом, а не просто очередной фитнес-трекер. Samsung Galaxy Watch 6 Classic должен предлагать нам флагманские характеристики и соответствующую цену в 400 долларов. Если заинтересовались, читайте дальше.

Обзор Samsung Galaxy Watch 6 Classic – один из лучших смарт-часов!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Экран

Процессор и интерфейс

Подключение к телефону

Датчики и отслеживание параметров здоровья

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Параметр: Версия 47 мм: Версия 43 мм: Матрица: Super AMOLED Диагональ экрана: 1.5″ 1.3″ Разрешение экрана: 480х480 пикселей 432х432 пикселей Габариты: 46.5 x 46.5 x 10.9 мм при весе 59 г 42.5 x 42.5 x 10.9 мм при весе 52 грамма Материалы корпуса: Нержавеющая сталь, сапфировое стекло на передней панели Защита: Соответствие стандартам MIL-STD-810H, степень влагозащиты IP68 (погружение на глубину до 50 метров) Цвета: Черный, серебристый Процессор: 5-нанометровый Exynos W930 Ядро: Два ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1.4 ГГц Графический ускоритель: Mali-G68 Варианты памяти: 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной Операционная система: Android Wear OS 4 с фирменной оболочкой One UI Watch 5 Датчики измерения: Акселерометр, компас, гироскоп, барометр, пульсометр, пульсоксиметр, термометр, ЭКГ, датчик освещения Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Емкость аккумулятора: 425 мАч 300 мАч Цена: От 16 499 грн От 15 499 грн

Сразу обратим ваше внимание, что Samsung Galaxy Watch 6 Classic предлагается в двух версиях – диаметром 47 мм и 43 мм. Как можно понять по таблице, версии отличаются габаритами корпуса, диагональю экрана и емкостью аккумулятора. То есть отличия минимальны.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic сразу производит впечатление дорогих и качественных смарт-часов. Здесь и большой экран с сапфировым покрытием, корпус из нержавеющей стали, и полноценная ОС, и производительный процессор. Все, что нужно для удобного использования. Но не будем делать поспешных выводов, пока лучше не познакомимся с Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Комплектация

Наш подробный обзор Samsung Galaxy Watch 6 Classic стартует из комплекта поставки. Смарт-часы приходят в белой длинной прямоугольной коробке, по центру которой изображена сама модель, а в верхней части красуется название. Такая упаковка типична для «умных» часов, так что здесь ничего особенного.

Комплектация на первый взгляд может показаться скромной, но есть все необходимые элементы. Это беспроводная магнитная зарядка с кабелем USB и документация. Никаких сменных ремешков и других излишеств. Больше здесь смотреть не на что, поэтому откладываем комплект поставки и двигаемся дальше.

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Внешний вид Samsung Galaxy Watch 6 Classic не вызывает каких-либо особых впечатлений. Это стандартные смарт-часы с круглым экраном, выполненные в строгом классическом стиле (как уже можно понять из названия).

Материалы корпуса Samsung Galaxy Watch 6 Classic премиальны, как и подобает устройству стоимостью 400 долларов. Здесь у нас нержавеющая сталь, а дисплей имеет покрытие из прочного сапфирового стекла. Цвета всего два – элегантный серый и такой же черный.

Как мы уже говорили, приобрести Samsung Galaxy Watch 6 Classic можно в двух вариантах – один диаметром 43 мм, другой – с 47 мм. Часы не выглядят слишком громоздкими на руке, но если у вас тонкое запястье, то лучше выбрать 43 мм. Вариант из 47 мм больше подойдет для мужской руки.

Кстати, о габаритах: Galaxy Watch 6 Classic в диаметре 43 мм имеет размеры 42.5 x 42.5 x 10.9 мм с весом 52 грамма, а в диаметре 47 мм – 46.5 x 46.5 x 10.9 мм при массе 59 граммов. Это вполне нормальные и сбалансированные габариты.

Толщина рамок вокруг экрана уменьшилась, благодаря чему сам дисплей стал больше. Но о нем поговорим чуть позже.

Как и подобает флагманским смарт-часам, Samsung Galaxy Watch 6 Classic получила влагозащиту по стандарту IP68, предусматривающую погружение на глубину до 50 метров. Есть и соответствие стандарту MIL-STD-810H. Вот только производитель сразу охлаждает наш восторг и заявляет, что проверять устройство на прочность не стоит.

Давайте рассмотрим кнопки управления на торцах Samsung Galaxy Watch 6 Classic. На левой грани находится две клавиши – вверху черно-красная Домой и нижняя черная Назад. Первая кнопка имеет несколько возможностей: с помощью одного нажатия можно вернуться на главный экран, двойное нажатие запустит последнюю программу, а одиночное длинное вызовет виртуального помощника Bixby.

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Также на левом торце Samsung Galaxy Watch 6 Classic расположен микрофон, возможности которого обсудим в следующих пунктах. Аудиоджек отсутствует.

В Samsung Galaxy Watch 6 Classic вернули механический безель, понравившийся многим пользователям. Кроме функции управления, он дополнительно защищает дисплей гаджета от повреждений. Возвращается безель плавно и четко, и настраивать часы таким образом очень удобно и приятно.

Еще в дизайне Galaxy Watch 6 Classic осталось рассмотреть ремешки. Здесь ничего особенного: это те же ремешки с размером 20 мм, но с новым креплением. И такой крепеж действительно удобнее и проще. Для смены ремешка достаточно нажать одну кнопку продолговатой формы. Никаких лишних движений и замысловатости.

По дизайну и всем дополнительным моментам, связанным с ним, Samsung Galaxy Watch 6 Classic получает от нас высокую оценку. Часы выглядят дорого, материалы очень приятные, сборка качественная, есть безель, присутствует влагозащита, ремешки меняются очень легко. Что еще нужно для удобного использования? Верно, ничего.

Экран

Теперь ознакомимся с дисплеем Samsung Galaxy Watch 6 Classic. В версии 47 мм представлен экран диагональю 1,5 дюйма с разрешением 480х480 пикселей, а в диаметре 43 мм идет диагональ 1,3 дюйма при разрешении 432 на 432 дюйма. В обоих случаях используется матрица Super AMOLED.

Понятно, что это не экран смартфона, потому долго говорить о нем нет смысла. В любой версии дисплей качественный и яркий, все элементы отлично видны даже на солнце. А все благодаря пиковой яркости в 2000 болт, которой хватает с головой.

Конечно, есть режим Always on Display с большим приятным функционалом. Информация, отображаемая на экране, зависит от выбранного циферблата.

Как уже говорилось, дисплей покрыт сапфировым стеклом, что должно обеспечить защиту от царапин. Есть и олеофобные покрытия, только следы от пальцев все равно остаются. Их видны под определенным углом, но все равно это портит внешний вид часов. Поэтому протирать экран придется по несколько раз в день.

Процессор и интерфейс

Подбираемся к самому интересному – «начинке» Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Часы работают под управлением новой операционной системы Android Wear OS 4, а поверх установлена фирменная прошивка One UI Watch 5.

В виде процессора используется чип Exynos W930, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Тактовая частота – 1.4 ГГц. Оперативная память 2 ГБ, а постоянная – 16 ГБ. Для часов этого предостаточно.

Возможно, эти скучные характеристики вам ни о чем не говорят, поэтому попытаемся рассказать, как обстоят дела с производительностью Galaxy Watch 6 Classic на самом деле.

Итак, поначалу интерфейс. Учитывая, что наше сегодняшнее устройство является настоящим smart watch, а не только фитнес-браслетом, на него можно устанавливать разные программы с полноценным (почти) функционалом. Приложения загружаются из Google Play, и список поддерживаемых программ достаточно велик.

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Есть и множество виджетов, которые будут выводить необходимую вам информацию сразу на экран. Чтобы получить доступ к этим виджетам, достаточно сделать свайп справа налево. Кстати, сейчас самое время поговорить об управлении интерфейсом Samsung Galaxy Watch 6 Classic:

свайп снизу вверх – откроется экран с приложениями;

свайп сверху вниз – появятся быстрые настройки;

свайп слева направо – вы увидите сообщение.

Через Samsung Galaxy Watch 6 Classic можно ответить на сообщение и даже принять звонок. Для этого в часах предусмотрены микрофон и динамик, расположенные на корпусе. Качество телефонной связи, конечно, среднее, и нормальный разговор вряд ли получится. Но в экстренных случаях, когда нет времени доставать телефон, такой вариант подойдет.

Также при чрезвычайной занятости можно быстро написать сообщение, используя уже готовые шаблоны. Опять же, это не очень удобно, но иногда может пригодиться.

Все работает относительно быстро, никаких глюков и подтормаживания. Частота развертки экрана составляет 60 Гц, и ее достаточно для плавного скроллинга.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Подключение к телефону

Здесь все стандартно, так что долго останавливаться на этом моменте не будем. Samsung Galaxy Watch 6 Classic синхронизируется с мобильным устройством с помощью Bluetooth 5.3. Определение гаджета и подключения происходит очень быстро, особенно со смартфонами Samsung.

Для синхронизации и настройки Samsung Galaxy Watch 6 Classic можно использовать несколько фирменных программ. Это Galaxy Wear, Samsung Healt и Samsung Health Monitor. Функционал этих приложений очень велик, и они существенно отличаются друг от друга.

Какой-нибудь одной программы вам может быть недостаточно, чтобы полностью настроить «умные» часы под свои предпочтения. Так что придется использовать несколько инструментов, что не очень удобно.

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Датчики и отслеживание параметров здоровья

Конечно, Samsung Galaxy Watch 6 Classic это еще и фитнес-браслет, который поможет во время тренировок и позволит отслеживать определенные параметры здоровья. Это пульс, насыщение крови кислородом, температура тела и АД.

Часы даже умеют делать ЭКГ, но не стоит относиться к этому серьезно. Как не стоит относиться серьезно ко всем остальным измерениям показателей здоровья. Если пульс и сатурацию крови устройство измеряет еще более или менее корректно, то АД уже под вопросом. Производитель сам подчеркивает, что это далеко не истина в последней инстанции.

Еще Samsung Galaxy Watch 6 Classic проводит мониторинг сна и дает полезные рекомендации по улучшению качества вашего отдыха. Но все это мы уже видели в бюджетных (и не только) фитнес-трекерах.

Смарт-часы оснащены датчиком BioActive, который нужен для измерения показателей тела – это мышечная масса, висцеральный жир, индекс массы тела, процент воды в организме. Особенно такие замеры будут полезны для спортсменов. Точность не 100%, но приблизительно определить необходимые параметры можно.

За сохранность и упорядочение всей этой информации отвечает фирменное приложение Samsung Health. Там вы найдете данные о своей активности (шаги, сожженные калории, времени активности), показателях по сну, сведения о тренировках (расстояние, средний пульс, средний темп) и т.д. Благодаря GPS всегда можно посмотреть свой маршрут.

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Samsung Galaxy Watch 6 Classic поддерживает около 90 режимов тренировки. Этого предостаточно, только автоматическое определение тренировок работает плохо.

Если говорить о датчиках, то smart watch оснащен акселерометром, гироскопом, компасом, барометром, пульсоксиметром, пульсометром, термометром и датчиком освещения. Имеются и NFC для осуществления бесконтактных оплат. С навигационных служб поддерживаются GPS, GLONASS, GALILEO и BDS.

Автономность

Емкость аккумулятора зависит от версии Galaxy Watch 6 Classic. В версии на 43 мм батарея меньше – 300 мАч; в версии на 47 мм, соответственно, больше – 425 мАч.

При реальном использовании получаем примерно одинаковое время автономной работы. И составляет около 30 часов. Если отключить AOD, можно растянуть этот срок до 40 часов. В умеренном режиме заряжать смарт-часы придется примерно раз в два дня. И это обычный итог для такового устройства.

А вот супербыстрой зарядки нет. На полное заполнение заряда Samsung Galaxy Watch 6 Classic уйдет 1 час 30 минут. До 50% гаджет подпитается примерно через полчаса. Накормить батарею поможет беспроводная магнитная зарядка, идущая в комплекте.

Цена и выводы

Давайте озвучим цену Samsung Galaxy Watch 6 Classic и будем подводить итоги. В Украине версию на 47 мм можно приобрести примерно за 16499 грн. Часы диаметром 43 мм обойдется дешевле – 15 499 грн. Также в нашей стране предлагается версия с eSIM (диаметр 47 мм), и она уже значительно дороже – 18499 грн.

Кому-то может показаться, что это слишком дорого для часов, даже для «умных». Но нужно учесть, что это флагманское устройство, и свою цену оно полностью оправдывает. Если вам нужен полноценный smart watch с премиальным дизайном, качественными материалами корпусами, полноценной операционной системой – Samsung Galaxy Watch 6 Classic является достойным вариантом.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Несколько дешевле можно приобрести стандартную версию Samsung Galaxy Watch 6, и мы рекомендуем присмотреться к ней. Отличий от модификации Classic минимум. Главное отличие между ними заключается в материалах корпуса – нержавеющая сталь против алюминия. Конечно, нержавеющая сталь позиционируется как премиум материал, потому и высока цена на версию Classic.

Хотите максимально сэкономить? Тогда посмотрите в сторону прошлой версии Samsung Galaxy Watch 5. По некоторым параметрам она слабее шестого поколения, но для повседневного использования этого будет достаточно.

Возвращаясь к Samsung Galaxy Watch 6 Classic, скажем, что это отличные смарт-часы со стильным дизайном и всеми необходимыми функциями, но альтернативы у него все же есть. Окончательное решение, конечно, остается за вами, а мы на этом прощаемся. До встречи!

Плюсы:

качественный экран Super AMOLED;

на выбор предоставляются две версии с разным диаметром;

корпус из нержавеющей стали;

удобное крепление ремешков;

наличие безеля;

экран с сапфировым стеклом;

влагозащита IP68;

стильный дизайн;

производительный и энергоэффективный процессор;

2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ;

полноценная операционная система;

стабильная работа интерфейса;

возможность отвечать на звонки;

возможность измерять АД и температуру тела;

более 90 спортивных режимов;

есть NFC и GPS;

беспроводная зарядка.

можно приобрести версию из eSIM.

Минусы: