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Привет, друзья! Мы пожаловали к вам с новым интригующим обзором. В этот раз будем обсуждать топовый камерофон Vivo X100 Pro, вышедший в конце 2023 года и имеющий все шансы стать лучшим Android-смартфоном на 2024 год.

Сразу скажем, что по техническим характеристикам это настоящий монстр, у которого идеально просто все: начиная с дисплея и заканчивая автономностью. Ну и, конечно, камеры здесь супер, потому Vivo X100 Pro можно сразу называть флагманским камерофоном. Если мы уже успели вас заинтересовать, то устраивайтесь поудобнее и приступайте к чтению обзора Vivo X100 Pro.

Обзор Vivo X100 Pro – это идеальный Android-смартфон в 2024 году! Поставил на колени Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Качество экрана

Производительность, память, ОС﻿

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6.78'' Разрешение: 1260 x 2800 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 3000 нит, плотность пикселей – 453 ppi Габариты: 164.1 x 75.3 x 8.9 (9.1) мм, вес 221 (225) грамм Материалы корпуса: Стеклянная крышка и алюминиевая рамка Цвета: Startrail Blue, Asteroid Black, Sunset Orange, White Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9300 Графический ускоритель: Immortalis-G720 MC12 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.25 ГГц + три ядра Cortex-X4 с частотой 2.85 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2.0 ГГц Операционная система: Android 14 с прошивкой Funtouch 14 (глобальная версия) или OriginOS 4 (китайская версия) Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, сенсор 23 мм, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/0.98", размер пикселя 1.6µm, PDAF (фазовый автофокус), Laser AF (лазерная автофокусировка), OIS (оптическая стабилизация); Перископное телефото: разрешение 50 Мп, сенсор 100 мм, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/2", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 4.3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 50 Мп, сенсор 15 мм, диафрагма f/2.0, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/2.76", размер пикселя 0.64µm, AF (фазовый автофокус) Запись видео в 8K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, сенсор 20 мм, диафрагма f/2.0, HDR, запись видео в 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Аккумулятор: 5400 мАч Быстрая зарядка: Проводная 120 Вт (до 50% за 12 минут), беспроводная 50 Вт, реверсивная беспроводная Цена: Около 1000 евро (глобальная версия)

Как мы и говорили, по техническим параметрам Vivo X100 Pro просто красавчик. Это самый топовый флагман с LTPO AMOLED экраном высокого разрешения и с огромной пиковой яркостью, 4-нанометровым мощным процессором, тройной камерой с потрясающими параметрами, вместительным аккумулятором и беспроводной зарядкой. Цена здесь тоже подходящая: за глобальную версию вам придется отдать около 1000 евро.

Vivo X100 Pro производит великолепное первое впечатление, но не торопитесь с выводами. Мы видели много достойных камерофонов и все они имели какие-то недостатки. Найти идеальный флагман достаточно тяжело. Может быть, Vivo X100 Pro станет конкретно таковой моделью? Продолжаем знакомство с гостем.

Vivo X100 Pro

Комплектация

Любой наш обзор начинается с комплекта снабжения, и Vivo X100 Pro не стал исключением. Смартфон приходит в достаточно большой коробке квадратного размера. Но нас больше всего интересует ее содержание. Внутри упаковки вы найдете огромный блок питания, кабель USB, скрепку, макулатуру и комплектный чехол.

Цвет чехла зависит от окраски, в которой вы приобрели Vivo X100 Pro. Если покупать смартфон в голубом цвете, получите обычный прозрачный пенал, который имеет все шансы быстро пожелтеть. А вот варианту в черном цвете более повезло, поскольку там чехол соответственно черный, и его качество немного отличается к лучшему.

Больше о комплектации сказать нечего. Разве что остается напомнить вам, что в случае покупки китайской версии не забудьте приобрести отдельно переходник под наши розетки. Откладываем коробку в сторону и переходим к более интересным моментам.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Как только берешь Vivo X100 Pro в руки, сразу понимаешь, что это типичный камерофон. А все из-за огромной шайбы на задней панели, которая не такая уж большая по сравнению с конкурентами. К примеру, у Xiaomi 13 Ultra блок камер гораздо больших размеров + он еще и сильно выступает над поверхностью. Vivo X100 Pro более скромный в этом плане, но дизайн задней панели все равно на любителя.

Как и изогнутый экран, который тоже нравится далеко не всем. Оптический сканер отпечатков пальцев у Vivo X100 Pro находится под экраном, но слишком близко к нижней грани. Потребуется немного времени, чтобы приспособиться к такому решению. Сканер однозначно хороший и к его работе нет претензий. Просто учитывайте, что площадь датчика не очень большая и он не ультразвуковой.

Задняя крышка Vivo X100 Pro сделана из стекла с небольшой текстурой. Поверхность не собирает следы от пальцев, за что ей однозначный респект. Каркас алюминиевый, как это должно быть у настоящего флагмана.

На глобальном рынке Виво Х100 Про продается только в голубом и черном цветах. Для китайского рынка больше разнообразия: там еще есть белая и оранжевая окраска.

По сборке Vivo X100 Pro все отлично. Смартфон выполнен очень качественно и это отчетливо ощущается, когда держишь его в руках. Кстати, по эргономике: модель точно не назовешь компактной, это стандартный тяжелый камерофон, да еще и с изогнутым экраном. Габариты Vivo X100 Pro составляют 164.1 x 75.3 x 8.9(9.1) мм с весом 221(225) граммов.

Если вам нужен небольшой и легкий аппарат, просто забудьте об этой модели. Производители еще не научились делать компактные камерофоны (да и научатся ли?) потому что имеем, то имеем.

Блок камер у Виво Х100 Про имеет специальное покрытие. Оно не только защищает от повреждений, но и уменьшает блики в объективах. Весьма интересная фишка. По разъемам все стандартно: слот для двух nano-SIM, мультимедийные динамики, дополнительные микрофоны, разъем Type-C и ИК-порт.

Вибромотор тоже флагманский, как и стереозвук. Придраться не к чему, все на самом высоком уровне, как и у других топовых устройств холдинга BBK. На такой положительной ноте переходим к следующему важному параметру, а именно к экрану Vivo X100 Pro.

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Качество экрана

Если посмотреть на технические характеристики дисплея Виво Х100 Про, то может показаться, что экран здесь хуже, чем у конкурентов. Разрешение 1.5K, а не 2K, нет Dolby Vision, матрица называется просто AMOLED без каких-либо громких дополнительных слов. Но отбросим всю эту рекламную мишуру и просто посмотрим на экран Vivo X100 Pro во время настоящего использования.

Друзья, вас точно удивит качество экрана Виво, поскольку здесь все прекрасно. Дисплей яркий, красочный, контрастный – к нему применимы просто все положительные эпитеты, которые можно придумать.

Технология LTPO на месте, а также частота обновления 120 Гц. В настройках подкручиваются все необходимые параметры. Даже под прямыми солнечными лучами содержимое дисплея хорошо видно.

Проблем с ШИМом у Vivo X100 Pro также нет. Посмотрим на наши измерения:

100% – 20%

75% – 25%

50% – 20%

35% – 20%

25% – 12%

10% – 7%

0% – 10%.

Экран Vivo X100 Pro прекрасен, и ему мы ставим самую высокую оценку. Он точно не хуже, чем у конкурентов (а даже лучше).

Производительность, память, ОС

Вот мы и добрались до «начинки» Vivo X100 Pro. В качестве процессора здесь используется Mediatek Dimensity 9300. Чтобы вам было понятнее, его можно считать прямым конкурентом мощнейшего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Как-то так сложилось, что процессоры Qualcomm пользовались большим доверием среди пользователей по сравнению с Mediatek, но в последние годы эта тенденция круто изменилась.

Вы, наверное, будете удивлены, когда мы скажем, что Mediatek Dimensity 9300 ведет себя гораздо лучше в играх, чем новейший Snapdragon 8 Gen 3 (да и прошлые поколения). Драконы греются, и это всем известный факт. Иногда нагрев становится таким интенсивным, что просто мешает игровому процессу.

Вы спросите – а разве Mediatek Dimensity 9300 не греется и не троттлит в мощных игрушках? Нет, друзья. Удивительно, что здесь практически нет нагрева, корпус не превращается в печку и вам ничего не помешает насладиться игрой хоть 30 минут, хоть 2 часа.

Да, в синтетических тестах все далеко не идеально, но на самом деле результат гораздо круче. Мы протестировали Vivo X100 Pro в таких мощных играх как Genshin Impact и Honkai, и там все было отлично – стабильно высокий fps и минимум нагрева.

Виво Х100 Про спокойно можно рассматривать как геймерский смартфон. Dimensity 9300 просто творит какие-то чудеса: давно мы не видели, чтобы столь мощный чип практически не нагревался.

При повседневном использовании все не менее круто. У нас на тесте была китайская версия аппарата с прошивкой OriginOS 4. И там интерфейс просто летает. В этом заслуга не только производительного процессора, но и оптимальной оптимизации самой операционной системы.

Скажем пару слов о OriginOS 4. Прошивка очень хорошая, внутри все сделано скрупулезно и стильно, но нельзя сказать, что продумано прямо до мелочей. Несмотря на прикольный интерфейс и стабильное функционирование OriginOS в некоторых моментах может показаться неудобной. Да и не забываем о большом количестве бесполезных китайских приложений, рекламы и прочего.

В принципе, пользоваться китайским OriginOS в нашей стране возможно. Это не доставит вам каких-то особых забот. Но глобальная Funtouch 14 все-таки более удобна и должна понравиться больше.

Из коробки Vivo X100 Pro работает на новом Android 14. Зная политику бренда, можно смело заявлять, что мобильное устройство будет обновляться достаточно долго. Смартфон точно получит и Android 15, и Android 16, и возможно даже Android 17 (как далеко мы зашли).

С вариантами памяти у Vivo X100 Pro тоже все отлично. В базовой версии уже предлагается 12/256 ГБ, а топовая модификация вообще идет на 16 ГБ/1 ТБ. Также в системе можно включить виртуальное расширение ОЗУ, но без него памяти хватает с головой. Стандарты новые и скоростные – UFS 4.0 и LPDDR5X.

Vivo X100 Pro

Камеры

Фото- и видеосъемка – вот один из самых интригующих моментов в Виво Х100 Про, ведь мы осматриваем настоящий камерофон. Полный список технических параметров камеры вы найдете в таблице в начале статьи, а мы сейчас напомним основные моменты.

Основной сенсор здесь на 50 Мп с лазерной автофокусировкой, перископное телефото тоже на 50 Мп с 4.3-кратным оптическим зумом, а ультраширик с таким же разрешением имеет фазовый автофокус. На бумаге все выглядит здорово. При реальной фото- и видеосъемке результаты тоже потрясающие.

Мы сравнили камеры Vivo X100 Pro с Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. Не удивляйтесь, но Vivo X100 Pro снимает точно не хуже конкурентов, а в некоторых сценариях даже лучше. Начнём с фото на главный сенсор. Днем смартфоны демонстрируют примерно одинаковые результаты, отличается только цветопередача.

Кстати, на Vivo X100 Pro можно использовать три разных пресета: яркий, текстурный и естественный от ZEISS. Все пресеты отличные, и больше нравится – это дело вкуса.

Но возвращаемся к нашему сравнению. Ночью Vivo X100 Pro снимает получше Пикселя, и это проявляется в правильной работе с источниками света и повышенной детализации. Цвета здесь очень яркие и контрастные, а на Пикселе более спокойная и приглушенная цветопередача. В любом случае это точно флагманский уровень.

Портретные снимки мы сравнили с iPhone 15 Pro Max. Как видите, здесь Виво Х100 Про тоже справляется отлично.

Макроснимки – еще одна фишка камер Vivo. Вы только посмотрите, какие детализированные и качественные фото получаются. И это по сравнению с Pixel 8, который тоже далеко не последний по камерам.

Сверхшироугольный модуль тоже крутой в Vivo X100 Pro в плане детализации, но угол обзора там немного меньше, если сравнивать с Пикселем.

Не забываем и о телефото, просто поражающем своей детализацией и высоким качеством. Снимки максимально крутые и точно не уступают другим топовым камерофонам.

Обратите внимание, что при переключении с одного объектива на другой во время видеосъемки цветопередача почти одинаковая. Нет этих скачков цвета, как это бывает у всех Android-флагманов. У Vivo переход очень плавный и практически незаметный.

Видео вы сможете записывать на Vivo X100 Pro в максимальном качестве 8K с 30 кадрами в секунду. И картинка, и звук на высоте.

Фронтальная камера разрешением 32 Мп хороша, но максимальной естественности от нее все равно не дождешься. Есть тот самый beauty-эффект, который встречается почти у всех китайских телефонов.

Видео на фронталку можно писать в 1080p@/60fps. Немного огорчает, что нет 4K. Но качество видеороликов все равно великолепно.

Снимает Vivo X100 Pro очень круто, и опытные пользователи могут вообще прокачать качество фото до небывалых высот. Здесь есть где разгуляться. К примеру, вы можете выбирать фокусное расстояние: от 24 мм до 100 мм и делать снимки абсолютно с любых ракурсов. Есть и множество интересных эффектов от ZEISS, в том числе узор эффекта боке. Предлагаем несколько бонусных фото с потрясающим качеством.

Подтверждаем мнение, озвученное в начале статьи. Vivo X100 Pro – это один из самых лучших камерофонов на рынке. Его можно назвать даже самым лучшим, и не только среди Android-смартфонов. Если нужен телефон для профессиональной фото- и видеосъемки, без раздумий покупайте Виво Х100 Про и будете вполне довольны.

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Автономность

Наше восхищение на этом не заканчивается. Помимо всех вышеупомянутых моментов у Vivo X100 Pro также отличная автономность, которую обеспечивает аккумулятор емкостью 5400 мАч. Батарея очень большая, но телефон не назовешь толстым. По времени автономной работы Виво Х100 Про лучший среди Android-флагманов. Он проигрывает iPhone 15 Pro Max, поскольку это вообще монстр, но среди Андроидов Виво на первом месте.

С мощностью зарядок тоже никаких проблем. По проводу аппарат можно зарядить до 60% за 15 минут, а для зарядки до 98% нужно 30 минут. Беспроводная зарядка на 50 Вт также показывает отличные результаты. Ну и есть поддержка реверсивной технологии, тоже беспроводной.

Цена и выводы

Вот мы и достигли финиша обзора Vivo X100 Pro. Давайте озвучим цену, и это, пожалуй, самый неприятный момент. Стоит смартфон очень дорого, но иного мы и не ожидали от топового камерофона. Цены на китайскую версию еще умеренные и стартуют от $685 за базовую модификацию. А вот в Европе покупка Vivo X100 Pro обойдется уже примерно в 1000 евро.

Поэтому, если хотите сэкономить, то мы бы вам рекомендовали китайскую версию. Тогда по цене и характеристикам это получается просто невероятно крутое приобретение. Но вопрос здесь в другом – можно ли будет установить на китайскую версию глобальную прошивку. Пока точный ответ мы не дадим, но теоретически да, это возможно.

Если не считать версии и цены и просто оценить Vivo X100 Pro технически, – это настоящий монстр. Эта модель ни в коем случае не уступает другим Android-флагманам. Более того, как мы уже выяснили, по некоторым параметрам Виво даже покруче. Взять тот же процессор от MediaTek, который даже лучше нового Снапдрагона из-за отсутствия нагрева.

Сборка, материалы корпуса, вибромотор, звук, дисплей, камеры, автономность – в Виво идеально все. Это максимально качественный, добротный и надежный флагман, с использованием которого у вас не будет проблем. Если купить глобальную версию, можно вообще ни о чем не париться.

Vivo X100 Pro

Конечно, не все захотят отдавать 1000 евро за телефон Vivo, потому что чисто психологически кажется, что он должен быть хуже Пикселей, Айфонов или Самсунгов. Но это не так, друзья. Смартфон отличный, и после покупки вы убедитесь в этом сами.

На этом с вами будем прощаться. Напишите в комментариях, понравился ли вам наш обзор Виво Х100 Про, и до встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

премиальные материалы корпуса;

влагозащита P68;

есть ИК-порт;

отличный вибромотор и стереозвук;

очень качественный LTPO AMOLED-экран;

нет проблем с ШИМом;

производительный процессор Mediatek Dimensity 9300;

минимальный нагрев в играх;

крутые модификации памяти;

из коробки установлен Android 14;

длительная поддержка от производителя;

стабильная и красивая прошивка;

отличные камеры;

съемка видео в 8K с 30 fps;

аккумулятор емкостью 5400 мАч;

мощная проводная и беспроводная зарядка.

Минусы:

специфический дизайн;

большие габариты и вес;

оптический, а не ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

небольшой угол обзора на ультраширик;

достаточно высокая цена.

Видеообзор