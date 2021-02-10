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Привет, друзья! Сегодня поговорим про Volkswagen Id 4 Сrozz – НАРОДНЫЙ электромобиль, способный проехать 600 км на одном заряде, и при этом его можно купить до 30 тыс. долларов. Эта штука сейчас на хайпе у людей, как Xiaomi или реалми в тематике смартфонов. Другими словами – ТОП за свои деньги!

Электромобиль из Китая: выгодно ли покупать? Все плюсы и минусы. Мой опыт с Volkswagen ID.4﻿

Как купить электромобиль из Китая со скидкой

Разница между версиями

Дизайн, материалы и сборка

Зарядка

Батарея

Салон

Мультимедийная система

Езда

Сервис

Итоги

Видеообзор﻿

Как купить электромобиль из Китая со скидкой

Мы сотрудничаем с одной крупной одесской компанией в направлении различных мелких товаров для нашего магазина. И где-то год назад они открыли новое направление: таскают тачки из Китая под заказ и говорят, что люди довольны, потому что по техническим характеристикам китайцы лучше конкурентов, а стоят значительно дешевле. И если брать стоимость этой тачки в Европе (европейской версии), там разница около 15 000$.

Название компании, занимающейся пригоном авто из Китая – «NCars». Схема сотрудничества достаточно проста. Сначала вы вместе с менеджером подбираете нужную вам тачку: хотите – новую, хотите – с минимальным пробегом. После этого подписываете предварительный договор купли-продажи, платите 20 тыс. грн. (первый вклад) и ждете результата.

Через 4 дня мне предложили комплектацию Pure+ 2022 года с 1 тыс. пробегов за 29,5 тыс. $. Это уже с учетом всех услуг. После этого мы подписали основной договор купли-продажи, а я заплатил стоимость авто в Китае, а именно 24 500 долларов.

Автомобиль приехал примерно за 2.5 месяца, ребята его растаможили, сертифицировали, после чего я оплатил вторую половину денег за услуги в размере 20 000 грн. и доставку. Получил я автомобиль из Китая на транзитных номерах, после чего поставил ее на учет. В общем она мне обошлась в 29 480$.

Внутри нашей страны и варианты по наличию стоят от 31,5 до 45 тыс долларов, в зависимости от комплектации. То есть моя экономия составила около двух тыс. долларов, что, честно говоря, немного за 2.5 месяца ожидания, однако это все равно деньги. И, кстати, касается это только младшей комплектации Pure+, как в моем случае, потому что она не слишком пользуется спросом у людей.

Большинство покупает комплектации Lite Pro и Prime, поэтому цены на них внутри страны держатся на высоком уровне. И там уже при заказе из Китая можно сэкономить около 4-4.5 тысячи долларов. А если использовать промокод « Andro News », можно получить дополнительную скидку в размере «200$»! Поэтому ни в коем случае не забывайте о промокоде и обязательно его используйте.





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Разница между версиями

Pure+ Lite Pro Pro Prime Емкость батареи – 84.8 кВтч Автоматическая парковка Панорамное изображение 360° Запас хода (NEDC) – 554 км Запас хода (NEDC) – 600 км Беспроводная зарядка мобильного телефона Полный привод (2 мотора) Электропривод багажника с памятью положения Сидения с эко кожи Подвеска переменной жесткости Подогрев, память и массаж сидений первого ряда Проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью (AR-HUD) Адаптивные матричные фары Сидения из натуральной кожи Многоцветная внутренняя подсветка салона Электроподогрев лобового стекла Автосборка и память зеркал Трехзонный климат контроль Кожаный мульти руль с подогревом Автомобильный воздухоочиститель

Вот перед вашими глазами полная информация с разницей между версиями Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. Pro от Lite Pro отличается только камерами 360. И то, насколько я знаю, ее уже не выпускают, потому что там какие-то проблемы с нехваткой чипов для камер. А вот Prime – это уже настоящий ТОП с полным приводом, двумя моторами, проекцией, кожаным салоном, качественным звуком с сабвуфером. Но там поменьше запас хода и цена около 39-40 тысяч.

Так что давайте подытожим относительно комплектаций электромобиля из Китая. В принципе основные параметры между Pure+ и Lite Pro не отличаются. Они обе имеют задний привод, заявленный запас хода 600 км, у них одинаковая подвеска, база.

То есть, ездить на Pure+ можно, и я не могу сказать, что в общем-то все очень плохо, потому что даже здесь есть куча всевозможных ништяков. Но все равно оптимальным решением является Lite Pro: так, чтобы и стоимость была адекватная, и все остальное. А там уже смотрите сами, может кто-кто потянет и Prime.

Дизайн, материалы и сборка

С самого начала хочу высказать свое мнение по поводу дизайна автомобиля из Китая Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. По-моему, это одна из сильнейших сторон этой тачки. Дизайн одновременно аккуратный, как у Tesla Model Y, если смотреть на переднюю часть, а с другой стороны – он не такой скучный.

Особенно мне нравится полоска сзади, которая немного отдает тяжелым люксом. Да и в целом, внешний вид Volkswagen Id 4 Сrozz﻿ сбалансирован: здесь нет такой космичности, как, допустим, у Хюндай Ионик, но в то же время это не Model Y. Думаю, вы поняли, о чем я.

Я заказывал электрокар из Китая в классическом белом цвете, еще есть серый и синий варианты. Кому что больше подходит.

Качество кузова Volkswagen Id 4 Сrozz﻿ на среднем или даже средне-высоком уровне. Кузов оцинкованный. По толщине металла это не фольга, но и конечно – не Жигули семерка.

Клиренс Volkswagen Id 4 Сrozz зависит от комплектации. У Pure Plus – девятнадцатые диски и клиренс 19 см. Знаю, что в прайме двадцать первые диски, и там клиренс чуть выше – 20-21 см. У Lite Pro 20-е диски и клиренс тоже 19 см. Разница невелика. От себя могу сказать, что заезжал на бордюры, катался как на полноценном кроссовере и не парился. Клиренс достаточно высокий.

Двигаемся дальше. Под капотом автомобиля из Китая ничего интересного: бак омывателя, блоки кондиционера. В комплектации Прайм здесь будет второй мотор.

Багажное отделение Volkswagen Id 4 Сrozz﻿ можно открыть с помощью кик сенсора, или нажать кнопку. Закрывается он с помощью кнопки. Внутри достаточно много места – коляска, чемодан поместятся без проблем. Есть освещение, крючок. Что касается материалов: все покрыто недорогим войлоком. Конечно, лучше купить резиновый ковер, чтобы была какая-то защита.

Запаски нет, места для нее тоже нет. И это минус или как минимум еще один намек на то, что эта тачка рассчитана для города. Однако есть небольшая ниша для зарядки, аптечки и т.д. В максимальной комплектации здесь находится сабвуфер. Там звук от Harman Kardon и 9 динамиков вместо 7, да и плюс саб.

Сидения раскладываются, и таким образом мы можем получить длину до передних сидений 1м 90см. Прямого пола в таком случае не будет, однако при большом желании можно даже заночевать.

Фары в моей комплектации электрокара из Китая – это адаптивные LED, во всех остальных – адаптивные LED матричные. Даже этот вариант приятный, есть боковая подсветка, когда поворачиваешь руль.

Однако матричные фары все равно лучше. Они, в принципе, вообще одни из самых лучших в автомобильной индустрии. Когда едешь ночью по трассе, не ослепляешь водителей, которые едут тебе на встречу, фары автоматически переключаются на дальнюю-ближнюю. То есть это работает действительно круто. В комплектации Pure+ все проще: фары будут ослеплять, потому что всей этой умной системы здесь нет. Однако, мне кажется, светят все равно хорошо.

Зарядка

Пожалуй, одна из самых важных вещей, о которой нужно рассказать, учитывая, что это электрокар из Китая – это зарядка. Здесь два порта формата GBT: с медленной и быстрой зарядкой. И это первая головная боль, с которой вы столкнетесь.

За исключением если:

Вариант 1: у вас есть частный дом;

Вариант 2: у нас есть паркинг с розеткой;

Вариант 3: если у вас есть лишние 2500$, чтобы изменить китайский порт на европейский. Хотя даже в таком случае нужно, чтобы был либо частный дом, либо паркинг, потому что иначе вы почти нифига не сэкономите на покупке электрокара.

Для понимания в прошлом году по всей Украине было около пяти GBT-зарядок, на сегодняшний день их 50. То есть, инфраструктура понемногу развивается, потому что тема китайских электромобилей из Китая входит в тренд. Однако, чтобы стало более или менее комфортно, нужно еще ждать не один год. А на сегодняшний день нужно или играться с переходниками, искать станции через приложение, что не очень удобно. Или, как я сказал раньше, менять порт за 2500$, и таким образом вы освобождаете себя от головных болей.

Как делает большинство людей: покупают в гараж зарядную станцию за 400$ на 7кВт и полностью заряжают батарею за ночь. Давайте посчитаем математику: на сегодняшний день 1 кВт стоит 2,64 грн. Емкость батареи почти 85 кВт, и, кстати, в электрокаре из Китая пользователю доступно именно 85 кВт, а не 77, как в европейке (об этом мы сейчас еще поговорим). И таким образом, полная зарядка обходится в 225 грн. А проехать эта тачка может:

летом: с климатом – 400-450 км, это по городу;

весной или осенью без климата – 450-480км;

зимой – 300-350км (по трассе, если ехать 70 км/ч, можно выжать до 500 км, если 120-130 км/ч, то 300-350 км).

Это реальные цифры, и, по-моему, учитывая ценник тачки, результаты очень хорошие.

Возвращаемся к вопросу зарядки автомобиля из Китая. Расскажу вам о своем сценарии. У меня паркинг в Кодоре, и у них тариф 5.7 грн за кВт. Он там считается как снабжение универсальной услугой, то есть в моем случае полная зарядка стоит 485 грн, что в принципе все равно выгодно.

Чего не могу сказать о коммерческих зарядных станциях. Мало того, что это в принципе не удобно – постоянно от нее зависеть, да еще и стоимость 1 кВт – 13 грн! Там полная зарядка стоит 1100 грн. на 400 км летом. Мне кажется, это недалеко от какого-нибудь гибрида или дизеля. При таком раскладе я вообще не вижу смысла покупать электрокар.

Заряжал я авто из Китая с помощью обычной розетки 220В 16А комплектным зарядным устройством. И в таком случае полная зарядка Volkswagen Id 4 Сrozz занимает около 24 часов. Для нужд моей семьи, учитывая, что это второй автомобиль, этого хватает с головой. Будет ли этого хватать вам, думайте сами.

Батарея

Теперь что касается батареи Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. Как я сказал ранее, ее емкость составляет почти 85 кВт, и, в отличие от европейского варианта, в электромобиле из Китая пользователь может юзать все 85 кВт, а не 77. Однако химический состав батарей, плотность и производитель разные. Китаец получил аккумулятор от Catl, а европеец от LG.

Разница в весе между ними около 120 кг в пользу Европы. То есть, автро, пригнанное из Китая, постоянно таскает на 120 кг больше. Но за счет того, что на китайском варианте нет никаких ограничений для пользователя (т.е. доступны 85 кВт, а не 77), разницы в запасе хода почти нет, или небольшая в пользу китайца.

Знаю, о чем вы сейчас думаете. Таким образом батарея быстро деградирует + к тому она еще и литиевая, а не литий-железо-фосфатная. И на это у меня есть только один довод: производитель дает официальную гарантию на батарею 8 лет, уверяя, что за это время она не деградирует. Так это или нет – покажет время.

Однако, я бы не беспокоился по этому поводу, тем более все мы знаем, как правильно заряжать батареи. Вряд ли кто-нибудь будет разряжать ее в ноль и держать долго в таком состоянии, или постоянно заряжать до 100%.

Я ее постоянно держу на уровне 50-70% и уверен, что если придерживаться этого правила, жить она будет долго. Кстати, при подключении зарядки можно выбирать, до скольких процентов заряжать. По умолчанию стоит 80%.

Однако при любом использовании я все равно не верю в 8 лет, о которых поет производитель. Уверен, что за это время будет минимум –20%, хотя я могу ошибаться.

Салон

Давайте теперь поговорим о салоне электрокара из Китая. Открыть дверь можно двумя способами. Первое: это с помощью безключевого доступа. Подходите, нажимаете на кнопку и дверь открывается. Второй: если батарея села в хлам, тогда тянете ручку на себя (она механическая) и готово.

На что я хочу дальше обратить внимание – это сиденье Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. У них есть электропривод, однако памяти в моей комплектации нет. В принципе, если будет ездить один человек, это не проблема. Также у Pure+ нет массажа, однако это не беда, потому что по отзывам эффект, мягко говоря, от того массажа так себе.

По материалам, как я говорил ранее, в моем случае ткань + вставки из экокожи. Выглядит это, мне кажется, довольно неплохо.

Что касается комфорта этих сидений. Конечно, смотря с чем сравнивать. Однако был день, когда я за день навернул 250 км, и спина не болела. Хотя после комфортных сидений в моем х5 – это небо и земля. Понимаю, что сравнение некорректно, однако я должен сделать хоть какое-то сравнение.

Руль в Pure+ можно настроить под себя, он резиновый и такое решение ощущается немного бюджетно. В продвинутых комплектациях его обернули экокожей и отвезли подогрев. То есть, в комплектации Лайт Про есть не только подогрев передних сидений, но и руль. Думаю, того, что я уже перечислил достаточно, чтобы убедить вас доплатить 1300$.

Есть еще небольшая разница в декоративных элементах: здесь подсветка имеет только белый цвет, который, кстати, выглядит в темноте довольно симпатично, а у более заряженных версий можно менять цвета на любой вкус.

Двигаемся дальше – зеркала Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. Их размер большой, обзор комфортный, есть подогрев, к ним нет никаких вопросов.

Многие кнопки на панели стеклоподъемника тоже сенсорные. Не знаю, зачем это было сделано, но для того чтобы опустить стекло сзади, нужно сначала нажать на кнопку «rear», и только потом нажимать кнопку стеклоподъемника. Немного намудрили.

Мне больше хочется поговорить о глянцевых элементах внутри, да и снаружи их тоже хватает, даже ключ глянцевый. Когда автомобиль новый – это конечно здорово. Но посмотрите: даже в моем случае с минимальным пробегом уже заметны маленькие царапины. Так что советую с самого начала наклеить на них защитную пленку, потому что через год-два это будет катастрофа.

Подлокотник здесь многофункциональный, едет назад-вперед, фиксируется на требуемой вам высоте. В целом – нормальное решение. Места под ним хватает, чтобы положить какие-нибудь мелкие вещи. В нише можно положить смартфон, здесь есть для него специальное место.

В моей комплектации электромобиля из Китая беспроводная зарядка отсутствует, но у Lite Pro она уже есть. Также здесь есть 2 порта Type-C для зарядки по проводу или подключение Android Auto в европейцах. Зона с подстаканниками открыта.

Даже в дешманской версии есть панорама, и если очень постараться можно бесплатно получить люк. Во всяком случае, я за него ничего не платил и продавец меня заверил, что это нормальная практика, так что можете спокойно об этом спрашивать. Открывается люк сенсорным жестом, или можно нажать кнопку и включить режим проветривания.

Свет в салоне включается специальным постукиванием. Места сзади, мне кажется, достаточно. Стекло может опустить только водитель.

Мультимедийная система

Как вы понимаете, мне больше всего хотелось ознакомиться с мультимедийной системой этого электромобиля из Китая. Потому что это как большой планшет, правда, довольно глупый, по крайней мере, в китайской версии. Однако все равно смотрится эффектно. Во-первых, качество экрана среднее, я вижу зерно. То есть, он большой, сенсорный и бюджетный. Хотя, если учесть ценовой сегмент, это норма.

Самая главная беда автро, пригнанного из Китая – это «мозги»: здесь нет украинского или русского языка, максимум английский. Нет Андроид авто, только CarPlay для Айфонов, или нужно слушать музыку, подключившись по блютузу. Кстати, качество базового звука здесь так себе. С низкими частотами все еще более или менее нормально, а вот со средними не очень. Звук немного глухой. Я бы ему поставил оценку 6 баллов из 10, не больше.

GPS, как вы понимаете, тоже номинально есть, но в нашей стране не работает. То же касается и eSIM. То есть, технически много всего, но с Андроидом ты этого не получишь. Единственный выход – шиться на Европу, но это стоит от 1 до 1.5 тыс.$. Или покупать Айфон и пользоваться CarPlay: в этом случае никаких проблем даже на электрокаре из Китая.

Что касается меню Volkswagen Id 4 Сrozz﻿, здесь все максимально просто и понятно. Все главные настройки находятся в пункте Vehicle (веикл), так что можно все сделать под себя.

Также есть климат, причем даже умный, от которого, мне кажется, толку не много. Собственно, я пользовался стандартным климатом, потому что его достаточно с головой. Он здесь, кстати, двухзонный.

Также можно посмотреть расходы заряда, выбрать режим езды: комфортный, спорт или эко. Настроить ассистенты, чтобы автомобиль держал или не держал полосу и т.д. Кстати, работает все это хорошо. Пользоваться можно.

В моей комплектации Volkswagen Id 4 Сrozz﻿ есть передний и задний парктроник и задняя камера. Ориентироваться по ней удобно. В топовой версии камера 360.

Все кнопки под дисплеем сенсорны, как и у большинства других электрокаров. Знаю, что кого-то это раздражает, но лично я отношусь к такому решению спокойно. Тем более, почти все кнопки здесь имеют четкий приятный виброотзыв по типу Taptic Engine в Айфонах. То есть, на некоторые кнопки нужно как раз нажимать, а не просто их касаться.

Впереди перед вами вспомогательный экран. Он, кстати, гораздо качественнее основного, имеет прекрасные углы обзора и показывает информацию о скорости, а также сигнализирует, если перед вами находится автомобиль, а вы не тормозите. Короче, все то, что больше всего нужно водителю. По-моему, размера этого экрана достаточно.

Езда

Первое, что о чем нужно поговорить – это кузов Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. В отличие от большинства конкурентов, он изначально разрабатывался именно под электрокар. Это не переделанный ДВС, поэтому внутри так много места и езда более комфортная. Конструктивно это авто сбалансировано, и не смотря на задний привод, управление отличное даже зимой.

Я сам не ездил в таких условиях, но владельцы говорят, что ее зад не бросает, как в случае с ДВС. Там за счет мотора весь вес спереди, а здесь спереди нет ничего кроме того, что вы видели под капотом. Короче, с точки зрения физики и того, как устроен электрокар, здесь задний привод является плюсом, а не минусом.

За счет того, что передняя ось почти свободна, руль выворачивается ощутимо больше, чем у автомобилей с задним приводом. Это реально заметно на практике.

Что касается обычной повседневной езды, как я говорил раньше, есть несколько режимов – с рекуперацией и без.

В первом случае, как только ты отпускаешь педаль газа, автомобиль начинает быстро сбрасывать скорость, чтобы сэкономить заряд батареи. То есть этого наката как на ДВС нет. Кстати, я постоянно езжу именно в этом режиме и уже приноровился рассчитывать расстояние таким образом, что тормоза использую во время полной остановки. Ну, и еще один плюс этого режима – когда ты жмешь на тормоз, тачка останавливается очень быстро.

Другой режим уже более привычен и, на мой взгляд, управление ничем не отличается от ДВС.

В моей комплектации автомобиля из Китая 204 лошадиные силы, до сотни разгоняется за 8.7-8.8 секунды. То есть для города этого достаточно с головой. Даже если вам нравится динамичная езда – не проблема. Хотя мне кажется, что для таких целей лучше обращать внимание на комплектацию Prime.

Также хочу отметить, что в этой комплектации Id 4 Сrozz на 19х дисках очень мягкая подвеска. Возможно, на 20 и 21 дисках ситуация будет немного хуже, но на 19х прямо хорошо. Мне нравится.

По управлению у меня к ней нет претензий. Даже на трассе можно спокойно кого-то обогнать, держит дорогу хорошо. Все ассистенты работают как следует. Слышал, что зимой у некоторых водителей выскакивают какие-то ошибки, потом спустя некоторое время исчезают. У меня такого опыта не было. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь подобное может произойти.

Сервис

И сейчас самое время поговорить о сервисе. Что делать с этим авто, пригнанным из Китая, если что-то выйдет из строя? Я интересовался этим вопросом в Одессе. Батареи на них можно без проблем заказать в Китае прямо у продавца, ходовая меняется без проблем, запчастей уже полно как внутри страны, так и в Польше. И уверен, что ситуацию будут только улучшать, потому что этих машин в нашей стране уже достаточно много.

Другое дело – если что-нибудь случится с электроникой, но пока в сети я не видел подобных случаев. Как будто все довольны, за исключением некоторых мелких ошибок.

Итоги

Я считаю, что Volkswagen Id 4 Сrozz﻿ именно в комплектации Lite Pro за менее чем 32 тысяч с учетом скидки является очень привлекательным вариантом. Даже если учесть, что это электрокар из Китая со всеми своими минусами.

Но это только если вам, в принципе, подходит электромобиль. То есть, если вы не собираетесь ездить на дальние расстояния, если у вас есть частный дом, паркинг или гараж с розеткой. В качестве второго автомобиля – это просто пушка. Среди конкурентов за эти деньги только недавно анонсированный ZEEKR X. Это тоже пушка, но, насколько я знаю, сегодня его достать довольно трудно.

А если принимать во внимание другие варианты, я сделал специальную подборку, чем они уступают Volkswagen Id 4 Сrozz﻿. Ознакомиться с конкурентами и их особенностями можно на рисунке ниже.

А у меня на этом все. Не забывайте о промокоде «Andro News» , который вы можете применить при покупке электрокара из Китая. До встречи!

Видеообзор