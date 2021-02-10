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И снова привет, друзья! Еще в декабре наш с вами любимый бренд представил новые флагманские смартфоны – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Китайцы гордо заявляют, что это самые мощные Android-смартфоны, которые, к тому же, имеют компактные габариты, великолепный экран и просто сногсшибательные камеры.

Очень много красивых слов, верно? А как обстоят дела в реальности? Мы ведь знаем, что у Xiaomi в последнее время выходят спорные телефоны, которые нельзя назвать ТОПом за свои деньги. Давайте подробно рассмотрим базовую модель – Xiaomi 13 и решим, заслуживает ли она нашего внимания.

Обзор Xiaomi 13 – лучший китайский флагман?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Качество экрана

Производительность и варианты памяти

Операционная система

Камеры и качество фото

Коммуникации и звук

Автономность

Цена и доступность на рынке

Итоги

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,36″ Матрица: OLED Разрешение экрана: 1080х2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 414 ppi, стандартная яркость – 1200 нит, пиковая яркость – 1900 нит, поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+ Размеры: 152.8 x 71.5 x 8.0 мм при массе 185 г Материалы корпуса: Алюминиевые грани, задняя панель из стекла или силиконового полимера Цвета: Стандартные: Black (черный), White (белый), Mountain Blue (светло-голубой); Flora Green (светло-зеленый); Лимитированные: Red (красный), Yellow (желтый), Green (ярко-зеленый), Blue (синий), Gray (светло-серый) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Видеоускоритель: Adreno 740 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц, два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц, два ядра Cortex-A710 с частотой 2.8 ГГц и три ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Коммуникации: Сеть 5G, LTE-A, Wi-Fi 6E, ИК-порт, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Операционная система: Android 13, прошивка MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 23mm, размер матрицы 1/1.49", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Телефото: разрешение 10 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 75mm, размер матрицы 1/3.75", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 3.2-кратный оптический зум; Ультраширокий модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15mm, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm, угол обзора 120°; Дополнительно: запись видео в максимальном качестве 8K с 24fps с поддержкой HDR, объектив Leica Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 22mm, размер пикселя 0.7µm Аккумулятор: 4500 мАч Зарядка: Проволочное 67 Вт (до 100% за 40 минут) + поддержка технологии Quick Charge 4.0 и PD3.0; Беспроводная 50 Вт (до 100% за 50 минут); Реверсивная 10 Вт Стоимость: 8/128 ГБ – $575, 8/256 ГБ – $615, 12/256 ГБ – $660, 12/512 ГБ – $720 (China Version)

Первое впечатление при взгляде на характеристики шикарно. Перед нами полноценный флагман с невероятно мощным новым процессором, качественными материалами корпуса, экраном с зашкаливающей яркостью, камерой Leica и мощной беспроводной зарядкой.

Также радует относительно невысокая стоимость Xiaomi 13. Согласитесь, что 600 долларов за смартфон с такими параметрами – более чем нормально. Но мы здесь не для того, чтобы слепо доверять представленным характеристикам. Как Xiaomi 13 ведет себя при реальном использовании – узнаем прямо сейчас.

Комплектация

Xiaomi 13 поставляется в очень минималистичной коробке. Она даже не минималистичная, а просто однотонная, без каких-либо посторонних надписей, элементов и рисунков. По центру расположено название модели: шрифт мелкий, светло-серого цвета. В верхнем правом углу притаился логотип компании, тоже светло-серый. Упаковка, честно говоря, не производит впечатление. Все мы любим минимализм, но флагман должен как-то выделяться.

Комплект поставки Xiaomi 13 такой же, как и в предыдущей версии Xiaomi 12. Производитель оснастил мобильное устройство силиконовым чехлом, кабелем USB Type-C, блоком питания мощностью 67 Вт, скрепкой для открытия SIM-лотка и неинтересной документацией.

Казалось бы, комплект как комплект, но радует наличие всех необходимых элементов. Не придется отдельно покупать адаптер питания, как в случае с Айфонами.

Комплектный чехол – это, безусловно, приятный бонус, но качество, как всегда, отвратительно. Через месяц регулярного использования, если не раньше, пенал пожелтеет и станет непригодным. Также совершенно не защищен блок камер. Вы можете легко поцарапать его или разбить.

Зато заводская пленка уже наклеена на дисплее Xiaomi 13. Это маленькая фишка всех телефонов бренда. На этом интересности заканчиваются, поэтому погнали дальше.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

После открытия упаковки нас встречает сегодняшний герой – Xiaomi 13. Первое, что бросается в глаза – это его компактность. Размеры составляют всего 152.8 x 71.5 x 8.0 мм, а вес – 185 грамм. Да-да, это не очередная лопата, а небольшой телефончик. Напомним, что и прошлый флагман Xiaomi тоже мог похвастаться умеренными габаритами.

Проведем небольшое сравнение с другими телефонами. У iPhone 14 размеры следующие – 146,7 x 71,5 x 7,8 мм, вес 172 грамма, у ASUS ZenFone 9 – 146,5 x 68,1 x 9,1 мм при массе 169 граммов. Xiaomi 13 в этой тройке имеет наибольшую высоту и вес, а по ширине и толщине примерно такой же.

Рамки Xiaomi 13 плоские, но сильно закругленные по краям, благодаря чему смартфон удобно лежит в руке и не врезается в кожу. Блок основной камеры с надписью LEICA смотрится стильно и премиально. Крохотный модуль под фронтальную камеру занимает свое место в центре экрана.

Еще одна привлекательная фишка в дизайне – максимально тонкие рамки. Их толщина одинакова по всему периметру: нет заметного «подбородка», как у многих других смартфонов. По заявлениям производителя, экран занимает 93.3% процента от всей передней панели телефона, что является крутым показателем.

Грани Xiaomi 13 выполнены из алюминия, а корпус из стекла. Версия со светло-голубой окраской получила покрытие из экокожи. Удобно ли это и практичено – большой вопрос, но Xiaomi уверяет, что такое покрытие не будет пачкаться или трескаться. Еще стоит отметить, что стекло на задней панели глянцевое, поэтому оно будет охотно собирать все ваши отпечатки пальцев.

Мы плавно переходим к цвету, и здесь просто аттракцион невиданной щедрости. Были представлены два вида цветов – стандартные и лимитированные. К стандартам относится белая, черная, светло-голубая и светло-зеленая окраска. Все эти варианты изготовлены из глянцевого стекла, только светло-голубой – из экокожи.

Но есть еще и лимитированные варианты: красный, желтый, синий, зеленый и серый. Яркие расцветки правда выглядят привлекательно и нестандартно, но их количество ограничено. По всей вероятности, скоро они полностью пропадут с продажи.

Сканер отпечатков пальцев, как и положено флагману, расположен под дисплеем, но очень низко, почти у нижней грани. Поэтому возникает определенный дискомфорт при использовании. А так сканер срабатывает шустро и без ошибок.

Итоги по дизайну следующие: Xiaomi 13 выглядит как настоящий флагман – дорогие материалы корпуса, компактные габариты, аккуратный блок камеры и супер тонкие рамки. Но ведь это и есть флагман, так стоит ли восторгаться симпатичным внешним видом? Это уже решайте сами.

Качество экрана

Следующий на очереди – это экран. Xiaomi 13 получил матрицу OLED E6. Это матрица от Samsung, которую бренд не перестает нахваливать. На самом же деле матрица неплохая, но вполне обычная. По качеству она ничем не отличается от АМОЛЕДов, выпущенных другими производителями. Если хотите знать, как работают OLED-матрицы и чем они отличаются от IPS, добро пожаловать в отдельную статью .

Главное преимущество матрицы Samsung OLED E6 заключается в высокой яркости. И тут Xiaomi не обманули. Пиковая яркость дисплея достигает 1900 нит. Это отличный показатель, но вопрос заключается в том, нужна ли такая безумная яркость в повседневном использовании. На солнце – да, это прекрасно и необходимо, а вот в помещении глаза будет немного выжигать.

Разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей. Согласитесь, что это маловато для топового флагмана. Хотелось бы видеть 2.5K, как, например, в Xiaomi 12T. Технология LTPO также отсутствует.

Частота ШИМа в Xiaomi 12 составляет 1920 Гц. Это достаточно высокая частота, поэтому вреда для глаз не должно быть. Здесь мы рассказывали, почему ШИМ вреден и как вообще работает эта штука. Если же проводить замеры, то на яркости 50% получаем примерно 30-35% ШИМа, а на 15-10% - около 18-20% вредного мерцания. В принципе, неплохо, но не идеально.

Диагональ экрана Xiaomi 13 – 6,39 дюйма. Благодаря тому, что рамки очень тонкие, получаем компактный смартфон с большим экраном. Кстати, передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass Victus.

Производительность и варианты памяти

Xiaomi 13 стал обладателем мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Это самый лучший чип, который представлен на технологическом рынке. Вдобавок идет графический ускоритель Adreno 740, а максимальная тактовая частота составляет 3.2 ГГц.

Xiaomi уверенно заявляет, что их новый флагман – это самое мощное мобильное устройство. В подтверждение они показывают результаты синтетических тестов. Xiaomi 13 правда набирает просто безумное количество баллов при тестировании. У AnTuTu, на минуточку, телефон набрал около 1200000 баллов. В Geekbench в одноядерном тесте получаем примерно 1300 баллов, в многоядерном – 4800 баллов. При этом при следующих тестах, если их проводить подряд, результаты сразу падают.

Xiaomi 13 также не очень хорошо показал себя в тесте на тротлинг. Видны довольно сильные проседания, а конечный результат составляет 80-88% от всей мощности. При этом программа даже показала уведомление о чрезмерном нагреве аппарата.

Да-да, ужасный нагрев в Xiaomi 13 никуда не девался. Смартфон также сильно нагревается во время игр и других сложных сценариев. Проблематично даже держать его в руках, не говоря уже о том, чтобы получать удовольствие во время игрового процесса. Ситуация немного лучше, чем была на Xiaomi 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 1, но явные проблемы все равно есть.

Играть в тяжелые игры на ультравысоких настройках вы, безусловно, сможете, но придется мириться с заметным ухудшением производительности уже через полчаса игры, как и с сильным нагревом. Смартфоны из среднебюджетного сегмента справятся с играми гораздо лучше из-за меньшего троллинга и отсутствия перегрева.

Xiaomi 13 получил новейший стандарт оперативной памяти LPDDR5X. Стандарт ПЗУ – UFS 3.1 в версии 128 ГБ и UFS 4.0 в 256 ГБ и 512 ГБ. Кстати, выбор модификаций памяти достаточно велик – 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Операционная система

Xiaomi 13 с завода работает под управлением свежей фирменной прошивки MIUI 14 и операционной системы Android 13. О новых фишках и преимуществах Миюай 14 мы уже рассказывали в отдельном обзоре , так что повторяться не будем.

В целом же интерфейс работает плавно, никаких вылетов и серьезных зависаний. Новая оболочка пока ведет себя хорошо.

И так, телефоны Xiaomi на MIUI 14 становятся похожими на Айфоны как две капли воды. В плане интерфейса, конечно. Такие же виджеты, шторка уведомлений, иконки и даже цветовая схема. Явное копирование со стороны Xiaomi очень бросается в глаза. Хорошо это или плохо – каждый пользователь решает индивидуально.

Камеры и качество фото

Конечно же, не забываем о камерах. Основная камера Xiaomi 13 имеет три модуля: главный 50-мегапиксельный, 12-мегапиксельный ультраширик и 10-мегапиксельный телефото.

Сначала протестируем основную камеру, и здесь ничего особенного. Дневные фото получаются слишком яркими и перенасыщенными, цвета передаются неестественно.

Ночью снимает неплохо, но тот же самый Pixel 7 или iPhone 14 показывают результаты на голову выше. На Xiaomi 13 видны сильные блики, если в кадре есть источник освещения. А шумоподавление просто замыливает детали.

Ультраширокий сенсор также посредственен, как и портретный режим, который во многих сценариях неправильно размывает задний фон.

А вот телевик вполне достоин и практически не проигрывает по сравнению с конкурентами. Из всех трех модулей телевик показывает себя с лучшей стороны.

Видео на основную камеру пишет в максимальном качестве 8K. Разрешение очень высокое, но в повседневном использовании оно может показаться лишним. Только представьте, сколько места на устройстве будут занимать длинные видео в 8K.

Во время съемки нельзя переключаться между основным и ультрашироким объективом, что является еще одним существенным минусом. А вот звук записывает отлично.

Фронтальная камера на 32 Мп. Селфи даже при отключении всех режимов все равно получаются немного размытыми и неестественными. Таким грешат практически все смартфоны Xiaomi. Запись видео на фронталку идет в 1080г. Согласитесь, что этого недостаточно для флагмана. Качество видео на переднюю камеру откровенно плохое.

Впечатления от камеры Xiaomi 13 скорее отрицательные, чем положительные. Ничего сверхъестественного мы не увидели. Это скорее уровень среднебюджетного устройства, но не флагмана. Объектив Leica чудес не совершает.

Коммуникации и звук

В плане коммуникационных технологий у Xiaomi 13 все хорошо. Здесь и новый стандарт Bluetooth 5.3, и Wi-Fi 6E, и поддержка 5G. Стереозвук просто великолепен. Он громкий, качественный, объемный, с приятными басами. Звучание даже громче, чем на Pixel 7, но качество немного хуже.

Автономность

Xiaomi 13 получил аккумулятор на 4500 мАч. Поддерживается проводная 67-ваттная зарядка, которая накормит батарею до 100% всего за 40 минут. Адаптер с такой мощностью уже идет в комплекте. Есть даже 50-ваттная беспроводная и 10-ваттная реверсивная зарядка. Для флагманов это уже закономерность, поэтому и Xiaomi 13 не стал исключением. С помощью беспроводной зарядки аппарат зарядится до 100% за 50 минут.

С автономностью у Xiaomi 13 все хорошо. Не стоит ждать каких-либо особых результатов, но на день работы можно рассчитывать. Если вы являетесь пассивным пользователем, то выйдет до двух дней работы на одном заряде.

Цена и доступность на рынке

Пока что представлена только китайская версия Xiaomi 13, и прайс на нее следующий:

8/128 ГБ – $575;

8/256 ГБ – $615;

12/256 ГБ - $660

12/512 ГБ - $720.

Для флагмана это недорого, но необходимо понимать, что цена на глобальную версию будет существенно выше. 26 февраля ожидается международная презентация Xiaomi 13 Pro. И там, по слухам, также должны показать базовую модель Xiaomi 13. Стоит дождаться глобального анонса, и тогда делать выводы о стоимости.

Итоги

Xiaomi 13 получился неплохим флагманом. Да, есть определенные недостатки, но если вы фанат компании Сяоми, вам нравится прошивка MIUI и вы пользуетесь фирменной экосистемой, Xiaomi 13 – это, пожалуй, самый лучший смартфон бренда, который можно приобрести в начале 2023 года. Вас точно порадует стильный дизайн, яркий экран, отличная производительность, большой выбор версий, громкий и качественный звук. К недостаткам следует отнести чрезмерный нагрев процессора и заметный тротлинг, но это проявляется только при игре в тяжелые игрушки. Если вы не заядлый геймер, производительности будет вполне хватать.

Основная камера может вызвать некоторые вопросы у профессиональных фотографов, но если вы просто хотите снимать фото и видео для соцсетей, Xiaomi 13 не разочарует. Да, основной сенсор и ультраширик немного хуже, чем у некоторых других флагманов, но это заметно только при детальном сравнении. Да и телевик вытягивает ситуацию.

Лучше ли Xiaomi 13, чем, например, Pixel 7 или Asus ZenFone 9? Пожалуй, нет. Особенно в этом сравнении выигрывает Пиксель 7, у которого и камеры лучше, и работа интерфейса более стабильная, и срок поддержки от производителя больше.

Другой вопрос состоит в цене. Пока неясно, сколько обойдется глобалка Xiaomi 13. Скорее всего, цена будет почти такая же, как у Pixel и ZenFone. Можно ли назвать Xiaomi 13 ТОП за свои деньги – нет. Поэтому рекомендуем дождаться глобального анонса и уже определяться с покупкой. Основное, на что нужно будет обратить внимание – это соотношение цены и характеристик.

Плюсы:

OLED-матрица от Samsung;

высокая яркость экрана;

частота обновления дисплея 120 Гц;

алюминий и стекло в материалах корпуса;

компактность;

тонкие рамки;

защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus на экране;

множество цветов;

Android 13;

высокая производительность в повседневном использовании;

большой выбор модификаций памяти;

отличный стереозвук;

достойный телевик;

запись видео на основную камеру в 8K;

проводная зарядка на 67 Вт;

наличие беспроводной 50-ваттной зарядки;

хорошая автономность.

Минусы:

сильный нагрев и тротлинг в играх;

перенасыщенные фото на основную камеру;

во время съемки нельзя переключаться между основным модулем и ультрашириком;

«мыло» на ночных фото во время работы шумодава;

невысокое разрешение экрана (как для флагмана);

отсутствие LTPO;

посредственная фронтальная камера;

низкое разрешение видео на фронтальную камеру.

Напишите в комментариях свое мнение о новом флагмане Xiaomi 13. До встречи!