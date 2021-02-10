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Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный обзор: вместо нового телефона рассмотрим свежий планшет, а точнее два. Это будут новинки от компании Xiaomi – Pad 6 и Pad 6 Pro. Эти устройства представили недавно, поэтому интерес к ним среди пользователей огромен.

Рынок планшетов начинает понемногу оживать, и огромный вклад в это делает именно Сяоми. Давайте узнаем, какие интересные характеристики и особенности нам предлагают Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro.

Обзор планшетов Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro – лучшие из среднего класса

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Качество экрана

Процессор и варианты памяти

Операционная система и стабильность работы

Камеры

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Выводы

Технические характеристики

Параметр: Xiaomi Pad 6: Xiaomi Pa d 6 Pro: Матрица: IPS Диагональ экрана: 11″ Другие параметры экрана: Разрешение – 1800 x 2880 пикселей, частота развертки – 144 Гц, яркость – 550 нит, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10 Габариты: 254 x 165.2 x 6.5 мм при массе 490 г Материалы корпуса: Алюминиевая задняя крышка и алюминиевые грани Процессор: 7-нанометровый Qualcomm Snapdragon 870 5G 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Графический ускоритель: Adreno 650 Adreno 730 Количество ядер: Одно ядро Kryo 585 с тактовой частотой 3.2 ГГц + три ядра Kryo 585 с частотой 2.42 ГГц + четыре ядра Kryo 585 с частотой 1.80 ГГц Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.19 ГГц + три ядра Cortex-A710 с частотой 2.75 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1.80 ГГц Варианты памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 for Pad Основная камера: Разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, фазовый автофокус Запись видео в 4K@30fps Разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/2.76", размер пикселя 0.64µm, фазовый автофокус + датчик глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2.4 Запись видео в 4K@60fps Фронтальная камера: Разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Запись видео как 1080p@30fps Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.4", размер пикселя 0.8µm Запись видео как 1080p@60fps Технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Звук: Стерео (4 динамика) Аккумулятор: 8840 мАч 8600 мАч Быстрая зарядка: 33 Вт 67 Вт Комплектация: Клавиатура и стилус Цена: От $290 От $370

Такие технические характеристики получили наши сегодняшние гости. Ну что, друзья, потрясены? Особенно привлекает внимание Pro-версия, которая может похвастаться флагманским железом Snapdragon 8+ Gen 1, вполне приличной камерой и мощной зарядкой. При этом и одна, и вторая модель остаются в рамках среднебюджетного ценового сегмента. Заинтригованы? Тогда погнали разбираться дальше.

Комплектация

Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro приходят в одинаковых минималистичных коробках белого цвета. Различается соответственно только название модели и указанные технические характеристики. На упаковках нет никаких лишних деталей и символов, кроме мелкой надписи Dolby Vision Atmos. Даже название планшета и логотип бренда серого цвета. Выглядит очень просто, но при этом стильно и премиально.

Комплект поставки включает в себя документацию, USB-кабель и блок питания на 33 или 67 Вт, в зависимости от модели. Радует, что производитель положил адаптер, и его не придется покупать по отдельности.

А вот на аксессуары придется раскошелиться. В Xiaomi Pad 6 (Pro) предлагается докупить новый стилус второго поколения и клавиатуру (тоже усовершенствованную). По словам производителя, теперь стилус на 40% быстрее реагирует, устойчив к истиранию пера, а быстрая зарядка в течение 1 минуты обеспечит целых 7 часов непрерывного написания.

Магнитная клавиатура может похвастаться адаптивной регулировкой яркости клавиш встроенным NFC-модулем для синхронизации со смартфоном, регулируемым углом наклона и даже новым материалом под названием «техническая нанокожа». Как много громких слов, верно?

Все эти плюшки действительно интересны, но только в случае если вы собираетесь рисовать на планшете, создавать конспекты или работать. Впрочем, Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro вполне подходят не только для развлечений, но и для графического дизайна, работы с текстом, учебы и т.д. На этом с комплектацией заканчиваем и двигаемся дальше.

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Планшеты Сяоми Пад 6 и Пад 6 О выглядят стильно и дорого. Такой эффект достигается благодаря тонкому металлическому корпусу. Рамки тоже металлические – никакого дешевого пластика. Грани вокруг экрана очень тонкие: сенсорная область занимает 83,6% всей передней панели устройства.

В углу корпуса находится маленький блок основной камеры. Никаких ярких элементов вы здесь не увидите. Все солидно и по-взрослому. Экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Поддержка карты SD отсутствует.

Размеры Xiaomi Pad 6 составляют 254 х 165.2 х 6.5 мм с весом 490 грамм. Напомним, что предыдущая модель Pad 5 имела габариты 254.7 x 166.3 x 6.9 мм с весом 511 грамм. Изменилась только толщина корпуса и вес, и эти изменения несущественны.

Планшеты можно приобрести в трех цветовых решениях. Все цвета спокойны и универсальны. Устройства предлагаются в светло-голубом, золотом с розовым оттенком и темно-сером цвете.

Вот такой привлекательный красавец получается. Дизайн Xiaomi Pad 6 оставляет только положительное впечатление. Радует, что компания ничего не намудрила с этим.

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Качество экрана

Теперь переходим к дисплею Xiaomi Pad 6, и здесь уже есть явные улучшения по сравнению с предыдущей версией. И базовая, и Pro модель получили одинаковые экраны. Это IPS-дисплей с высоким разрешением 1800 на 2880 пикселей (2.8 K) и частотой развертки 144 Гц.

Здесь все круто – приятная цветопередача, высокая яркость и плавный скроллинг. Планшет идеально подойдет для просмотра видео или работы с графикой. Многие пользователи будут радоваться именно IPS-матрицам. Ведь AMOLED-экран добавил бы проблему с ШИМом и повысил стоимость устройства. Согласитесь, что в планшете вполне достаточно и IPS-матрицы.





Плавная работа экрана возможна благодаря производительному процессору. Ведь железо должно быть достаточно мощным, чтобы извлечь разрешение 2.8K и частоту развертки 144 Гц.

Процессор и варианты памяти

Не зря мы затронули тему производительности. Это как раз следующий параметр в обзоре Xiaomi Pad 6, который хотелось бы обсудить. Стандартная модель Сяоми Пад 6 получила чип Qualcomm Snapdragon 870 5G, а Пад 6 О – топовый Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

И тот, и другой процессор можно отнести к флагманскому уровню, но Snapdragon 870 5G уже немного проигрывает более современным решениям. А вот Snapdragon 8+ Gen 1 – это идеальный вариант для мощных игрушек и прочих сложных сценариев. Это не означает, что Snapdragon 870 5G не справится с требовательными играми, но на ультравысоких настройках графики возможны легкие подвисания.

В AnTuTu Xiaomi Pad 6 набирает 720 тысяч баллов, а его старший брат – более миллиона баллов. Это ошеломляющие результаты, учитывая, что перед нами устройства среднего класса.

Если вы выбираете планшет для игр (а наши сегодняшние новинки как раз отлично для этого подходят), то лучше присмотреться к Xiaomi Pad 6 Pro. Это прямо идеальное геймерское решение. Нужен планшет для работы, просмотра фильмов и других подобных задач – тогда хватит производительности и Xiaomi Pad 6.

На выбор предоставляется множество модификаций. Сяоми Пад 6 можно приобрести в вариантах 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ, а Про-версию – в 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Такого объема хватит даже требовательным пользователям. В планшетах установлена флэш-память UFS 3.1.

Операционная система и стабильность работы

Обе модели работают под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, которая оптимизирована специально под планшеты. На презентации было заявлено, что устройства стабильно проработают не менее 4 лет. Но с этим хочется поспорить, поскольку «MIUI» и «стабильно» – понятия ровно противоположные, особенно через несколько лет.

Если говорить о стабильности работы интерфейса сразу из коробки, то все не так уж плохо. Да, небольшие глюки бывают, но на них можно закрыть глаза. Благодаря мощным процессорам все летает, программы запускаются мгновенно, плавный скроллинг. Так что не будем сильно придираться и снова поднимать извечный вопрос о функционировании оболочки.

Камеры

Пора рассмотреть и камеры. Да-да, мы знаем, что в планшетах немногие обращают на них внимание, но в новых моделях разработчики прямо заморочились и уделили им немало внимания. Особенно это касается Mi Pad 6 Pro, получившего главный 50-мегапиксельный сенсор. Как для планшета, это отличное разрешение.

Фотографирует Сяоми Пад 6 О правда неплохо. При хорошем освещении снимки получаются качественными, с приятной цветопередачей и нормальной детализацией. То есть, можно снимать что-то более существенное, чем документы. Но, если честно, вряд ли кто-нибудь этим будет заниматься. Фотографировать на планшет как минимум неудобно.





Запись видео возможна в 4K с 60 кадрами в секунду. Качество записи звука нормальное.





А вот стандартная модель Pad 6 с 13-мегапиксельной камерой уже больше подходит для привычных «планшетных» задач – например сфотографировать документ или страницу. С более серьезными задачами камера не справится, но это от нее и не требуется. Зато видео можно записывать в высоком разрешении 4K с 30fps.

Фронтальная камера у стандартной модели на 8 Мп, Pro-версии – на 20 Мп. Оба устройства пишут видео с разрешением FHD, только отличается частота кадров – 30fps против 60fps. Качество более чем приемлемо, что позволит без проблем общаться по видеосвязи или проводить видеоконференции. Для качественной записи звука может потребоваться внешний микрофон.





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Коммуникации и звук

Сразу стоит отметить, что и Pad 6, и Pad 6 Pro лишены модуля LTE. Вы не сможете совершать звонки через сотовую связь или пользоваться мобильным интернетом. Но давайте будем честны – это не нужно в планшете. Говорить по планшету очень неудобно, а интернет можно спокойно раздать с телефона в отсутствие Wi-Fi.

Очень порадовал звук: он громкий и качественный, хотя басов и не хватает. Четыре стереодинамики издают отличный звук как для планшета. Смотреть фильмы будет одно удовольствие. Но обратите внимание на расположение динамиков: если держать устройство в руках, динамики перекрываются. Поэтому лучше использовать чехол-подставку.

Автономность

Автономность осталась на уровне Pad 5, но и тогда с ней все было здорово. Xiaomi Pad 6 стал обладателем аккумулятора емкостью 8840 мАч, а Pad 6 Pro – 8600 мАч. Разницы, конечно, между ними нет. В общей сложности можно рассчитывать на 8 часов работы экрана. Это отличные показатели.

Картину дополняет 33-ваттная зарядка в Pad 6 и 67-ваттная в Pad 6 Pro. Из-за большой емкости аккумулятора стандартная версия заряжается примерно за полтора часа, а Pro-версия – за час.

Цена

Обзор Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro подходит к концу. Осталось озвучить цену, и можно будет подводить итоги. С ценами все отлично. Планшеты вписываются в среднебюджетную категорию, поэтому их можно считать доступными устройствами.

Стоимость Xiaomi Pad 6 стартует с 290 долларов, а старшая версия предлагается за 363 доллара в базовой модификации. Речь пока идет о китайских версиях. О глобальном запуске вообще ничего не известно, но цены там будут значительно выше.

Выводы

Новые планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro от Xiaomi можно спокойно назвать ТОПом за свои деньги. Особенно крутой получилась старшая модель за счет топового железа. Но ее младший брат тоже вполне достоин. Это, вероятно, лучшие планшеты среднего класса, которые можно приобрести в начале 2023 года. Ведь, согласитесь, не все готовы отдавать безумные деньги за iPad или флагманский планшет от Samsung.

Следовательно, эти новинки мы можем с чистой совестью рекомендовать к покупке. Если, конечно, вам вообще нужен планшет. Эти устройства снова стали набирать популярность только в течение последних нескольких лет, и за это нужно поблагодарить Xiaomi. Их предыдущие модели Pad 5 и Pad 5 Pro в свое время приобрели огромную популярность и стали хитами продаж. Осмеливаюсь предположить, что с новинками будет такая же история.

Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы планшетами, или их заменяет ли стандартная связка смартфон + ноутбук? А также обязательно поделитесь своим мнением о сегодняшних героях. А на этом обзор Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro подходит к концу. До встречи!

Плюсы:

11-дюймовый экран с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц;

стильный дизайн;

универсальные цвета;

надежные материалы;

качественные и громкие стереодинамики;

мощное железо (особенно в Pro-версии);

хорошие камеры в Xiaomi Pad 6 Pro;

запись видео в 4K;

много вариантов памяти;

из коробки установлен Android 13;

поддерживается фирменный стилус и клавиатура;

отличная автономность и быстрая зарядка;

приемлемая цена.

Минусы: