Обзор Xiaomi Smart Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета

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Введение

Новый Xiaomi Smart Band 9 – это очередной шаг в развитии фитнес-трекеров, становясь ежегодно получше. Этот класс устройств способен не только контролировать вашу физическую активность, но и значительно повысить качество вашей жизни благодаря фишкам для улучшения образа жизни.

Конечно, самыми популярными версиями будут Xiaomi Smart Band 9 Midnight Black и Xiaomi Smart Band 9 Glacier Silver – именно эти цвета гармонично дополнят любой образ, независимо от ситуации, потому что не забываем - для многих это еще и стильный аксессуар.

Характеристики

Дата выпуска: 2024, 21 июля Дисплей: 1.62-дюймовый AMOLED, 490 x 192 пикселей, пиковая яркость 1200 нит, частота обновления 60 Гц, поддержка AoD Размеры: 46.5×21.6×10.99 мм / 47.50 x 22.73 x 10.95 мм (керамика) Вес: 15.8 г (без ремешка) / 22.4 г (керамика) Связь: Bluetooth 5.4, NFC (опционально) Защита: 5ATM водостойкость (50 метров) Операционная система: Xiaomi HyperOS Датчики: Оптический датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, шестиосный датчик движения. Аккумулятор: 233 мАч Цена: CNY 249 (~Php1.9K) - стандартная версия, CNY 299 (~Php2.4K) - версия с NFC, CNY 349 (~Php2.8K) - керамическая специальная версия Дополнительные цвета ремешков: Черный, Аргент, Розовое золото, Синий

Дизайн и материалы

Xiaomi Smart Band 9 внешне почти не отличается от своего предшественника, сохраняя узнаваемый узкий удлиненный корпус и силиконовый ремешок. Такой дизайн смотрится органически как на мужской, так и женской руке, подчеркивая универсальность устройства.

Основное изменение коснулось материалов. Если предыдущая модель имела пластиковый корпус с глянцевым покрытием, теперь используется алюминиевый сплав с матовой текстурой. Это придает браслету более приятный и качественный вид, повышая его эстетическую привлекательность. Купить Xiaomi Smart Band 9 можно в пяти цветовых вариантах: черном, розовом, синем, серебристом, золотом.

Кстати, появилась эксклюзивная версия из белой керамики. Этот вариант ощутимо тяжелее базовой модели (23 г против 15 г), но выглядит чрезвычайно эффектно и дорого. Керамический браслет доступен только с модулем NFC и продается исключительно в Китае, однако любители заказывать из Китая устройства точно заценят.

Стекло и пластик на оборотной стороне остались неизменными, обеспечивая надежную защиту и комфорт при ношении. Размеры Xiaomi Smart Band 9 почти такие же, как у предыдущей модели, длиной 45.5 мм, шириной 12.8 мм и толщиной 11.1 мм, из-за чего сохранилась совместимость с ремешками от предыдущих моделей, поэтому вашу любимую коллекцию выбрасывать не придется.

Экран

Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192х490 пикселей. Соотношение экрана к передней панели составляет 70%. Нижняя рамка по-прежнему немного шире верхней.

Главное улучшение экрана – это увеличенная вдвое яркость. Теперь максимальное значение достигает 1200 болт (у Band 8 было 600 болт). Благодаря этому изображение выглядит ярким, контрастным и насыщенным при любом освещении даже под прямым солнцем.

Частота обновления экрана осталась 60 Гц – но это и так хорошо для такого класса устройств. Еще одно улучшение – это чувствительность сенсора. Теперь он точнее реагирует на прикосновения и практически не регистрирует случайные нажатия, например, каплями воды. Это особенно удобно для управления браслетом во время плавания.

Оболочка, программное обеспечение

Xiaomi Smart Band 9 работает на фирменной операционной системе Hyper OS. Она создана специально для умных браслетов Xiaomi и отличается простотой и интуитивно понятным интерфейсом.

По сравнению с Band 8 оболочка получила ряд визуальных и функциональных улучшений:

Перерисованные иконки, шрифты, виджеты

Новые циферблаты с возможностью кастомизации

Расширенные настройки Always On Display

Обновленное меню быстрых переключателей

Поддержка новых функций, например виртуального ключа для автомобиля

В общем интерфейс стал выглядеть более современно и эстетично. Ориентироваться в настройках легко, все основные настройки находятся на своих местах.

Под капотом Xiaomi Smart Band 9 стоит новый энергоэффективный процессор. Благодаря нему браслет работает заметно быстрее и плавнее, чем Band 8. Анимации открытия меню и приложений теперь не вызывают задержек. Еще одно нововведение – поддержка посторонних приложений. Xiaomi Smart Band 9 имеет отдельную память для установки мини-программ и игр из специального магазина. Выбор невелик, но есть несколько полезных вещей:

Калькулятор

Секундомер

Заметки

Игры (2048, тетрис и т.д.)

Правда, магазин доступен только для китайской версии браслета. Но есть возможность, что его добавят и в глобальную прошивку.

Автономность

Емкость аккумулятора Xiaomi Smart Band 9 увеличилась до 233 мАч (у Band 8 было 190 мАч). Производитель заявляет следующие характеристики автономности:

До 21 дня в стандартном режиме

До 9 дней с включенным Always On Display

До 7 дней при очень активном использовании (непрерывный мониторинг пульса и стресса, частые уведомления, регулярные тренировки со спортивными режимами)

На практике автономность оказалась действительно выше, чем у Band 8, но не столь существенно. В среднем браслет работает 12-14 дней с включенным экраном, измерением пульса каждые 10 минут и 3-4 тренировками в неделю. Это очень хороший результат для такого функционального устройства.

Полная зарядка занимает около 60 минут. Это на 30 минут быстрее, чем у Band 8. Для подключения используется фирменный кабель с магнитным креплением. Он подходит и для зарядки предыдущей модели.

Функции и возможности

Xiaomi Smart Band 9 – это в первую очередь фитнес-трекер. Он умеет отслеживать все базовые показатели, а именно:

Шаги и дистанцию

Сжигаемые калории

Пульс (ручное измерение или непрерывный мониторинг)

Уровень кислорода в крови (SpO2)

Фазы и качество сна

Уровень стресса

Дыхательные упражнения

Цикл для женщин

Для отслеживания пульса и SpO2 используются инфракрасные датчики нового поколения. Благодаря усовершенствованному расположению и улучшенным алгоритмам анализа точность измерений выросла примерно на 16% по сравнению с Band 8.

Xiaomi Smart Band 9 может предупреждать о чрезмерно высоком или низком пульсе, а также о резком снижении уровня кислорода в крови. Это поможет вовремя выявить угрожающие состояния и обратиться к врачу.

Также улучшился мониторинг сна. Теперь браслет распознает не только основные фазы (поверхностный, глубокий, REM-сон), но и может предупреждать о возможных расстройствах дыхания во сне (апноэ). Отчет о сне стал более наглядным и информативным.

Для любителей спорта в Xiaomi Band 9 предусмотрено более 150 режимов тренировок. Есть все популярные активности:

Ходьба

Бег в помещении и на улице

Езда на велосипеде

Плавание в бассейне и открытой воде

Прыжки на скакалке

Йога

Силовая тренировка

Танцы

Бокс

Бадминтон, теннис, пинг-понг

Футбол, баскетбол и другие виды игр

На главный экран можно вывести 6 любимых режимов быстрого доступа. Во время тренировки браслет показывает всю основную статистику: продолжительность, израсходованные калории, пульс, темп, количество шагов или гребков.

Для бега и ходьбы есть отдельный раздел с рекомендованными тренировками. Можно выбрать программу под свой уровень подготовки и следовать голосовым подсказкам. Браслет уведомит, когда нужно ускориться, замедлиться или отдохнуть.

К сожалению, у Xiaomi Smart Band 9 нет встроенного GPS. Для записи маршрута и дистанции он подключается к смартфону. Но по сравнению с автономным GPS это сильно экономит заряд.

Помимо спорта и здоровья, Xiaomi Band 9 предлагает ряд разумных функций:

Показ уведомлений со смартфона

Быстрые ответы на сообщения

Управление музыкой и камерой телефона

Поиск смартфона

Будильник, секундомер, таймер

Удаленный спуск затвора камеры

Напоминания о физической активности, питье воды и т.п.

Бесконтактная оплата через NFC (только в Китае)

Все эти функции работают стабильно и помогают разгрузить смартфон от рутинных действий.





Выводы

Xiaomi Smart Band 9 – достойное продолжение линейки доступных и функциональных фитнес-браслетов. Он сохранил лучшее от предыдущих моделей и добавил несколько полезных улучшений:

Качественные материалы корпуса, особенно керамическая версия

Вдвое ярче дисплей

Обновленная оболочка с поддержкой посторонних приложений

Улучшенная автономность

Более точные датчики пульса и кислорода

Новые функции мониторинга здоровья

Виртуальный ключ от авто

Xiaomi Smart Band 9 на руке

Конечно, без недостатков не обошлось. Вот несколько моментов, которые могут огорчить пользователей:

Нет встроенного GPS

Сторонние приложения доступны только в Китае.

Бесконтактная оплата работает только в Китае

Невозможно принимать звонки из браслета

Все еще широкие рамки вокруг дисплея

Но в целом Xiaomi Smart Band 9 оставляет очень приятные впечатления. Он подойдет всем, кто ищет надежный фитнес-трекер с большим набором функций, хорошей автономностью и умеренной ценой. Если вы давно пользуетесь Xiaomi Band и хотите обновить гаджет, то Band 9 может стать удачным выбором. После Band 8 обновляться смысла нет, а вот владельцам более старых версий – пора задуматься.