Обзор Xiaomi Smart Band 9: эволюция легендарного фитнес-браслета
Введение
Новый Xiaomi Smart Band 9 – это очередной шаг в развитии фитнес-трекеров, становясь ежегодно получше. Этот класс устройств способен не только контролировать вашу физическую активность, но и значительно повысить качество вашей жизни благодаря фишкам для улучшения образа жизни.
Конечно, самыми популярными версиями будут Xiaomi Smart Band 9 Midnight Black и Xiaomi Smart Band 9 Glacier Silver – именно эти цвета гармонично дополнят любой образ, независимо от ситуации, потому что не забываем - для многих это еще и стильный аксессуар.
Характеристики
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Дата выпуска:
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2024, 21 июля
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Дисплей:
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1.62-дюймовый AMOLED, 490 x 192 пикселей, пиковая яркость 1200 нит, частота обновления 60 Гц, поддержка AoD
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Размеры:
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46.5×21.6×10.99 мм / 47.50 x 22.73 x 10.95 мм (керамика)
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Вес:
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15.8 г (без ремешка) / 22.4 г (керамика)
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Связь:
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Bluetooth 5.4, NFC (опционально)
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Защита:
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5ATM водостойкость (50 метров)
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Операционная система:
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Xiaomi HyperOS
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Датчики:
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Оптический датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, шестиосный датчик движения.
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Аккумулятор:
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233 мАч
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Цена:
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CNY 249 (~Php1.9K) - стандартная версия, CNY 299 (~Php2.4K) - версия с NFC, CNY 349 (~Php2.8K) - керамическая специальная версия
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Дополнительные цвета ремешков:
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Черный, Аргент, Розовое золото, Синий
Дизайн и материалы
Xiaomi Smart Band 9 внешне почти не отличается от своего предшественника, сохраняя узнаваемый узкий удлиненный корпус и силиконовый ремешок. Такой дизайн смотрится органически как на мужской, так и женской руке, подчеркивая универсальность устройства.
Основное изменение коснулось материалов. Если предыдущая модель имела пластиковый корпус с глянцевым покрытием, теперь используется алюминиевый сплав с матовой текстурой. Это придает браслету более приятный и качественный вид, повышая его эстетическую привлекательность. Купить Xiaomi Smart Band 9 можно в пяти цветовых вариантах: черном, розовом, синем, серебристом, золотом.
Кстати, появилась эксклюзивная версия из белой керамики. Этот вариант ощутимо тяжелее базовой модели (23 г против 15 г), но выглядит чрезвычайно эффектно и дорого. Керамический браслет доступен только с модулем NFC и продается исключительно в Китае, однако любители заказывать из Китая устройства точно заценят.
Стекло и пластик на оборотной стороне остались неизменными, обеспечивая надежную защиту и комфорт при ношении. Размеры Xiaomi Smart Band 9 почти такие же, как у предыдущей модели, длиной 45.5 мм, шириной 12.8 мм и толщиной 11.1 мм, из-за чего сохранилась совместимость с ремешками от предыдущих моделей, поэтому вашу любимую коллекцию выбрасывать не придется.
Экран
Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192х490 пикселей. Соотношение экрана к передней панели составляет 70%. Нижняя рамка по-прежнему немного шире верхней.
Главное улучшение экрана – это увеличенная вдвое яркость. Теперь максимальное значение достигает 1200 болт (у Band 8 было 600 болт). Благодаря этому изображение выглядит ярким, контрастным и насыщенным при любом освещении даже под прямым солнцем.
Частота обновления экрана осталась 60 Гц – но это и так хорошо для такого класса устройств. Еще одно улучшение – это чувствительность сенсора. Теперь он точнее реагирует на прикосновения и практически не регистрирует случайные нажатия, например, каплями воды. Это особенно удобно для управления браслетом во время плавания.
Оболочка, программное обеспечение
Xiaomi Smart Band 9 работает на фирменной операционной системе Hyper OS. Она создана специально для умных браслетов Xiaomi и отличается простотой и интуитивно понятным интерфейсом.
По сравнению с Band 8 оболочка получила ряд визуальных и функциональных улучшений:
- Перерисованные иконки, шрифты, виджеты
- Новые циферблаты с возможностью кастомизации
- Расширенные настройки Always On Display
- Обновленное меню быстрых переключателей
- Поддержка новых функций, например виртуального ключа для автомобиля
В общем интерфейс стал выглядеть более современно и эстетично. Ориентироваться в настройках легко, все основные настройки находятся на своих местах.
Под капотом Xiaomi Smart Band 9 стоит новый энергоэффективный процессор. Благодаря нему браслет работает заметно быстрее и плавнее, чем Band 8. Анимации открытия меню и приложений теперь не вызывают задержек. Еще одно нововведение – поддержка посторонних приложений. Xiaomi Smart Band 9 имеет отдельную память для установки мини-программ и игр из специального магазина. Выбор невелик, но есть несколько полезных вещей:
- Калькулятор
- Секундомер
- Заметки
- Игры (2048, тетрис и т.д.)
Правда, магазин доступен только для китайской версии браслета. Но есть возможность, что его добавят и в глобальную прошивку.
Автономность
Емкость аккумулятора Xiaomi Smart Band 9 увеличилась до 233 мАч (у Band 8 было 190 мАч). Производитель заявляет следующие характеристики автономности:
- До 21 дня в стандартном режиме
- До 9 дней с включенным Always On Display
- До 7 дней при очень активном использовании (непрерывный мониторинг пульса и стресса, частые уведомления, регулярные тренировки со спортивными режимами)
На практике автономность оказалась действительно выше, чем у Band 8, но не столь существенно. В среднем браслет работает 12-14 дней с включенным экраном, измерением пульса каждые 10 минут и 3-4 тренировками в неделю. Это очень хороший результат для такого функционального устройства.
Полная зарядка занимает около 60 минут. Это на 30 минут быстрее, чем у Band 8. Для подключения используется фирменный кабель с магнитным креплением. Он подходит и для зарядки предыдущей модели.
Функции и возможности
Xiaomi Smart Band 9 – это в первую очередь фитнес-трекер. Он умеет отслеживать все базовые показатели, а именно:
- Шаги и дистанцию
- Сжигаемые калории
- Пульс (ручное измерение или непрерывный мониторинг)
- Уровень кислорода в крови (SpO2)
- Фазы и качество сна
- Уровень стресса
- Дыхательные упражнения
- Цикл для женщин
Для отслеживания пульса и SpO2 используются инфракрасные датчики нового поколения. Благодаря усовершенствованному расположению и улучшенным алгоритмам анализа точность измерений выросла примерно на 16% по сравнению с Band 8.
Xiaomi Smart Band 9 может предупреждать о чрезмерно высоком или низком пульсе, а также о резком снижении уровня кислорода в крови. Это поможет вовремя выявить угрожающие состояния и обратиться к врачу.
Также улучшился мониторинг сна. Теперь браслет распознает не только основные фазы (поверхностный, глубокий, REM-сон), но и может предупреждать о возможных расстройствах дыхания во сне (апноэ). Отчет о сне стал более наглядным и информативным.
Для любителей спорта в Xiaomi Band 9 предусмотрено более 150 режимов тренировок. Есть все популярные активности:
- Ходьба
- Бег в помещении и на улице
- Езда на велосипеде
- Плавание в бассейне и открытой воде
- Прыжки на скакалке
- Йога
- Силовая тренировка
- Танцы
- Бокс
- Бадминтон, теннис, пинг-понг
- Футбол, баскетбол и другие виды игр
На главный экран можно вывести 6 любимых режимов быстрого доступа. Во время тренировки браслет показывает всю основную статистику: продолжительность, израсходованные калории, пульс, темп, количество шагов или гребков.
Для бега и ходьбы есть отдельный раздел с рекомендованными тренировками. Можно выбрать программу под свой уровень подготовки и следовать голосовым подсказкам. Браслет уведомит, когда нужно ускориться, замедлиться или отдохнуть.
К сожалению, у Xiaomi Smart Band 9 нет встроенного GPS. Для записи маршрута и дистанции он подключается к смартфону. Но по сравнению с автономным GPS это сильно экономит заряд.
Помимо спорта и здоровья, Xiaomi Band 9 предлагает ряд разумных функций:
- Показ уведомлений со смартфона
- Быстрые ответы на сообщения
- Управление музыкой и камерой телефона
- Поиск смартфона
- Будильник, секундомер, таймер
- Удаленный спуск затвора камеры
- Напоминания о физической активности, питье воды и т.п.
- Бесконтактная оплата через NFC (только в Китае)
Все эти функции работают стабильно и помогают разгрузить смартфон от рутинных действий.
Выводы
Xiaomi Smart Band 9 – достойное продолжение линейки доступных и функциональных фитнес-браслетов. Он сохранил лучшее от предыдущих моделей и добавил несколько полезных улучшений:
- Качественные материалы корпуса, особенно керамическая версия
- Вдвое ярче дисплей
- Обновленная оболочка с поддержкой посторонних приложений
- Улучшенная автономность
- Более точные датчики пульса и кислорода
- Новые функции мониторинга здоровья
- Виртуальный ключ от авто
- Xiaomi Smart Band 9 на руке
Конечно, без недостатков не обошлось. Вот несколько моментов, которые могут огорчить пользователей:
- Нет встроенного GPS
- Сторонние приложения доступны только в Китае.
- Бесконтактная оплата работает только в Китае
- Невозможно принимать звонки из браслета
- Все еще широкие рамки вокруг дисплея
Но в целом Xiaomi Smart Band 9 оставляет очень приятные впечатления. Он подойдет всем, кто ищет надежный фитнес-трекер с большим набором функций, хорошей автономностью и умеренной ценой. Если вы давно пользуетесь Xiaomi Band и хотите обновить гаджет, то Band 9 может стать удачным выбором. После Band 8 обновляться смысла нет, а вот владельцам более старых версий – пора задуматься.