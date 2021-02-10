Топ зарядных станций для блекаутов: Обзор лучших моделей на рынке

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Из-за тяжелой ситуации с энергетикой в Украине резко возрос спрос на зарядные станции - потому что это самое оптимальное решение, как обеспечить свою работу при отключении света. Среди самых популярных вариантов на этом рынке – зарядные станции ecoflow , и их главный конкурент – портативная зарядная станция bluetti . сегодня вам поможем выбрать лучшую модель в соответствии с вашими потребностями.

Как выбрать зарядную станцию

Здесь все как на рынке, к которому мы привыкли – много разных характеристик, где одному человеку нужны одни характеристики, а другому другие: кому-то нужно просто заживить игровой ноутбук, а кто собирает воду из бойлера нагревать и жить почти полноценную жизнь.

Первый параметр, на который стоит обратить внимание - мощность зарядной станции, потому что от этого зависит то, какие устройства вы сможете запустить. Если вам нужно заживить обычный ультрабук и смартфон – достаточно будет и 300 Вт на несколько дней, но если вы захотите заживить, например холодильник, то ему только чтобы стартовать нужно как минимум 1300 Вт (хоть во время использования столько ему и не нужно, но стартует он потребляя большое количество)

Следующий важный параметр – емкость аккумулятора. Чем больше аккумулятор, тем дольше будет работать то или иное устройство. Если вы боитесь, что уже зимой может быть отключение почти на несколько дней, то однозначно выбирайте зарядные станции с емкостью от 1000 Вт-час.

Кстати, обратите внимание на разъемы - на количество USB-разъемов, их характеристики. Частично здесь работает принцип того, что чем их больше, тем лучше, однако еще что хочу посоветовать – обращать на мощность этих разъемов. Например, USB C с быстрой зарядкой может выдавать всего 18 Вт, чего может быть достаточно разве что для смартфона, а вот ноутбук этим разъемом не зарядишь.

И, конечно, не забывайте о портативности. Если у вас в планах использовать ее портативно и перенося с места на место, с трудом это будет сделать гораздо труднее. Однако тогда компромисс будет емкость.

Лучшие зарядные станции 2024 года

Чтобы слегка облегчить вам выбор, мы подобрали несколько вариантов, что считаем уже оптимальными. Поэтому рассмотрим подробнее их характеристики и фишки. Начнем с более мощных вариантов.

Начнем с настоящего монстра – EcoFlow DELTA Max 1600. Эта станция выдает 2000 Вт постоянной мощности, а пиковые значения могут достигать 5000 Вт, это, как помните, нужно чтобы заживить устройства, которым нужно в моменте очень высокую мощность. Емкость аккумулятора тоже топовая – целых 1612 Вт·ч. Разъемов здесь тоже хватает: 6 розеток, 2 USB-C, 4 USB-A (2 из них поддерживают быструю зарядку), автомобильный порт и еще 2 порта DC5521.

А еще у EcoFlow DELTA Max 1600 и другие козыри в рукаве. К примеру, можно зарядиться от их фирменного EcoFlow Smart Generator, автомобиля, или, что в нашем случае будет киллер-фишкой – зарядка от фирменной солнечной панели. Если со светом будет все совсем плохо – это спасет вас. А еще здесь есть крутая фишка X-Boost, которая позволяет разогнать мощность до 2800 Вт, чтобы запустить даже самые прихотливые приборы. Конечно, за такую крутизну придется выложить немалую сумму (53 тысячи гривен на момент написания), и весит эта станция аж 21.6 кг. Но если вам нужна настоящая мощность – то это то, что нужно.

Не отстает и его главный конкурент – BLUETTI PowerOak AC200P. Эта станция тоже выдает 2000 Вт постоянной мощности с пиками до 4800 Вт, а емкость аккумулятора составляет приличные 2000 Вт·ч. И разъемов здесь тоже целая куча: 6 розеток, отдельная розетка на 12В/25А, 4 USB-A, 1 USB-C и автомобильный порт.

BLUETTI PowerOak AC200P также умеет быстро подзаряжаться (в том числе от солнечных панелей). Но она еще менее портативна, чем прошла - по весу она еще больше, чем предыдущая модель (27.5 кг). Да и цена соответствующая – от 58 тысяч гривен

бюджетные и портативные решения

Если же в ваши планы не входит питаться кофемашиной или холодильником, а просто работать при отключении света, можно обращать внимание на более легкие и компактные варианты.

Первый из таких – EcoFlow RIVER 2. При компактном весе (5 кг), эта станция выдает до 300 Вт постоянной мощности с пиками до 600 Вт. Емкость аккумулятора – 288 Вт·ч. Есть 3 розетки, 1 USB-C, 3 USB-A и автомобильный порт.

EcoFlow RIVER 2 можно использовать даже в поездках или командировках, все же компактность и легкость решают. И, опять же, ее можно заряжать от солнечных панелей, даже в дороге – и цена здесь приятная, от 13 тысяч гривен.

И последний вариант, что сегодня рассмотрим – BLUETTI 700W EB55. Эта станция намного больше предыдущей: 700 Вт постоянной мощности с пиками до 1400 Вт. Здесь у нас емкость аккумулятора – 537 Вт·ч – то что надо, чтобы заряжать ноутбуки, смартфоны, планшеты и подобные устройства. На борту имеется 4 розетки, одна из которых на 12В/10А, а также 4 USB-A, 1 USB-C и автомобильный порт. Станция легкая (6.5 кг) и компактная (27.8 x 20 x 19.6 см), поэтому ее тоже можно брать с собой. Да и зарядка от солнечных панелей тоже на месте.

Цена за данную зарядную станцию - 20 тысяч гривен, что ставит ее в ценовую категорию чуть выше варианта EcoFlow, однако, как говорится, на каждый запрос есть свой оптимальный вариант.

Вот такие вот зарядные станции мы для вас подобрали. Надеемся, этот обзор поможет вам выбрать нужный именно вам вариант для вашего бюджета и запросов. Ну и, конечно, будем рады обратной связи в комментариях, как от владельцев зарядных станций, так и людей, которые только собираются приобрести.