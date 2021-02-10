OnePlus 11 Concept: Очень эффектный вид, но в чем же инновация?

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К сожалению , OnePlus не смогла удивить своим концептом с выставки MWC

Компания OnePlus на своей презентации линейки OnePlus 11 заинтриговала всех невероятным концептом который будет представлен на выставке MWC. И вот дверь выставки открылась для посетителей и открылась вся информация об этом "инновационном" аппарате. Вынужден признать, что интриговать ребята умеют, а вот удивлять не очень.

Сколько догадок было о реальном предназначении этих светящихся трубок, а на деле получилось хоть и неплохо снаружи, но почти бесполезно по существу. Вся конструкция оказалась попыткой интегрировать водяное охлаждение в смартфон и назвали это "чудо" Active CryoFlux. И если в сфере ПК такая система дает ощутимые результаты, то цифры, которые предоставила сама компания, дают понять, что это мертворожденная технология для мобильного сегмента. Даже по данным производителя удалось снизить температуру на 2° в игровых сессиях и на 1.5° при зарядке, что позволило сократить время зарядки на впечатляющие 40 секунд.

Также оказалось что свет, который мы видим под прозрачной крышкой, это не светодиодные трубки, а именно результат свечения жидкости через прозрачные стенки, хотя не исключено, что точечная подсветка таки есть, слишком ярко для какого-то люминофора.

Конечно с такими результатами становится очевидным, что коммерческого продолжения такая технология не будет иметь, потому что даже обычное воздушное охлаждение дает значительно лучшие результаты и не отнимает столько полезного места внутри устройства. Поэтому в итоге игрушка интересна, но просто как экспонат на выставке, не больше.

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Источник: gizmochina