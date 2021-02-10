OnePlus 11 – не надо его топить

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OnePlus 11 получил нестандартную защиту от воды

На днях была представлена ​​глобальная версия OnePlus 11, которая дала ответы на многие актуальные вопросы, но вызвала непонимание по одному из пунктов технических параметров. Так, в некоторых регионах указывали пыле и влагозащиту IP64, а в других об этом ни слова. Издание GSMArena обратилось к OnePlus за разъяснениями и получило их. Официально: OnePlus 11 во всех регионах имеет сертификат IP64. Это означает, что смартфон полностью защищен от пыли и отчасти от воды. Да, погружать в воду устройство нельзя, но брызг из любого направления оно не боится.





Отметим, что похожая история была в прошлом году, когда актуален вопрос водозащиты OnePlus 10 Pro - T-Mobile писала об IP68, но все остальные об этом умалчивали. Позиция маркетинга компании рациональна – смартфоны защищены от воды, но тратить деньги на сертификацию они не станут. Тем не менее, в случае с OnePlus 11 компания чуть-чуть снизила уровень своей уверенности, поэтому дает сигнал пользователям, что "топить" смартфон не нужно. Напомним, цена OnePlus 11 составляла $699 за версию на 8/128 ГБ. А насколько вам важна водозащита?

Источник: gsmarena

