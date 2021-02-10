OnePlus 11 – не надо его топить
OnePlus 11 получил нестандартную защиту от воды
На днях была представлена глобальная версия OnePlus 11, которая дала ответы на многие актуальные вопросы, но вызвала непонимание по одному из пунктов технических параметров. Так, в некоторых регионах указывали пыле и влагозащиту IP64, а в других об этом ни слова. Издание GSMArena обратилось к OnePlus за разъяснениями и получило их. Официально: OnePlus 11 во всех регионах имеет сертификат IP64. Это означает, что смартфон полностью защищен от пыли и отчасти от воды. Да, погружать в воду устройство нельзя, но брызг из любого направления оно не боится.
Отметим, что похожая история была в прошлом году, когда актуален вопрос водозащиты OnePlus 10 Pro - T-Mobile писала об IP68, но все остальные об этом умалчивали. Позиция маркетинга компании рациональна – смартфоны защищены от воды, но тратить деньги на сертификацию они не станут. Тем не менее, в случае с OnePlus 11 компания чуть-чуть снизила уровень своей уверенности, поэтому дает сигнал пользователям, что "топить" смартфон не нужно. Напомним, цена OnePlus 11 составляла $699 за версию на 8/128 ГБ. А насколько вам важна водозащита?
Источник: gsmarena
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