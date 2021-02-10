OnePlus 12 представлен – что показали на презентации – топовый Snapdragon 8 Gen 3, крутой сенсор Sony LYT-808

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НОВИНКА ОТ ONEPLUS

Компания OnePlus несколько минут назад анонсировала свой новый флагманский смартфон OnePlus 12 в Китае. Из происшествия стало известно об основных характеристиках и возможностях поражающих смартфона.

Одним из главных преимуществ OnePlus 12 называют его экран. Это 6,7-дюймовая AMOLED-панель со скоростью обновления 120 Гц и рекордной яркостью в 4500 нит – правда, уже традиционно только в HDR. Разрешение – 2К.

Также высокие ожидания у нас от задающей тройной камеры OnePlus 12. Она состоит из основного 50-мегапиксельного модуля Sony LYT 808, 48 Мп ультраширокоугольной камеры и 64-мегапиксельного телеобъектива оптическим увеличением. Такая система способна делать качественные снимки любых сцен и объектов.

Единственное, что разочаровывает – отсутствие полноценной влагозащиты, здесь только IP65 – защита от пыли и брызг и возможность управлять влажными руками.

Ну и, конечно, куда флагман без топового железа? Смартфон оснащен самым мощным на сегодняшний день процессором от Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3. Думаю, в представлении этот чип не нуждается. Также на выбор предлагается до 24 Гб оперативной памяти и скорая UFS 4.0 флэш-память объемом до 1 Тб.

Отдельно стоит сказать об аккумуляторе OnePlus 12. Его емкость составляет 5400 мАч – это один из самых больших показателей на рынке смартфонов, в этом дело они отказались от сверхбыстрых зарядок в сторону более умеренных решений – в комплекте здесь 100-ваттная зарядка, которой смартфон можно полностью зарядить всего за 26 минут.

Вот такие главные особенности нового OnePlus 12. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 4299 юаней (около $660). А вот глобальная премьера ожидается 23 января 2024 года.