OnePlus 12 – проблемы там, где их не должно быть: OnePlus заразился болячкой Google Pixel?

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Первые партии, первые проблемы

Не успела отгреметь презентация OnePlus 12, как уже появились первые проблемы: странные отверстия на стыке блока камер и крышки устройства являются единственной проблемой первых партий устройства.

Так и хочется сказать – при Карле Пее было лучше! Конечно, такого при производстве не планировалось. Итак, хочется спросить у бренда, а как там защита при работе в дождливую погоду? Дисплей будет работать, но это пока в зазор не попадет капелька?

Когда-то, в OnePlus 9 Pro была официальная влагозащита по стандарту IP68, однако сейчас компания фактически стала частью Oppo, которому не дают все ведущие технологии, поэтому бренду приходится довольствоваться не лучшими характеристиками камеры, и, кажется, еще и не самой топовой сборкой.

Источник - weibo