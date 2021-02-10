OnePlus 12 и 12R официально представлены на глобальном рынке – какова цена?

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ДВА СМАРТФОНА

Компания OnePlus анонсировала на глобальном рынке свои смартфоны линейки OnePlus 12, включая базовую модель OnePlus 12 и младшую OnePlus 12R.

OnePlus 12 оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 и тремя камерами: основной на 50 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом на 64 Мп и широкоугольной на 48 Мп. Смартфон также имеет 2K дисплей с частотой 120 Гц, быструю зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт.

OnePlus 12R оснащен прошлогодним флагманом – Snapdragon 8 Gen 2 и основной камерой Sony IMX 890 с классическим набором 50+8+2 – на китайском рынке этот смартфон был представлен как Ace 3.

OnePlus 12 будет доступен по цене от 799 долларов за модель 256 ГБ памяти. Версия с 512 ГБ обойдется в 899 долларов. Младший, OnePlus 12R начинается с цены 499 долларов за 8/128 и 599 за 16/256.

Продажи обеих моделей начнутся 13 февраля, а за неделю до этого – предзаказ. Увидим, насколько понравятся новые ценники потребители или как обычно будут шить китайские варианты.

У нас на сайте уже были обзоры этих моделей, китайских версий. Однако, по железу они идентичны – просто прошивка глобальная. А вот цена другая. Так что, если не читали - рекомендуем.

Источник - theverge