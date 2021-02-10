OnePlus 12R, дебютирующий на глобальном рынке 23 января, будет отличаться от китайской версии OnePlus Ace 3

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Ожидаем уже 23 января!

OnePlus Ace 3 дебютирует в Китае 4 января, тогда как мировой рынок получит тот же телефон под названием OnePlus 12R, который стартует 23 января. Чтобы привлечь внимание, OnePlus уже начала дразнить Ace 3 в Китае, показав новый дизайн телефона и новый вариант расцветки Mingsha Gold . Однако эта опция может быть недоступна по всему миру.

Глобальная команда OnePlus сохраняет молчание. Но недавняя утечка информации от @ishanagarwal24 через X проливает свет на возможные варианты цветов для глобального OnePlus 12R. Смартфоны будут доступны в синем и классическом черном оттенках.

По предварительным данным, как и китайский брат, устройство будет работать с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, будет оснащено 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1.5К и адаптивной частотой обновления 120 Гц.

OnePlus 12R будет иметь тройную камеру на задней панели с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 с поддержкой OIS. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Пока не будем гадать, ждем презентации и официального выхода на глобальный рынок этого замечательного устройства.

Источник: X