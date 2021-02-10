OnePlus 9: небольшие улучшения и много маркетинга

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Новейшую историю флагманских смартфонов OnePlus можно разделить на периоды «до Pro» и «после Pro». Когда свет увидел OnePlus 7 Pro стало понятно, что именно «прошки» теперь будут настоящими «усиленными» флагманами и носителями максимальных характеристик. А обычные версии, не Pro стали выглядеть как младшие неприкаянные попутчики «настоящего убийцы флагманов» с целым набором компромиссов. Изменилось ли что-то с приходом OnePlus 9 и выделяется ли он в лучшую сторону на фоне предшественника, мы вам и расскажем.

По сути, OnePlus 9 производит впечатление солидного и самобытного Android-флагмана, который взял все лучшее от OnePlus 8T и «переехал» на мощную платформу Snapdragon 888. У него немного меньше экран, он плоский, а не изогнутый, рамка сделана из пластика, проще камера, но остальное — почти копия того, что предлагает OnePlus 9 Pro, включая «участие» Hasselblad. Так, значит, мы получаем отличный флагман с минимум компромиссов, но за меньший прайс? Но, как известно, дьявол кроится в деталях.

Вы получаете в OnePlus 9 экран, который практически ничем не отличается от того, что предлагает OnePlus 8T. Дисплей яркий и плавный (120 Гц делают свое дело), предлагает отличный уровень контрастности и глубокий черный цвет. Цветопередача не плохая и углы обзора не вызывают нареканий. Но все же это не лучший на рынке дисплей, ему не хватается присущей другим флагманам «породистости» и утонченности в деталях. А еще и сканер отпечатков пальцев отправили слишком низко и пользоваться им крайне неудобно.

У OnePlus 9 нет защиты от пыли и влаги, как у старшей модели. Но зато здесь хорошая автономность. Учитывая 5-нм чип, адекватную работу экрана, можно спокойно ожидать полтора дня работы от одного заряда, не ограничивая себя сильно в яркости экрана и не переводя смартфон с режим жесткого энергосбережения. Но не рассчитывайте познать радость беспроводной зарядки, если вы купите версию из Китая. Там эту фишку «выпилили» за ненадобностью.

Можно было бы в деталях углубиться в строение процессоров и продолжать рассказывать о том, что Snapdragon 888 — это самый быстрый процессор в мире Android, но мы напомним, что это еще и горячий чип. Он всеядный и «молотит любые игры, но, увы, он склонен к перегреву и в OnePlus 9 что-то намудрили из-за чего иногда изображение зависает и двигается рывками.

Но главная черта, по которой сейчас оценивают смартфоны — его камеры. Чем круче они, тем круче он сам. И ничего не поделаешь, рынок и маркетологи диктуют моду.

На задней панели телефона находятся три камеры, включая основную на 48 Мп и сверхширокоугольную 50 Мп, а также 2-мегапиксельную «монохромную» камеру, которую можно спокойно игнорировать.

Сверхширокоугольная камера 50 Мп такая же, как и у 9 Pro , что делает ее одной из лучших из доступных, позволяет снимать хорошие, детализированные и четкие изображения при различных уровнях освещенности, поддерживая ночной пейзаж и другие специальные режимы. В целом сверхширик у смартфона зачетный и заслуживает хвалебных слов.

Основной модуль делает четкие снимки при любом освещении, хотя в темное время суток на снимках заметно размытие, шумы и потеря мелких деталей. Но самая большая проблема в камерах OnePlus 9 — отсутствие оптической стабилизации изображения. И OnePlus 8T, и новый OnePlus 9 Pro имеют OIS, но OnePlus 9 вынужден обходиться электронной стабилизацией. Выпускать в 2021 году флагман без оптстаба — совсем не комильфо. Впрочем, и отсутствие телеобъектива также отнесем к числу промахов.

OnePlus 9 — хорошим смартфон с качественным дисплеем, хорошей автономностью и мощной начинкой. Наверное, за свои деньги он был бы хорош, дай бы ему производитель больше улучшений на фоне того же OnePlus 8T. Увы, нам удалось «накопать» немало недостатков, которые способны существенно омрачить общее впечатление от флагмана. Но на фоне того же Xiaomi Mi 11 творение OnePlus выглядит бодро и достойно.