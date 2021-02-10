OnePlus 9 Pro со скидкой! Отличное предложение!

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Какой лучший около-флагман? Galaxy S21, Xiao Mi 11 T, Honor 60?





Давайте посмотрим с другой стороны:

Snapdragon 888 с поддержкой 5G, Android 11 версии, просто роскошный 6,7” Fluid Amoled дисплей на 120 Гц и камера с ультрашириком Hasselblad на 50 Мп — что же это может быть?





Да ладно, все в заголовке.





Это абсолютно роскошное предложение от OnePlus — 9 Pro 5G.





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Поверьте, если вам нужен отличный смартфон — это одно из лучших предложений на рынке. Посудите сами, где еще можно взять просто разваливающий всех и вся Snapdragon 888, офигенную камеру и 120-герцовый Amoled? Вот то-то и оно.

Да, все вышеперечисленные телефоны — отличные варианты, но каждому из них чего-то да недостает. Кому-то автономности, кому-то более качественной камеры, а какой-то модели не достает дороговизны в дизайне.





Фишка в том, что OnePlus 9 Pro вбирает все лучшее от коллег, оставляя просто минимальное количество недостатков.

На самом деле можно долго воспевать все достоинства 9 PRO 5G, но лучше просто купить его и убедиться самим, что это будет один из лучших смартфонов, которые у вас когда-либо были.

Сделать покупку приятней помогут наши промокоды.





Предложение просто космос и определенно стоит внимания!

Предложение актуально только для России:

Доступные версии: 8/128 Гб и 12/256 Гб.

Цвета: xерный, зеленый, серебро