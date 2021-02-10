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Характеристики

Дисплей

Сканер отпечатков

Железо

Прошивка

Камеры

Итог

Видеообзор



К этой статье мы решили подойти слегка не совсем стандартно – не писать по очереди о комплектации, производительности и так далее. Мы начнем с самого интересного, а остальное будем описывать по мере надобности. Начнем с характеристик.

OnePlus 9R Характеристики

Размеры/вес: 161 x 74.1 х 8.4 мм, 189 г.

Дисплей: 6,55" Fluid Amoled, 120 Гц, HDR 10+, разрешение 1080x2400, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 402 ppi, Gorilla Glass 5

Память: 8/128 Гб или 12/256 Гб, слот для карты памяти отсутствует

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650

Камеры: Основной модуль 48 Мп Sony IMX586, апертура f/1.7, размер пикселя 0.8µm; Ультраширокий модуль 16 Мп Sony IMX481, апертура f/2.2, размер пикселя 1.0µm; макромодуль 5 Мп (f / 2.4) + сенсор глубины 2 Мп (f / 2.4);

Фронтальная камера 16 Мп, апертура f/2.4

ОС: Android 11, Oxygen OS 11.0

Аккумулятор: 4500 мАч Li-Pol, поддержка QuickCharge

Зарядное устройство: 65 Вт, беспроводной зарядки нет

Особенности: NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6, сканер отпечатка пальцев под дисплеем, разъем для наушников отсутствует

Цвета: черный и голубой.

внешний вид - в чем фишки?

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Итак, схожие внешние черты присущи всем моделям в линейке OnePlus 9. Отличия только у 9 Pro – у него загнутый по краям дисплей. В остальном они очень схожи. Используются качественные материалы, включая стекло на задней панели и матовую металлическую рамку вокруг дисплея. У обычной 9-ки рамка глянцевая и, что самое интересное, сделана из пластика. Фирменный переключатель режимов звука присутствует.

Дисплей

Первое, на что мы обращаем внимание при включении – ﻿это дисплей. AMOLED-матрица флагманского уровня, очень качественная и мало чем отличается от собратьев в линейке. Кроме одного, Always on Display. Дело в том, опять же, у обычной 9-ой версии OnePlus не отображаются уведомления на экране в режиме AOD. И нет индикатора уведомлений. Надо признаться, это жесть. Но у 9R с этим все отлично – все уведомления на месте.

Сочность и плавность картинки на уровне флагманов – тут имеются и 120 Гц обновления и HDR 10+. ШИМ дисплея минимальный, хотя и настройки такой в меню нет. Точность цветопередачи тоже на высоте. Авторегулировка яркости работает четко и быстро. В общем, придраться не к чему.

Сканер отпечатка пальцев

Еще одна непонятная особенность, это сканер отпечатка пальцев. В нашем OnePlus 9R он расположен в удобном месте – палец его легко находит. Хотя сканер обычной 9-ки находится очень низко, а это как минимум непривычно. Все это наводит на мысль, что, выпустив 9-ую версию своего смартфона, OnePlus поняли, что совершили кучу ошибок. И решили под именем 9R перевыпустить прошлогоднюю, но без всех этих огрехов модель 8T. Мы не будем критиковать их за это, тем более что есть один парадокс. Но об этом в конце.

Железо

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Что касается железа, то более сбалансированного решения для флагмана пока не существует. Qualcomm Snapdragon 870 рвет по-прежнему круто и на практике мало чем уступает своему 888-му брату, который сам по себе дороже на 100 с лишним баксов. Его производительности хватит большинству игроманов. И нагрев с троттлингом гораздо легче поддаются контролю, нежели в случае со Snapdragon 888.

Да и батарею младший дракон «жрет» поскромнее. 4500 мАч – это на сегодня не мало, но и не много. Лишняя добавка к автономности не помешает (к счастью, в комплекте зарядное устройство на 65 Вт). В нашем тесте автономности он занял 31-е место с общим результатом в 8 часов 54 минуты. В общем, еще раз, Snapdragon 870 – это наиболее правильное решение для этой модели﻿.

операционная система, то есть прошивка

Oxygen OS – пожалуй, одна из лучших прошивок для смартфонов, пока что. Она обладает отличной скоростью и плавностью, хорошо оптимизирована, особенно под дисплеи со 120 Гц. Памяти в базовой версии 8/128 Гб, и этого пока достаточно для среднестатистического пользователя. ﻿Здесь нет лишнего предустановленного шлака, и вы редко столкнетесь с какими-нибудь вылетами. Да, они бывают, но опросы показывают, что юзеры Oxygen OS больше всех довольны работой системы. А вот по частоте обновлений прошивки OnePlus начинает потихоньку отставать от Samsung. Корейцы все чаще удивляют.





камеры 1+ 9R

Конечно, надо поговорить и о камерах! И правильно провести сравнение с камерами, разработанными в сотрудничестве с компанией «Victor Hasselblad», названием которой хвастаются OnePlus 9 и 9 Pro (для заметки: фотоаппараты Hasselblad стоят от 6000 до 36000 евро, и это без объективов). Партнерство со шведами принесло новые алгоритмы работы камер. Посмотрим, действительно ли оно того стоит или же в фотовозможностях 9R не особо отстает от старших братьев.

Сравнения будем проводить с OnePlus 9. И на обычных снимках без приближений и кропов разница едва заметна. Но она появляется, когда вы увеличиваете фото, чтобы рассмотреть детали поближе. Детализация выше у Hasselblad, то есть у OnePlus 9. Цветопередача у них примерно схожая, пусть и не идентичная. У 9-ки наблюдается излишняя резкость, но это все же лучше, чем «мыло» на фото.

В помещении наоборот по детализации выигрывает 9R, но он не попадает в цвет. Смотрите сами, что для вас важнее. Кажется, оттенок проще подправить обработкой.

Ультраширокие модули снимают одинаково. Отличия в детализации очень несерьезные. Смотрите примеры ниже.

А вот по фронталкам интересная ситуация. Нам больше понравились снимки с 9R. Они получаются более резкие и четкие, при чем это хорошо заметно. Мы не знаем, фронтальная камера на OnePlus 9 тоже разрабатывалась с Hasselblad или нет. Единственное, что 9-ка лучше отделяет задний фон.





Если говорить о записи видео, то отличий с OnePlus 9 почти нет, разве что 9R чуть хуже записывает звук и нет возможности снимать видео в 8К (напишите в комментарии, вы снимаете видео в таком разрешении?). Ну а снимать 4К-видео при 60 кадрах в секунду – пожалуйста.

Итог

В итоге можно с уверенностью сказать, что аппарат довольно хорош. Если честно, ждали мы от него намного худшего. В начале казалось, что будет очередная борьба компромиссов с завышенным ценником. Но не тут-то было. Если игнорировать факт, что это почти точная копия OnePlus 8T, то 9R показал себя с отличной стороны и теперь его прайс выглядит привлекательнее. И здесь надо упомянуть тот парадокс, о котором говорили ранее – на момент подготовки материала к этой статье он был даже дешевле, чем тот же 8T. Но теперь все стало на свои места.

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OnePlus 9R - https://lite.bz/Gh6wjI

OnePlus 8T - https://lite.al/w0Yrw

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Преимущества:

отличный AMOLED- дисплей со 120 Гц

стереозвук

быстрая зарядка на 65 Вт

удобное расположение сканеров

Always On Dysplay полноценный

Недостатки:

отсутствие аудиоджека

Не самая лучшая камера

Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!



