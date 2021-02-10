OnePlus 9RT: OnePlus 8T дубль три

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OnePlus 9RT — еще один топовый продукт в исполнении OnePlus, у которого предостаточно конкурентов. Технические характеристики солидные, но отсутствие каких-либо цепляющих деталей не оставляет повода для восхищения и по сути он представляет собой OnePlus 8T в новом костюме с более быстрой SoC.

Как и его духовный предшественник, OnePlus 9RT стал этакой переделкой флагмана и попыткой вернуться к славе производителя «убийц флагмана». Получилось ли достигнуть намеченной цели? Стоит покупать? Есть ли смысл в выпуске OnePlus 9RT? Мы ответим на эти и другие вопросы в подробном обзоре, а начнем с распаковки. Делимся первыми впечатлениями.

Внутри ярко-красной коробки вы найдете сам OnePlus 9RT, его зарядный блок мощностью 65 Вт, кабель USB Type-A - Type-C, фирменный чехол и целую кучу документов и наклеек.

Производитель сделал OnePlus 9RT похожим внешне на семейство OnePlus 9, но без шильдика Hasselblad. Помимо чуть иначе оформленных модулей основной камеры, все прочее точное такое как OnePlus 9R. Смартфон не особо маленький и на его фоне realme GT выглядит чуть более компактным решением.

Дисплей и задняя часть смартфона защищены от царапин закаленным стеклом Gorilla Glass. Качество сборки хорошее и не в последнюю очередь благодаря металлическому каркасу. Лоток для SIM-карты расположен вдоль нижнего края устройства и может вместить до двух нано-SIM-карт.

Рядом с лотком для SIM-карт находятся порт USB Type-C и динамик. Качелька регулировки громкости отправлена на левую грань, а кнопка питания расположена на правой стороне в непосредственной близости с ползунком переключения режимов.

При цене около $600 смартфон, безусловно, не самое лучшее предложение на рынке. Имеется немало конкурентов, которые предложат сопоставимую начинку и возможности, но за меньшую стоимость. Но то, что сможет дать OnePlus 9RT при выходе на глобальный рынок — более чистая операционная система и качество исполнения. ]

Есть потенциальная возможность урвать флагман по скидке во время распродажи 11.11, но тогда придется мириться с оболочкой ColorOS или искать пути накатить другую прошивку. А подробнее мы расскажем о OnePlus 9RT в нашем полном обзоре. Не пропустите его!